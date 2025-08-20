In een moeilijke fase voor de cryptomarkt lijkt Chainlink op dit moment het enige project te zijn dat nog indruk kan maken. Wat is de reden dat Chainlink zijn opwaartse trend voort kan zetten en hoeveel kan deze koers waard worden?

LINK koers stijgt 8,3%

Waar het grootste gedeelte van de cryptomarkt over de afgelopen week een aanzienlijke daling heeft moeten accepteren, wist Chainlink juist indruk te maken met een stijging van meer dan 8,3%. Hiermee loopt Chainlink hard in op zijn concurrenten.

Vorige week was dit project al in staat om de 11e plek over te nemen van Hyperliquid. Ten opzichte van Ethereum en Dogecoin wist dit project nu ook al indruk te maken. Waar Chainlink over de afgelopen week dus 8,6% steeg, moesten Ethereum en Dogecoin allebei al meer dan 10% van hun waarde inleveren.

Het lijken nu de Chainlink whales te zijn die grotendeels te danken zijn voor deze opmerkelijke prestaties van de Chainlink koers. Whales lijken er namelijk massaal voor gekozen te hebben om LINK tokens te verzamelen.

Deze crypto whales lijken onder de indruk te zijn van het fundament van dit project, en de bijbehorende toekomst.

Deze activiteit is nu terug te zien aan het aantal transacties van boven de $100.000. Deze grote transacties bereikten onlangs namelijk hun hoogste piek in zeven maanden tijd.

De belangrijkste reden achter de interesse van whales lijkt voort te komen uit de belangrijke uitbreidingen die dit ecosysteem doormaakt. Zo is Chainlink onlangs bijvoorbeeld belangrijke samenwerkingen aangegaan die dit project toegankelijker moeten maken bij een groter publiek van nieuwe investeerders.

Deze constante ontwikkelingen binnen het ecosysteem van Chainlink en de toenemende crypto activiteit lijken nu aanzienlijke winsten mogelijk te maken, zelfs in deze moeilijke periode voor de crypto markt.

Chainlink verwachting: stijging richting $30 mogelijk?

De Chainlink koers is nu rond de $25,46 waard. Maar hier lijkt zeker niet het einde te liggen. Crypto analisten hebben nu namelijk Chainlink voorspellingen gedeeld van $30. Dit is mede vanwege een ‘rounded cup’ patroon waarbij de limiet ligt bij de zone tussen de $26 en $30.

Dit positieve koers patroon gaat nu ook samen met een overtuigend technisch fundament. De Chainlink koers is namelijk voorbij al zijn EMA’s gestegen. Een belangrijk teken dat zowel de korte termijn als de lange termijn er goed uit kan zien voor Chainlink.

Ook geven nu het MACD-histogram en de momentum indicator een koopsignaal af. De RSI wijst met een waarde van 65 ook nog altijd op toenemende koopdruk.

Nu de whale activiteit van Chainlink hoog blijkt, en het ecosysteem van Chainlink nog altijd belangrijke stappen zet, lijkt het opwaartse potentieel voor Chainlink groot te blijven. In deze moeilijke fase voor de cryptomarkt lijkt er nu dan ook een serieuze kans dat Chainlink richting de $30 stijgt.

Om dit doel mogelijk te maken zal de Chainlink koers echter wel moeten afrekenen met weerstand bij de $25,98, $26,85 en $29,20. Alleen als deze weerstandsniveaus verbroken worden is er een realistische kans om de $30 te behalen. Of dit doel van $30 nu behaald wordt of niet, Chainlink heeft in ieder geval laten zien dat het in staat is om indruk te maken tijdens een bearish fase van de cryptomarkt. Uiteraard een overtuigend teken voor de nummer elf van de cryptomarkt.

Ondanks dat het grootste gedeelte van de cryptomarkt recentelijk het dus moeilijk heeft gehad, waren er naast Chainlink nog meer crypto projecten die indruk wisten te maken. Zo is er met Wall Street Pepe bijvoorbeeld een nieuw crypto project dat recentelijk de nodige successen wist te boeken. En nu dit project zijn overstap naar Solana is gestart, lijken investeerders opnieuw de kans te hebben om mooie winsten door te maken.

Wall Street Pepe gaat naar Solana

Wall Street Pepe is een meme coin die de unieke ambitie van Wolf of Wall Street combineert met de hilarische vormgeving van de Pepe meme. Deze meme coin bevond zich een tijdje geleden in een presale die snel uitverkocht raakte. Sinds deze presale is afgerond wist het project al meer dan 79.000 unieke wallet houders te verzamelen. Deze WEPE Army lijkt nu ook hard bezig te zijn om de WEPE koers omhoog te helpen.

Launching on Solana You can buy early Every dollar buy on $SOL = burns $WEPE on ETH Once ETH $WEPE hits $0.001 → $SOL Peg goes 1:1 Sol buy = Eth burn 🔥 🔥 🔥 New site, new plans, the Solana expansion begins 🐸⚔️🐸⚔️🐸⚔️ pic.twitter.com/c3GBYJZliX — Wall Street Pepe (@WEPEToken) August 19, 2025

Het ontwikkelingsteam van dit project zit ook niet stil. Dit team is nu bezig om een belangrijke stap te zetten naar de Solana blockchain. Wall Street Pepe wil zijn native wapped token namelijk gaan lanceren op Solana. Deze token zal 1 op 1 gekoppeld worden aan ETH WEPE. Op deze manier wordt de koers van deze twee verschillende cryptocurrencies gelijk gehouden. Omdat elke SOL WEPE aankoop daarnaast gepaard gaat met burning van de ETH WEPE voorraad blijven beide ecosystemen stabiel.

Investeerders hebben nu de kans om vroegtijdig in te stappen bij de lancering van WEPE op Solana. Vroeg instappen lijkt nu samen te gaan met mooie winstmogelijkheden. Er lijkt dan ook geen tijd om te verliezen om de website van dit project te bezoeken.

Nu naar de Wall Street Pepe presale