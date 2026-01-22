De Bitcoin koers kreeg vandaag een harde tik en opende een nieuwe discussie onder traders en analisten. De volatiliteit laait op, optiesmarkten prijzen meer neerwaartse risico’s in en AI-modellen worden steeds vaker geraadpleegd voor voorspellingen. Een recente analyse met OpenAI’s ChatGPT, draaiend op GPT-5, schetst twee scenario’s voor Q2: een krachtige herstelbeweging richting $150.000 of een diepe terugval naar $75.000.

Bitcoin koers onder druk na correctie

Na een sterke periode kwam de Bitcoin koers vandaag onder druk te staan. BTC zakte tot $87.304, voordat een herstel richting $90.000 volgde. Daarmee bleef de schade beperkt, maar het koersverloop laat zien dat de markt kwetsbaar is. Deze beweging past binnen de bredere risk-off fase, waarin traders gevoeliger reageren op macro-economische onzekerheid en geopolitieke spanningen.

Volgens ChatGPT is deze correctie op zichzelf geen trendbreuk, maar wel een belangrijk testmoment. Het onderscheid tussen een ‘shake-out’ en het begin van een grotere daling hangt af van hoe snel Bitcoin cruciale niveaus weet te heroveren. De zone tussen $87.000 en $90.000 geldt daarbij als eerste weerstand.

Crypto AI ziet twee duidelijke scenario’s

In plaats van één uitkomst beschrijft ChatGPT twee paden voor de komende maanden. Het bullish scenario gaat uit van herstel en versnelling, het bearish scenario van aanhoudende druk.

In het positieve geval herpakt Bitcoin snel de zone boven $95.000 en sluit de koers meerdere weken boven eerdere weerstanden. ETF-instroom keert terug, leverage wordt uit de markt gespoeld en traders worden weer risicobereid. In dat geval ziet de Bitcoin voorspelling ruimte voor een nieuwe impuls richting $120.000 en mogelijk $150.000 tegen het einde van Q2.

Het negatieve scenario krijgt steun uit de derivatenmarkt. Data van opties laten zien dat de markt momenteel ongeveer dertig procent kans prijst op een daling onder $80.000 richting juni. Volgens ChatGPT wordt dit scenario realistischer dan herstelpogingen falen en Bitcoin lagere toppen blijft maken.

Bitcoin crash of een korte correctie?

Traders denken snel aan een complete crash, maar ChatGPT nuanceert dit. Een echte crash impliceert structurele stress, zoals langdurige kapitaaluitstroom of systemische problemen. Daar is voorlopig geen sprake van. Wel waarschuwt het model dat een daling onder $80.000 de beweging kan versnellen naar $75.000, waar volgens technische data pas weer stevige koopinteresse ligt.

Belangrijke triggers voor zo’n daling zijn aanhoudende macro-onrust, afkoelende ETF-vraag en een optiesmarkt die neerwaartse risico’s blijft prijzen.

Wat gaat Bitcoin doen in 2026?

De crypto verwachting voor 2026 blijft daarmee wisselvallig. ChatGPT wijst erop dat de komende weken cruciaal zijn. Houdt Bitcoin stand boven de recente bodems en keert organische vraag terug, dan kan de Bitcoin koers herstellen. Faalt die bounce en blijft macro-druk aanwezig, dan groeit de kans op een verdere daling.

Voor traders betekent dit vooral dat je moet letten op een bevestiging. Niet de headline bepaalt de richting, maar hoe de markt reageert rond sleutelzones en op nieuws. De analyse van GPT-5 laat zien dat AI geen zekerheid biedt, maar wel helpt om de breedte van mogelijke uitkomsten helder te krijgen in een fase waarin de markt opnieuw op scherp staat.

