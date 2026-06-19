Cardano kreeg er deze week een belangrijk stuk techniek bij. Het dataplatform Pyth Network draait nu op het netwerk en levert razendsnelle koersinformatie. Toch reageert de markt nauwelijks. We leggen uit wat dit betekent en wat ChatGPT van de koers verwacht.

Wat dit Cardano nieuws betekent voor DeFi

Pyth Network is een zogenoemd oracle. Dat is een brug die echte marktprijzen naar de blockchain brengt, zodat slimme contracten weten wat een munt of aandeel waard is. Pyth haalt die data direct op bij meer dan honderd grote handelsbedrijven en beurzen.

Op Cardano werkt het met een pull-model: een app vraagt de prijs pas op het moment dat die nodig is. Dat houdt de kosten laag, en de data wordt eerst gecontroleerd voordat een contract hem gebruikt. De updates komen binnen in minder dan honderd milliseconden.

Voor de DeFi wereld van Cardano is dit groot nieuws. Leenplatformen, beurzen en stablecoins hebben betrouwbare prijzen nodig om veilig te werken. Cardano blijft een van de bekendste beste altcoins, en sterke techniek helpt om dat zo te houden. Indigo Protocol is de eerste die meedoet.

Builders deserve institutional-grade data. Pyth Pro for all on Cardano 👇 https://t.co/2dy3PMfXMi — Pyth Network 🔮 (@PythNetwork) June 17, 2026

Gratis toegang moet bouwers lokken

Om snel te groeien mag elk project op Cardano een jaar lang gratis gebruikmaken van Pyth Pro, zonder limiet. Het plan komt uit het Critical Integrations project, een samenwerking van onder meer Input Output Global, de Cardano Foundation en Intersect.

Met die gratis tools wil het netwerk nieuwe makers aantrekken. Hoe meer apps er draaien, hoe waardevoller het netwerk wordt.

Pyth Network is now live on Cardano. Every project building on Cardano can claim a free Pyth Pro API key, which includes full access for one year with no usage caps. The same data layer DEXs, lending protocols, and stablecoin issuers rely on. Now free to build with. https://t.co/pD3E2SxwID — Cardano Foundation (@Cardano_CF) June 17, 2026

Waarom stijgt Cardano niet ondanks het nieuws?

Ondanks de positieve update blijft de Cardano koers laag. ADA wordt verhandeld rond de $0,16. Veel beleggers vragen zich daarom af waarom Cardano niet stijgt, zelfs niet bij goed nieuws.

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Het antwoord zit vooral in de bredere markt. Bitcoin en andere grote munten staan onder druk, en in een markt waar onduidelijk is welke crypto gaat stijgen zakken kleinere altcoins meestal mee. Een nieuwe techniek zorgt pas voor vraag als er echt projecten en gebruikers op afkomen.

ChatGPT voorspelt: kan dit de koers redden?

We legden de vraag voor aan ChatGPT. Volgens de AI is het Pyth nieuws op lange termijn positief, omdat het Cardano serieuzer maakt voor grote partijen. Op korte termijn verwacht ChatGPT geen wonder.

Een voorzichtig koersdoel ligt rond de $0,17 tot $0,18 in de komende maanden, mits de hele markt herstelt. Pas als de gratis tools echte DeFi groei opleveren, kan de Cardano koers verwachting verder omhoog, aldus de inschatting.

Wat gaat Cardano nu doen?

De komst van Pyth Network maakt Cardano sterker als plek om DeFi apps te bouwen. Of dat de koers redt, hangt af van de vraag of bouwers de gratis tools echt gaan gebruiken.

Voor wie overweegt om Cardano te kopen, blijft geduld belangrijk. Houd de bredere markt en het aantal nieuwe projecten in de gaten; dat zegt vaak meer dan het nieuws van een dag.