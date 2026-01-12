De vraag welke crypto het meeste potentieel heeft richting 2026 houdt beleggers al maanden bezig. Opvallend is dat zowel ChatGPT als het Chinese DeepSeek AI onafhankelijk van elkaar tot een vergelijkbare conclusie komen: Solana springt eruit als één van de sterkste kandidaten.

Volgens DeepSeek AI kan de Solana koers in een bullish scenario stijgen richting $275 tot $350, goed voor een mogelijke 300% stijging vanaf huidige niveaus. Dat plaatst SOL in een ander rijtje dan Bitcoin en Ethereum, die volgens dezelfde AI modellen wel blijven groeien, maar met een relatief lager rendement in procenten.

Waarom AI modellen zo bullish zijn op de Solana koers

Volgens DeepSeek AI en ChatGPT draait de analyse vooral om schaalbaarheid en daadwerkelijke netwerkactiviteit. Waar Bitcoin vooral als digitaal waarde opslagmiddel wordt gezien en Ethereum als settlement laag voor institutionele toepassingen, positioneert Solana zich als een high performance blockchain voor dagelijks gebruik.

De Solana koers wordt volgens AI ondersteund door een combinatie van factoren: extreem lage transactiekosten, hoge snelheid en een ecosysteem dat daadwerkelijk gebruikt wordt. Met een Total Value Locked (TVL) van ongeveer $8,7 miljard blijft Solana één van de grootste DeFi platformen ter wereld, ondanks eerdere netwerkproblemen. Daarnaast zien AI modellen dat steeds meer nieuwe applicaties direct voor Solana kiezen, vooral binnen DeFi, NFT infrastructuur en on-chain trading. Dat zorgt voor constante vraag naar SOL, wat op lange termijn positief is voor de prijs.

Vergelijking met Bitcoin koers en Ethereum koers

In dezelfde AI analyse wordt ook gekeken naar de Bitcoin koers en Ethereum koers richting 2026. DeepSeek AI ziet Bitcoin mogelijk stijgen naar $180.000 tot $250.000, vooral door ETF instroom en institutionele adoptie. Dat klinkt indrukwekkend, maar betekent procentueel een veel kleinere stijging dan bij Solana.

Ethereum wordt door veel Wall Street analisten nog steeds gezien als de ruggengraat van het institutionele crypto landschap. Toch signaleren AI modellen dat ETH worstelt met schaalbaarheid, fragmentatie door Layer-2’s en concurrentie van snellere netwerken. Hierdoor blijft het opwaarts potentieel volgens AI beperkter dan bij SOL. Voor beleggers die puur naar rendement kijken, lijkt Solana volgens deze modellen daarom aantrekkelijker dan zowel Bitcoin als Ethereum.

Wat gaat Solana doen richting 2026?

De kernvraag blijft natuurlijk: wat gaat Solana doen in de komende twee jaar? Volgens ChatGPT en DeepSeek AI hangt alles af van adoptie en stabiliteit. Zolang het netwerk betrouwbaar blijft en verdere upgrades slagen, kan Solana zich ontwikkelen tot het meest gebruikte smart-contract netwerk voor retail en semi-institutionele toepassingen. AI modellen zien vooral kansen in de combinatie van DeFi, tokenized assets en on-chain trading, waar Solana technisch beter geschikt voor is dan veel concurrenten. Dat verklaart waarom crypto AI Solana steeds vaker als “high beta winnaar” wordt bestempeld binnen een nieuwe bullmarkt.

AI is overigens niet alleen optimistisch. In een bearish scenario, waarin macro-economische omstandigheden verslechteren of de crypto markt opnieuw zwaar corrigeert, ziet DeepSeek AI de Solana koers terugvallen richting $80 tot $95. Dit scenario wordt vooral gekoppeld aan afnemende liquiditeit, lagere DeFi-activiteit en een terugkeer van netwerkproblemen. Dat benadrukt dat Solana, ondanks het hoge potentieel, ook een volatiele asset blijft. AI-modellen benadrukken dan ook dat timing en risicomanagement cruciaal blijven.

Naast de grote netwerken kijken sommige beleggers ook naar kleinere, trendgevoelige projecten zoals Maxi Doge. Deze meme-gerelateerde coin combineert klassieke dogethema’s met een moderne presale opzet die vroege deelnemers beloont. In tegenstelling tot puur speculatieve pumps, is het project vanaf het begin gebouwd rond een actieve community en duidelijke fases in de tokenverkoop.

Maxi Doge: memecoin met potentie

Wat Maxi Doge anders maakt dan veel andere meme coins, is de combinatie van speelse branding en extra community-gerichte features. Naast de normale token-distributie plant het team gamified evenementen, wekelijkse handelscompetities en staking-beloningen voor vroege deelnemers. Door deze elementen te combineren met een grote tokenallocatie voor marketing en partnerschappen wil het project de betrokkenheid en zichtbaarheid vergroten, iets wat tot nu toe heeft geleid tot aanzienlijke presale volumes.

Toch blijft Maxi Doge een speculatieve asset zonder traditionele utility. Het is voor nu vooral een meme project met een sterke sociale component en hoge volatiliteit. Experts benadrukken dat dit soort meme coins extra risico met zich meebrengt en dat je alleen moet investeren wat je kunt missen, omdat succes sterk afhangt van sentiment, community momentum en latere beursnoteringen. Voor wie houdt van de dynamiek van meme coins en bereid is risico te nemen, biedt Maxi Doge een kans om vroeg betrokken te zijn, maar voorzichtigheid blijft geboden.

Nu naar de Maxi Doge presale