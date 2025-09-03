De Chainlink koers lijkt positief gereageerd te hebben op een aantal belangrijke ontwikkelingen die de toekomst van dit project veel mogelijkheden kunnen opleveren. Wat gaat Chainlink doen in september?

Chainlink begint week met aantal belangrijke ontwikkelingen

Chainlink lijkt deze week optimistisch begonnen te zijn. Het platform kwam namelijk in aanmerking voor een tweetal erg belangrijke ontwikkelingen.

Het belangrijkste nieuws was de bekendmaking dat de U.S. Department of Commerce zijn GDP data officieel naar de blockchain gaat brengen via ecosystemen zoals Ethereum, Arbitrum en Optimism. Binnen deze transfer naar de blockchain zal Chainlink een uiterst belangrijke rol gaan spelen.

We’re excited to announce that Chainlink and the United States Department of Commerce (@CommerceGov) have worked together to bring U.S. government macroeconomic data onchain.https://t.co/qHIw8DyEgX These new Chainlink Data Feeds securely deliver critical information around key… — Chainlink (@chainlink) August 28, 2025

Het cross-chain interoperability protocol (CCIP) van Chainlink wordt namelijk gebruikt voor het verwerken van deze data. Deze stap van de U.S. Department of Commerce vormt een belangrijke bevestiging dat de Amerikaanse overheid volop inzet op de toekomst van cryptocurrencies en de blockchain. Het feit dat Chainlink nu gekozen is als data platform voor deze belangrijke stap is uiterst optimistisch te noemen voor de nabije toekomst van dit project.

Chainlink stijgt 40% in maand tijd

In reactie op deze bekendmaking wist de Chainlink koers al snel met meer dan 3% te stijgen richting de $24. Ondanks dat de koers sindsdien een kleine consolidatie heeft moeten accepteren, is het project nog altijd $23,43 waard. Deze waarde is maar liefst 40% meer dan een maand geleden. Hiermee is Chainlink ook de best presterende cryptocurrency uit de top 15 van de cryptomarkt.

Hier hield het echter niet op voor Chainlink, want recentelijk werd ook bekendgemaakt dat er een Bitwise crypto ETF verzoek is ingediend voor de LINK token. Bitwise diende namelijk een Chainlink ETF verzoek in bij de SEC.

Het is een belangrijk teken dat een financieel instituut zoals Bitwise een Chainlink ETF wil starten. Bitwise denkt namelijk dat institutionele investeerders erg geïnteresseerd zullen zijn in dit project. Deze stap kan ook te maken hebben met de samenwerking met de Amerikaanse overheid. Dit geeft een project zoals Chainlink de aandacht en legitimiteit die het verdient.

Hiermee lijkt er een toekomst gecreëerd te worden die in het teken staat van institutionele adoptie. Deze institutionele adoptie kan de Chainlink koers uiteraard naar nieuwe hoogtes brengen.

Hoeveel gaat Chainlink koers waard worden?

Het technische fundament lijkt op dit moment ook verdere winsten te ondersteunen op de kortere termijn. De koers is op dit moment alleen minder waard dan zijn 10-daagse EMA en lijkt deze EMA binnenkort te kunnen verbreken. Nu de momentum indicator een koopsignaal afgeeft en de RSI wijst op neutraal sentiment, lijkt de LINK koers binnenkort zijn weerstandsniveaus te kunnen testen.

De dichtstbijzijnde weerstand voor Chainlink ligt nu bij de $24,11. Een doorbraak boven deze weerstand kan de koers al snel richting de $25,20 helpen. Vanaf hier komt het recentste hoogste punt bij de $27,33 snel in de buurt.

