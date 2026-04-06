Midnight mainnet geeft Cardano koers een impuls

De Cardano koers brak op 1 april uit boven alle vier de exponentiële voortschrijdende gemiddelden. ADA steeg met 5,4% en doorbrak daarmee een dalend kanaal dat de koers twee weken lang in zijn greep hield. De directe aanleiding: de lancering van het Midnight mainnet op 30 maart.

Midnight is een privacy sidechain gebouwd op zero knowledge technologie. Banken en instellingen kiezen hiervoor omdat Ethereum en Solana geen ingebouwde privacy bieden. Monument Bank is al live voor getokeniseerde deposito’s, en validators zijn onder meer Google Cloud en MoneyGram. Wie meer wil weten over welke crypto kopen, doet er goed aan deze ontwikkeling te volgen.

Cardano (ADA) 24u 7d 30d 1j All Time

Waarom stijgt Cardano en wat zegt de technische analyse?

Na de uitbraak noteert ADA rond $0,245. Het handelsvolume sprong 45% omhoog naar $981 miljoen en de open interest steeg 5% naar $410 miljoen. Dat wijst op nieuwe posities, niet alleen op het sluiten van shorts. De weerstand bij $0,28 is nu het belangrijkste niveau. Een dagelijkse sluiting daarboven kan de structuur veranderen van een herstelpoging naar een echte trendomkering.

Toch zijn er risico’s. De Cardano koers verwachting hangt sterk af van het bredere marktsentiment. Het netwerk heeft slechts $48 miljoen aan stablecoins en het dagelijks aantal transacties is gedaald naar 23.460. De kloof met Ethereum en Solana blijft groot.

Claude AI koers verwachting voor Cardano in april

Op basis van de huidige technische structuur en fundamentele ontwikkelingen schat Claude AI de Cardano koers verwachting voor april als voorzichtig positief in. ADA beweegt zich in een bandbreedte van $0,22 tot $0,30, waarbij de $0,28 weerstand de sleutel vormt.

In het positieve scenario breekt ADA boven $0,28 uit, gedreven door aanhoudende ETF aanvraagmomenten en groeiende activiteit op het Midnight netwerk. Dat opent de weg richting $0,30 tot $0,33. In het negatieve scenario wijst de weerstand de koers opnieuw af en zakt ADA terug naar de steunzone rond $0,22 tot $0,20, vooral als het bredere marktsentiment zwak blijft.

De belangrijkste katalysatoren volgens Claude AI:

ADA ETF voortgang : elke positieve update van de SEC kan een scherpe koersstijging veroorzaken

: elke positieve update van de SEC kan een scherpe koersstijging veroorzaken Midnight adoptie : als meer banken en instellingen live gaan op het netwerk, groeit het vertrouwen in ADA

: als meer banken en instellingen live gaan op het netwerk, groeit het vertrouwen in ADA Marktbreed herstel: een stijging van Bitcoin boven $70.000 trekt doorgaans altcoins zoals Cardano mee omhoog

Claude AI geeft ADA een kans van circa 40% om in april boven $0,28 te sluiten. De afgelopen maanden domineerden verkopers de markt, en zonder duidelijke trigger blijft het neerwaartse risico aanwezig. Beleggers doen er goed aan hun risico te spreiden en nooit meer in te leggen dan ze bereid zijn te verliezen.

Wat kunnen ADA beleggers verwachten?

Cardano nieuws is de afgelopen week positiever dan in maanden. Toch moet ADA eerst bewijzen dat het boven $0,28 kan sluiten. De Midnight lancering was een mijlpaal, maar de koersreactie bleef beperkt doordat de markt dit grotendeels al had ingeprijsd. Wie overweegt om Cardano te kopen doet er verstandig aan de ETF ontwikkelingen en het volume rond de $0,28 weerstand scherp in de gaten te houden.

Zonder doorbraak boven dit niveau blijft het risico op een terugval naar $0,20 aanwezig.