Chainlink (LINK) is stilletjes uitgegroeid tot de meest geïntegreerde infrastructuur binnen zowel DeFi als de traditionele financiële sector. In 2024 en 2025 sloot Chainlink samenwerkingen met meer dan 12 topinstituten wereldwijd, waaronder JPMorgan, Euroclear, US Bank, BNP Paribas, Citi, SWIFT en zelfs de U.S. Department of Commerce. Daarmee is Chainlink niet alleen een dominante speler in het leveren van on-chain data, maar ook een cruciale bouwsteen in de volgende fase van financiële globalisering: de Internet of Contracts.

Van DeFi naar kapitaalmarkten

Chainlink’s adoptie begon in de DeFi wereld, waar het oracle netwerk on-chain smart contracts voorzag van off-chain data. Dit is essentieel voor o.a. leningen, derivaten en DEXes. Maar sinds 2024 maakt het project een agressieve sprong naar de wereld van gereguleerde kapitaalmarkten.

We’re excited to announce that Chainlink and the United States Department of Commerce (@CommerceGov) have worked together to bring U.S. government macroeconomic data onchain.https://t.co/qHIw8DyEgX These new Chainlink Data Feeds securely deliver critical information around key… — Chainlink (@chainlink) August 28, 2025

Banken en instellingen willen hun bestaande systemen niet weggooien. Chainlink biedt precies wat ze nodig hebben: een brug tussen oudere infrastructuren en on-chain technologie. Door het Chainlink protocol kunnen centrale banken, vermogensbeheerders en financiële marktplaatsen tokenized assets beheren, transacties verifiëren en compliant smart contracts uitvoeren. En dat allemaal via veilige oracles en cross-chain communicatie.

Meer dan 12 instituten gebruiken Chainlink

De lijst van organisaties die al samenwerken met Chainlink leest als een ‘wie is wie’ van de wereldwijde financiële sector. Een greep uit de namen:

SWIFT – test cross-chain transacties met Chainlink als dataverbinding

– test cross-chain transacties met Chainlink als dataverbinding JPMorgan – integreert Chainlink technologie voor on-chain overdrachten

– integreert Chainlink technologie voor on-chain overdrachten BNY Mellon , State Street en US Bank – onderzoeken gebruik van Chainlink voor tokenized assets

, en – onderzoeken gebruik van Chainlink voor tokenized assets Euroclear , Clearstream en DTCC – werken aan settlement oplossingen via Chainlink

, en – werken aan settlement oplossingen via Chainlink Hong Kong Monetary Authority – experimenteert met centrale bank infrastructuur

– experimenteert met centrale bank infrastructuur Deutsche Bank en Citi – actief in pilots met Chainlink’s Cross-Chain Interoperability Protocol (CCIP)

Met dit soort partnerschappen positioneert Chainlink zich als de standaard voor datatransfer, identiteit en interoperabiliteit tussen financiële systemen.

Wat betekent dit voor de LINK koers?

De groeiende institutionele adoptie van Chainlink heeft directe impact op de LINK koersverwachting op lange termijn. DeFi was de eerste use case, maar in de financiële wereld met triljoenen aan assets kan Chainlink het meest bloeien. Elke on-chain asset, lening of beleggingsproduct heeft betrouwbare data nodig. Chainlink is nog steeds de enige partij die dit schaalbaar en veilig kan leveren.

Hierdoor groeit ook de vraag naar de LINK token, die fungeert als betaalmiddel voor het gebruik van de netwerkdiensten. Naarmate institutionele partijen opschalen en Chainlink’s CRE (Chainlink Runtime Environment) breder uitgerold wordt, kan dit leiden tot significante stijgingen in vraag, netwerkactiviteit en uiteindelijk de koers.

Volgens analisten is Chainlink in 2025 goed gepositioneerd om niet alleen dominant te blijven in DeFi, maar ook als infrastructuur in de financiële sector wereldwijd. Hierdoor wordt de vraag wat Chainlink gaat doen, iets wat alle traders en beleggers bezighoudt, van retail tot centrale banken.

Internet of Contracts

Wat begon als een oracle netwerk voor data, is inmiddels een compleet framework voor het uitvoeren van complexe, gereguleerde transacties op en tussen blockchains. Met CRE, CCIP en integraties bij instellingen wereldwijd is Chainlink bezig de standaard voor de digitale economie te worden.

En zoals de oprichters zelf zeggen: de volgende stap is overheidsadoptie. Wanneer centrale banken Chainlink gebruiken voor identificatie, dataverificatie en betalingstransacties, ontstaat de definitieve brug tussen traditionele economieën en de blockchain.

Chainlink is dus ongetwijfeld een van de beste altcoins op de markt. Toch blijft voorzichtigheid geboden, DYOR. Ook kun je jezelf goed positioneren door te investeren in presales. Deze jonge, innovatieve projecten bieden vaak allerlei voordelen en exclusieve beloningen. Om goed van start te gaan met crypto, heb je een goede wallet nodig. Best Wallet en de native token, $BEST, hebben precies wat je zoekt.

Best Wallet Token ($BEST)

Best Wallet is jouw toegang tot de nieuwste presale kansen via de Upcoming Tokens feature. Binnen de gebruiksvriendelijke app kun je exclusieve tokens kopen voordat ze publiek beschikbaar zijn, zonder externe connecties of KYC. Dankzij de integratie van Fireblocks MPC-CMP technologie ben je verzekerd van ongeëvenaarde beveiliging.

Met de $BEST token profiteer je van directe voordelen binnen het ecosysteem. Denk aan lagere transactiekosten, hogere staking beloningen en vroege toegang tot nieuwe projecten via de Early Access BW Exclusive Stages. In deze vroege fase kun je $BEST kopen tegen de laagste prijs, nog voor de officiële listing. Naarmate je langer wacht, zal de prijs ook toenemen.

Of je nu net begint met crypto of al jaren actief bent, Best Wallet maakt presales toegankelijk, veilig en overzichtelijk. Geen gedoe, geen risico’s van externe partijen, alleen directe toegang tot de beste deals in de markt.

Nu naar de Best Wallet Token presale