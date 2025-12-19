De Cardano koers is de afgelopen week hard onderuitgegaan. ADA daalde met circa 14% naar een niveau rond $0,37. De Bitcoin koers wist daarentegen weer meer terrein te veroveren. Daarmee presteert Cardano opnieuw zwakker dan de bredere cryptomarkt. Waarom stijgt Cardano niet, en is dit slechts een tijdelijke correctie of het begin van een diepere terugval richting $0,35?

ADA koers onder druk na verlies van steunzones

De recente daling zette in nadat de ADA koers meerdere steunniveaus niet wist vast te houden. Volgens marktdata handelde Cardano kortstondig zelfs onder $0,37, wat door analisten wordt gezien als een belangrijk niveau. De Bitcoin koers bleef relatief stabiel, wat wijst op specifieke zwakte binnen Cardano zelf.

Ook op technisch vlak is het beeld verslechterd. De Relative Strength Index (RSI) staat rond 35, wat duidt op een sterke ‘oversold’ situatie. Dat betekent dat de verkoopdruk extreem is geweest, maar het garandeert geen direct herstel. In eerdere marktfases bleef ADA soms langere tijd ‘oversold’ voordat een overtuigende bodem werd gevormd.

Waarom stijgt Cardano niet ondanks whale-activiteit?

Opvallend is dat de koersdaling gepaard gaat met verhoogde activiteit van grote whales. On-chain data laat zien dat er recent 687 transacties plaatsvonden van meer dan $1 miljoen aan ADA. Deze whale-accumulatie laat zien dat sommige grote partijen gebruikmaken van de lagere koers om posities op te bouwen.

750M $ADA hitting Binance should’ve cracked the chart… but Cardano didn’t even flinch. Buyers absorbed whale pressure fast, CVD stayed strong, OI pushed up, and ADA held above its regression breakout. This isn’t weakness, it’s strength under stress. If $ADA reclaims… pic.twitter.com/6eAqqN69jn — Jack (@WispOfDeFi) December 11, 2025

Toch vertaalt die activiteit zich voorlopig niet in een stijging van de Cardano koers. Crypto analisten wijzen erop dat de aankopen vaak in fases plaatsvinden en niet direct zorgen voor koopdruk. Bovendien blijft het algemene marktsentiment voorzichtig, waardoor kleinere traders terughoudend blijven en elke opleving snel wordt verkocht.

Cardano nieuws en belangrijke zones

Analisten kijken nu vooral naar de cruciale supportzone rond $0,52 tot $0,54. Dit gebied fungeerde eerder als een stevige bodem, maar is inmiddels overtuigend doorbroken. Dat maakt deze zone nu een zware weerstand bij een eventueel herstel.

$ADA

Finally a green candle. It is possible that we finally see the start of wave (c) to the upside. A break above $0.407 is the next objective for the bulls.#Cardano pic.twitter.com/DhJh7mIKk9 — More Crypto Online (@Morecryptoonl) December 17, 2025

Aan de onderkant ligt de eerstvolgende belangrijke steun rond $0,35. Een daling naar dat niveau wordt door sommige analisten als realistisch beschouwd als de huidige zwakte aanhoudt. Tegelijkertijd kan de ‘oversold’ RSI ruimte bieden voor een technische bounce, waarbij een kort herstel richting $0,45 tot $0,47 mogelijk is.

Wat gaat Cardano doen richting 2026?

Fundamenteel blijft Cardano werken aan de uitbreiding van het ecosysteem, met focus op governance, schaalbaarheid en DeFi. Toch blijkt opnieuw dat positieve ontwikkelingen op lange termijn niet altijd bescherming bieden tegen marktcorrecties. Dit zorgt ervoor dat Cardano moeite blijft houden om tot de beste altcoins te behoren.

De grote vraag voor traders is of ADA erin slaagt om het vertrouwen terug te winnen. Een herstel richting $1 lijkt op korte termijn ambitieus en vereist een duidelijke trendommekeer met hogere volumes en een breder positief sentiment. Zolang dat er niet is, blijft het risico bestaan dat de Cardano koers verder wegzakt richting $0,35.

Voorlopig bevindt ADA zich daarmee op een kantelpunt. De komende weken moet blijken of de huidige correctie afneemt, of dat Cardano nog verder moet dalen voordat een sterke bodem wordt gevormd.

Crypto presales kunnen ook helpen in tijden van een volatiele markt. Door vroeg te positioneren kun je gelijk profiteren van exclusieve voordelen en beloningen. Maak van presales en investeren een leuke, interactieve game met PEPENODE ($PEPENODE).

Is PEPENODE ($PEPENODE) een goed alternatief voor ADA?

PEPENODE ($PEPENODE) is ’s werelds eerste Mine-to-Earn meme coin. In plaats van passief te wachten, stappen deelnemers in een gamified virtuele omgeving. Daar bouwen ze hun eigen rigs met Miner Nodes en upgrades, nog voor de Token Generation Event. De presale voelt daarmee meer als een game dan als een wachtrij, met directe betrokkenheid vanaf dag één.

De $PEPENODE presale is volledig community-first, zonder private rondes of insider deals. Vroege deelnemers krijgen toegang tot sterkere nodes en hogere mining-efficiëntie, terwijl ongeveer 70% van de tokens die aan upgrades worden besteed permanent wordt verbrand. Dat deflatoire mechanisme koppelt gameplay direct aan schaarste en langdurige utility.

Met ‘referral’ beloningen, staking en een volledige on-chain mining simulator groeit PEPENODE uit tot meer dan een meme coin. Het project combineert memes, supply burning en een actieve community in één interactieve ervaring.

Nu naar de Pepenode presale