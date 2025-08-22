De Cardano koers staat op $0,8326, een daling van 3,16% sinds gisteren. Ondanks deze terugval is er een bullish patroon zichtbaar op de grafieken. De ADA koers vormt een bull flag, een technisch signaal dat vaak voorafgaat aan een sterke uitbraak. De verwachting is dat een ADA rally richting $1,20 in zicht komt als de steunzones intact blijven.

Cardano koers consolideert in bull flag

De afgelopen dagen beweegt de ADA koers in een smal kanaal, waarbij er kleine dalingen zijn en de kopers elke dip opvangen. Deze consolidatie wordt een bull flag genoemd. Het patroon ontstaat wanneer een sterke stijging wordt gevolgd door een periode van zijwaarts handelen. Zodra de weerstand wordt doorbroken, volgt meestal een nieuwe impuls omhoog.

Voor Cardano ligt die weerstand rond de $0,85 tot $0,90. Een overtuigende doorbraak boven dit niveau kan de weg vrijmaken voor een ADA rally naar $1,20.

Indicatoren geven gemengde signalen Cardano koers

Technische indicatoren bevestigen het beeld van een mogelijke doorbraak. De RSI beweegt richting oversold zones, wat aangeeft dat er weer ruimte is voor een bounce. Ook het handelsvolume laat zien dat er langzaam meer activiteit terugkomt.

De Moving Average Convergence Divergence (MACD) nadert bovendien een bullish cross. Historisch gezien heeft dit vaker geleid tot forse stijgingen in de Cardano koers.

ADA koers en de bredere markt

De Cardano verwachting hangt niet alleen af van de eigen grafiek. De bredere cryptomarkt speelt ook een rol. Bitcoin consolideert na zijn recente opleving, terwijl Ethereum rond cruciale weerstandsniveaus beweegt. Als de twee grootste munten groen kleuren, kan dat het startschot zijn voor altcoins zoals ADA.

Toch blijft de markt nerveus. Macro-economisch nieuws en renteverwachtingen vanuit de Verenigde Staten zorgen voor onzekerheid. Voor traders betekent dit dat de ADA koers extra gevoelig is voor schommelingen in het sentiment.

ADA rally naar $1,20 in de maak?

Het bull flag patroon geeft een duidelijke Cardano verwachting: een rally richting de $1,20. Dit doel komt voort uit de hoogte van de vorige rally’s, die ontstaan vanaf het moment dat de weerstandslijn doorbroken wordt.

Een false breakout is niet uitgesloten. Zakt de ADA koers onder de steun rond $0,80, dan kan het patroon zijn kracht verliezen. In dat geval dreigt een terugval richting $0,75. Toch lijkt de kans groter dat de consolidatie juist de basis vormt voor de volgende impuls omhoog.

Concurrentie uit de DeFi sector

Terwijl Cardano technisch gezien klaar lijkt voor een sprong, verschuift een deel van de investeringsinteresse richting de bredere DeFi-sector. Projecten zoals Chainlink (LINK) en Aerodrome Finance (AERO) hebben de afgelopen week al flinke koerswinsten geboekt.

Chainlink profiteerde van nieuwe samenwerkingen en een groeiende rol in blockchain data, terwijl Aerodrome als grootste DEX op de Base blockchain snel terrein wint. Deze coins laten zien dat kapitaal binnen crypto vaak naar de snelste groeiers stroomt. Voor ADA is het daarom belangrijk om de belofte van het bull flag patroon snel waar te maken, zodat investeerders het vertrouwen behouden.

Cardano verwachting blijft positief

Ondanks de concurrentie in de markt en de korte termijn volatiliteit blijft de Cardano verwachting op middellange termijn positief. Het project heeft een sterke community, een actief staking-ecosysteem en een duidelijke roadmap richting verdere schaalbaarheid en governance.

150 million Cardano $ADA accumulated by whales in the last 2 weeks! pic.twitter.com/Wf8eBkOmPH — Ali (@ali_charts) August 22, 2025

Met de lancering van nieuwe functies in de Voltaire fase, waaronder on-chain governance en een eigen treasury, werkt Cardano stap voor stap aan zijn positie als volwaardig smart contract platform. Deze ontwikkelingen geven de crypto een basis die verder gaat dan alleen de grafiek.

Uitbraak uit bull flag patroon maakt de weg naar $1,20 vrij

De Cardano koers consolideert momenteel in een bull flag patroon rond de $0,8326. Als de weerstand van $0,85 – $0,90 doorbroken wordt, ligt de weg open voor een ADA rally richting $1,20. Technische indicatoren bevestigen dit scenario, al blijft ADA gevoelig voor bredere marktbewegingen en macro-economisch nieuws.

Terwijl DeFi-projecten zoals Chainlink en Aerodrome de aandacht trekken, blijft de Cardano verwachting op de middellange termijn sterk. De komende dagen worden belangrijk om te zien of ADA het patroon kan bevestigen en daadwerkelijk de sprong naar boven maakt. Veel nieuwe crypto’s kunnen profiteren als ADA daadwerkelijk uitbreekt.

