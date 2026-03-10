Cardano nieuws: waarom stijgt Cardano niet ondanks goed nieuws?

De Cardano koers noteert op 10 maart 2026 rond $0,26. Dat is ruim 91% onder de piek van $3,09 en het laagste niveau sinds begin 2025. Toch zijn er juist nu opvallend positieve ontwikkelingen.

Op 5 maart 2026 maakte de Cardano Foundation bekend dat ADA als betaalmiddel werkt in 137 SPAR supermarkten in Zwitserland. Klanten betalen direct vanuit hun ADA wallet via het Open Crypto Pay systeem van DFX.swiss. Transacties verlopen in real time en winkeliers besparen tot twee derde op transactiekosten vergeleken met pinbetalingen.

Tegelijkertijd verhoogde vermogensbeheerder Grayscale zijn ADA positie in het Smart Contract Fund van 18,55% in januari naar 20,34% eind februari 2026. Daarmee is Cardano het derde grootste bezit in het fonds, na Solana en Ethereum. Waarom stijgt Cardano niet? De bredere markt drukt de koers. Het Iran conflict, zwak sentiment en dalende risicobereidheid raken alle altcoins hard.

Cardano (ADA) 24u 7d 30d 1j All Time

Cardano kopen of niet? Analist ziet koersdoel van $9

Coinspeaker analisten zien de huidige koers als een historische koopkans. Ons koersdoel voor ADA op de lange termijn ligt op $9, gebaseerd op de groeiende adoptie, het bestuurssysteem van Cardano en de verwachte toename van DeFi activiteit op het netwerk.

Dat klinkt ambitieus bij een koers van $0,26. Toch zijn er argumenten voor:

Grayscale koopt bij terwijl kleine beleggers verkopen

137 winkels in Zwitserland accepteren ADA als betaalmiddel

Een Cardano ETF is in aanvraag bij de SEC

Het netwerk draait meer dan 50.000 transacties per dag

Meer dan 70% van alle ADA wordt gestaakt

De Cardano rally hoeft niet morgen te beginnen. Maar de fundamenten worden sterker terwijl de prijs daalt. Voor wie overweegt of Cardano kopen slim is, biedt het huidige niveau een gunstige risicoverhouding. Doe wel altijd eigen onderzoek en kijk welke crypto exchange het beste bij je past.

Bitcoin Hyper ($HYPER): een alternatief voor wie op zoek is naar vroege kansen

Terwijl Cardano wacht op een Cardano rally, zoeken sommige beleggers naar projecten in een eerder stadium. Bitcoin Hyper ($HYPER) is een nieuw Layer 2 netwerk voor Bitcoin dat snelle en goedkope BTC transacties mogelijk maakt.

Het project heeft inmiddels meer dan $31 miljoen opgehaald in de presale en biedt staking met een rendement tot 37% per jaar. De presale bevindt zich in de laatste fase voor de verwachte exchange listing in Q1 2026. Net als bij wat gaat Cardano doen, draait het bij HYPER om de vraag of de technologie daadwerkelijk wordt gebruikt. Het verschil: bij Bitcoin Hyper koop je in de vroegste fase.

