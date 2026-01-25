De afgelopen weken gebeurt er iets opvallends binnen het Bitcoin nieuws. De prijs beweegt onrustig en zakt af en toe weg, maar toch blijft de interesse in Bitcoin groeien. Vooral grote partijen lijken zich daar weinig van aan te trekken en blijven rustig bijkopen.

Dat roept een logische vraag op. Waarom blijft de interesse groeien terwijl de Bitcoin koers juist onder druk staat? En belangrijker nog, wat zegt dit over de volgende fase van de markt.

Bitcoin koers onder druk maar koopinteresse blijft zichtbaar

De Bitcoin koers beweegt al enige tijd zijwaarts en zakt tussendoor weg richting lagere niveaus onder de $90.000. Dat zorgt voor twijfel bij particuliere beleggers die vooral naar de korte termijn kijken. Tegelijkertijd laat on-chain data iets anders zien. Grote wallets blijven accumuleren, zelfs tijdens dalingen. Dat wijst op vertrouwen dat verder gaat dan een paar weken price action.

Voor veel partijen gaat het niet om wat er vandaag of morgen gebeurt. Zij kijken vooruit naar wat de markt van beste altcoins over de komende maanden kan doen, in plaats van zich druk te maken om dagelijkse schommelingen.

Wat gaat Bitcoin doen volgens institutionele data

De vraag: wat gaat Bitcoin doen, wordt steeds vaker beantwoord met data in plaats van emotie. Volgens inzichten van CryptoQuant groeit de institutionele vraag door.

Wallets met 100 tot 1.000 BTC hebben het afgelopen jaar gezamenlijk honderden duizenden aan Bitcoin en nieuwe cryptomunten toegevoegd. Dat zijn geen snelle traders, maar partijen met een langetermijnvisie.

Opvallend is dat deze accumulatie plaatsvindt terwijl de markt onzeker beweegt. Historisch gezien gebeurt dat vaak vlak voor een nieuwe fase van herstel.

Crypto bull run kan herstarten door drie katalysatoren

Steeds meer analisten zien signalen die kunnen wijzen op een nieuwe crypto bull run. Niet morgen, maar mogelijk later in 2026. Drie factoren springen daarbij eruit. De eerste is een mogelijke wissel bij de Amerikaanse centrale bank. Een nieuwe voorzitter in mei kan zorgen voor een ander rentebeleid en meer liquiditeit.

De tweede factor is duidelijke regelgeving. Wetgeving zoals de Clarity Act kan onzekerheid wegnemen en institutionele instroom versnellen. Ook zorgt een deal rondom Groenland voor beweging op de Bitcoin koers.

JUST IN: Bitcoin flips bullish after President Trump cancels tariffs on the EU and announces Greenland deal. pic.twitter.com/TSbWAsNTc6 — Bitcoin Junkies (@BitcoinJunkies) January 21, 2026

De derde katalysator komt van buiten crypto. Geopolitieke spanningen zorgen voor een zoektocht naar alternatieve waardeopslag, waarbij Bitcoin opnieuw in beeld komt.

Bitcoin treasury strategie wint aan populariteit

Naast fondsen en ETF’s groeit ook het aantal bedrijven dat kiest voor een Bitcoin treasury strategie. Steeds meer ondernemingen zetten een deel van hun reserves om in BTC.

Dat gebeurt om een goede reden, als bescherming tegen inflatie en valutarisico. Deze Bitcoin verdwijnt vaak voor lange tijd uit circulatie.

Volgens recente cijfers van CoinGlass nam het aanbod bij langetermijn holders toe met meer dan 10.700 BTC. Dat verkleint het beschikbare aanbod op de markt.

Bitcoin daalt terwijl sterke handen blijven kopen

Het blijft een opvallend contrast. Bitcoin daalt op de grafiek, maar onder de oppervlakte blijven sterke handen actief kopen.

Kleinere beleggers reageren vaak op angst en onzekerheid. Grote partijen gebruiken juist deze momenten om posities uit te bouwen. Bitcoin ETF whales bepalen markt in 2026 en dat spanningsveld zorgt voor volatiliteit. Daarnaast vormt dat veld ook vaak de basis voor een volgende impuls omhoog zodra het sentiment draait.

Bitcoin Hyper met oplossing voor schaalbaarheid en gebruik

In periodes waarin fundamentele vraag groeit, verschuift de aandacht ook naar infrastructuur. Bitcoin Hyper richt zich op snellere transacties en schaalbaarheid via een Layer-2 oplossing.

Het project speelt in op een toekomst waarin Bitcoin niet alleen wordt vastgehouden, maar ook actief wordt gebruikt. Denk aan betalingen, staking en applicaties.

Wanneer de markt zich herstelt, profiteren vaak niet alleen grote munten. Ook infrastructuurprojecten krijgen meer aandacht.

Bitcoin Hyper positioneert zich als schakel tussen gebruiksgemak en veiligheid. Dat maakt het relevant in een markt waarin de vraag groeit.

Nu naar de Bitcoin Hyper presale