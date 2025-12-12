Crypto-expert The BitWhale schreef op 11 december 2025 op X dat $NIGHT volgens hem “de nieuwe 4th gen Cardano” is. Dit gebeurde kort nadat het token op 9 december live ging met directe spot listings op exchanges zoals Bybit. Volgens BeInCrypto steeg de NIGHT koers bijna 200% binnen 24 uur na de lancering. Kan de Cardano koers hierdoor ook meebewegen?

Cardano koers krijgt ondersteuning van Midnight

Midnight is een Cardano partner chain die privacy als hoofdonderwerp kiest. Het idee is simpel. Je kunt via zero knowledge proofs en selectieve disclosure bewijzen dat iets klopt zonder alle data te laten zien.

Dat is belangrijk voor use cases waarbij bedrijven wel met smart contracts willen werken, maar niet hun volledige boekhouding, klantdata of biedingen openbaar willen maken.

De vraag wat Cardano met deze privacy laag gaat doen hangt dus minder af van één hype dag en meer van een echte integratie. Midnight zet ook in op developer tooling, met Compact als smart contract taal die op TypeScript is gebaseerd.

Wat gaat de ADA koers nu doen?

Charles Hoskinson koppelt hier een duidelijke Cardano koersverwachting aan. In een recente podcast zei hij dat Midnight volgens hem kan doorgroeien naar een ecosysteem van $10 miljard en dat dit ongeveer een 10x stap is vanaf het huidige niveau.

The BitWhale gebruikte op X een vergelijking om de 100x gedachte uit te leggen. Hij verwees naar $ADA rond $0,04 in 2019 en een later prijsniveau rond $3, wat grofweg op 75x neerkomt.

$night this is the new 4th gen cardano. I hope you do not want to miss this, reminds me of $ada at 0.04c in 2019 than it went for $3. No VCs backed by IOG (cardano’s parent) and is a Privacy narrative token. Lets see how it performs in coming weeks pic.twitter.com/Avium4TOe3 — The BitWhale (@thebitwhale) December 11, 2025

Onze analyse: wij verwachten iets anders dan The BitWhale, vanwege het 450 dagen thawing schema voor NIGHT tokens en de geplande dApps fase in het eerste kwartaal van 2026.

NIGHT koers en het unlock schema

Volgens CoinMarketCap is er ongeveer 16,6 miljard aan NIGHT in circulatie bij een totale supply van 24 miljard. Dit betekent dat een groot deel van de tokens al direct handelbaar is, terwijl de resterende NIGHT via het officiële thawing model in gelijke kwartaaltranches over 450 dagen vrijkomt.

De distributie begon met de Glacier Drop, waarbij op 11 juni 2025 een snapshot werd genomen en de claimvensters later dat jaar volgden. Op de eerste handelsdag zag BeInCrypto meer dan $320 miljoen aan volume en een snelle koersbeweging die past bij een lancering met veel retail investeerders.

Maxi Doge mikt op leverage

NIGHT laat zien hoe snel een nieuw token kan bewegen wanneer de bulls een verhaal oppakken. Wie echter nog meer volatiliteit zoekt, komt vaak uit bij meme coins. Maxi Doge ($MAXI) wordt momenteel als nieuwe meme coin. Het is sinds kort beschikbaar via een presale en heeft in enkele dagen tijd al bijna $200.000 opgehaald.

Maxi Doge richt zich vooral op risiconemers die houden van powertrades met extreme leverage tot 1000x. Wie vroeg instapt, profiteert van een lagere instapprijs vóór de verwachte prijsverhoging op dinsdag 16 december.

Daarnaast is er extra rendement te verdienen via staking, met een jaarlijkse opbrengst van 1420%. Je kunt je tokens direct staken en daarna je $MAXI claimen.