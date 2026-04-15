De Cardano koers handelt rond $0,24 en staat daarmee ruim 92% onder het all time high van $3,10. Toch laten on chain data van Santiment een opvallend patroon zien. Wallets met 100.000 tot 100 miljoen ADA kochten in de afgelopen zes maanden ruim 819 miljoen tokens bij, ter waarde van zo’n $214 miljoen. Alleen al in de eerste week van april voegden ze 220 miljoen ADA toe. Het aantal wallets met minstens 10 miljoen ADA bereikte op 8 april een viermaands hoogtepunt van 424, een stijging van 5,2% in negen weken.

Cardano nieuws: wat gaat Cardano doen in Q2 2026?

Het Cardano ecosysteem heeft meerdere katalysatoren in de pijplijn. Het Protocol 11 hard fork, ook wel het Van Rossem hard fork, is gepland voor april 2026. Deze upgrade verbetert de on chain governance en maakt gedelegeerd stemmen mogelijk via vertegenwoordigers. Daarnaast ging de Midnight sidechain live met Google Cloud, MoneyGram en Worldpay als validators.

Charles Hoskinson investeerde recent $200 miljoen in het Midnight project, een privacy gerichte blockchain binnen het Cardano ecosysteem. Ondertussen voegt Hashdex ADA toe aan een Nasdaq genoteerd ETF, waarmee institutionele toegang groeit. Het zijn signalen die wijzen op fundamentele groei, ook al reageert de Cardano koers verwachting op korte termijn nog niet.

Cardano ETF en CLARITY Act: commodity status als gamechanger

ADA futures startten op 9 februari op de CME. Volgens SEC richtlijnen moet een asset minimaal zes maanden op zo’n gereguleerde markt verhandeld worden voordat een ETF review mogelijk is. Dat opent het vroegste window rond augustus 2026.

De CLARITY Act kan dit proces versnellen. Het wetsvoorstel classificeerde op 17 maart samen met de SEC en CFTC zestien tokens als digitale commodities, waaronder ADA. Als de wet definitief door de Senaat komt, wordt die status permanent vastgelegd. Standard Chartered hanteert een koersdoel van $0,75 voor eind 2026 als de wetgeving en ETF goedkeuring doorgaan.

Wie wil inspelen op de ontwikkelingen rond Cardano kopen kan dat via een betrouwbare crypto exchange. Het risico blijft echter aanwezig zolang de CLARITY Act niet is aangenomen.

Cardano koers verwachting: accumulatie of val?

De divergentie tussen whale accumulatie en koersverloop is opvallend. Vergelijkbare patronen deden zich voor in 2020 en begin 2024. In beide gevallen ging massale accumulatie vooraf aan een herstelperiode. Maar er is een belangrijk verschil. In die eerdere periodes profiteerde de Cardano koers van een brede crypto rally. Nu drukt geopolitieke onzekerheid rond Iran, stijgende olieprijzen en een Fear & Greed Index van 21 op de hele markt.

Onze analisten verwachten voor april een bandbreedte tussen $0,247 en $0,263. Een doorbraak boven $0,30 weerstand vereist bredere marktsteun. Zonder die steun blijft het risico op een terugval naar de macro demand zone tussen $0,13 en $0,18 reëel. Beleggers die kijken naar welke altcoins potentie hebben doen er goed aan beide scenario’s mee te wegen. De whales wedden op herstel, maar de macro omstandigheden moeten meewerken.