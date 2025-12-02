Michael Saylor heeft opnieuw Bitcoin gekocht. Hij legde $11,7 miljoen neer voor 130 BTC, direct na de harde daling van de Bitcoin koers. De aankoop kwam zondag naar buiten via zijn eigen tweet. Daarmee blijft Strategy gewoon doorgaan met opbouwen terwijl de markt wankelt. Wat gaat Bitcoin doen richting het einde van het jaar?

Strategy blijft kopen terwijl de markt daalt

De nieuwe aankoop brengt de totale voorraad van Strategy op 650.000 BTC. Dat is goed voor meer dan drie procent van de totale toekomstige supply. Geen enkel ander bedrijf komt ook maar in de buurt. Uit cijfers van CoinMarketCap blijkt dat Strategy meer Bitcoin heeft dan alle andere publieke bedrijven samen. Het bedrijf is ondertussen voor veel beleggers een soort thermometer geworden voor groot geld in crypto.

Die 130 BTC zijn gekocht terwijl de koers wekenlang onder druk stond. De koers zakte stap voor stap weg en toch heeft Saylor geen moment getwijfeld. Hij koopt juist op dagen waarop anderen bang worden. Dat zie je ook terug in zijn bericht op X met een simpele update, maar duidelijke boodschap. Geen angst. Geen paniek. Gewoon stapelen. Lees ook ons artikel over de 85% kans op Fed renteverlaging deze maand en de impact hiervan op BTC, XRP en ETH.

De aankoop komt uit dezelfde aandelenverkoop waarmee Strategy eerder $1,44 miljard aan cash heeft verzameld. Dat geld ligt apart in een nieuwe reserve. Daarmee wil het bedrijf dividend en rente blijven betalen zonder dat het ooit zijn Bitcoin hoeft te verkopen.

Bitcoin koers onder druk, maar geen teken van twijfel

De BTC koers heeft een flinke klap gehad sinds de piek rond de zes cijfers. De grafiek laat lagere toppen zien en de dalende EMA lijnen drukken de koers steeds verder omlaag. De RSI dook zelfs even richting oversold en de MACD draaide de afgelopen dagen naar rood. Niets wijst op kracht op korte termijn, al liggen de eerste steunpunten inmiddels weer in zicht.

Maar juist in zo’n markt kiest Strategy voor uitbreiding. Dat zegt veel. Een bedrijf dat zo zwaar in Bitcoin zit, heeft alle reden om voorzichtig te zijn. Toch doet Strategy het tegenovergestelde. Voor veel grote beleggers voelt dat als een signaal dat de lange termijn belangrijker is dan de ruis van deze weken. Bekijk hier de Bitcoin verwachting voor de lange termijn.

Volgen andere bedrijven dit voorbeeld?

De daling van dertig procent heeft de markt aantrekkelijker gemaakt voor partijen die al langer twijfelen. Treasury gegevens laten zien dat bedrijven als MARA en Metaplanet blijven kopen, maar niemand komt in de buurt van het tempo van Strategy.

Opvallend is dat Strategy’s marktwaarde zelfs even onder de waarde van hun Bitcoin viel. Dat gebeurt bijna nooit. Sommige beleggers zagen het als een kans. Anderen zien het als risico. Wanneer Strategy zulke stappen zet, kijkt de rest van de markt mee.

Is dit het begin van een Santa Rally?

December is normaal gesproken een sterke maand voor Bitcoin. Maar dit jaar ligt dat gevoel anders. De volatiliteit is hoog. Er zitten flinke schommelingen in techaandelen. ETF stromen zijn wisselend. Toch blijft de vraag of er een traditionele Santa Rally kan komen.

Op technisch vlak zijn de signalen gemengd. De koers moet eerst boven belangrijke EMA zones breken. Daarna moeten RSI en MACD draaien. Als Bitcoin een goede impuls krijgt, kan het sentiment snel omslaan. Het is vaker gebeurd na een stille periode in het begin van december, gevolgd door een sterke laatste week.

Voor Strategy zou een Santa rally op het juiste moment vallen. Het ondersteunt de balans, het geeft lucht aan het aandeel, en het houdt de mNAV (marktwaarde van een bedrijf met de waarde van een crypto dat het bezit) ruim boven een. Voor Saylor zou het opnieuw een bevestiging zijn van zijn aanpak. Kopen als het pijn doet, wachten tot de markt meedraait. Voor de liefhebbers hebben we een lijst samengesteld met de beste altcoins die binnenkort gelanceerd worden.

Het Bitcoin nieuws draait nu om een Santa Rally

Met deze aankoop staat Bitcoin weer vol in de schijnwerpers. Beleggers kijken niet alleen naar de grafiek, maar ook naar wat de grootste koper in de markt doet. De timing voelt voor sommigen gewaagd, voor anderen juist logisch.

Of er een eindejaarsrally komt of niet, Strategy heeft zijn keuze al gemaakt. Het koopt door, ook in een periode waarin veel traders twijfelen. De komende weken gaan we zien of dat vertrouwen wordt beloond.

