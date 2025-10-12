ChatGPT wordt steeds vaker ingezet voor het doen van koersvoorspellingen. Nu de Ripple koers gemengde signalen afgeeft, hebben wij de bekende chatbot gevraagd een beschouwing te geven van de XRP koers. Komt er een crash, of zal Q4 juist goed zijn voor een rally? Wat gaat Ripple doen?

Ripple nieuws en XRP koers geven gemengd signaal

Waar de koersen van veel grote tokens deze maand uitstekende resultaten neerzetten (onder meer met een nieuwe Bitcoin all-time high), daar blijft de XRP koers behoorlijk achter. De token wist over de afgelopen dertig dagen gerekend niet te stijgen, maar noteerde juist een 5% verlies.

Deze correctie is voor een deel het logische gevolg van het bullish Ripple nieuws eerder dit jaar. De Ripple koers steeg over de afgelopen 12 maanden gezien met ruim 430%. Onder meer het einde van de SEC rechtszaak en diverse nieuwe partnerschappen van Ripple Labs lagen ten grondslag aan deze stijging.

Desondanks maken traders zich zorgen, want een XRP crash lijkt meer voor de hand te liggen dan een XRP rally. Omdat de token van Ripple Labs flink inleverde tijdens een stijgende cryptomarkt, is XRP op het gebied van marktkapitalisatie haar derde plek op de lijst van grootste tokens kwijtgeraakt. Zowel BNB Coin als Tether hebben XRP ingehaald.

Dergelijke dalingen hebben vaak een vliegwieleffect: traders laten de Ripple koers links liggen nu het bij die token wat slechter gaat en stappen massaal in bij andere cryptomunten. Hierdoor daalt Ripple verder, terwijl andere cryptomunten blijven stijgen.

Desondanks zijn er ook aanwijzingen dat een XRP rally zal ontstaan. Zo is de verwachting onder meer dat de Amerikaanse beurswaakhond SEC binnenkort de nodige XRP ETF producten zal goedkeuren. Deadlines hiervoor staan gepland tussen 18 en 25 oktober. Ook mag tokenuitgever Ripple Labs binnenkort (mogelijk) een banklicentie ontvangen. Een goedkeuring kan voor de toestroom van veel nieuw, institutioneel geld zorgen.

Wat gaat Ripple doen volgens ChatGPT?

ChatGPT heeft zich inmiddels bewezen als een belangrijke tool die kan helpen bij het doen van crypto koersverwachtingen. Sinds de chatbot toegang heeft tot het internet is het programma zeer geschikt voor markt- en sentimentsanalyses. Wel is het zaak om altijd de opgegeven data en cijfers zelf te controleren, omdat ChatGPT soms foutieve of verouderde gegevens gebruikt.

ChatGPT geeft verschillende koersen voor verschillende scenario’s, een bullish scenario (XRP rally), een neutraal scenario en een bearish scenario waarin XRP een verdere crash meemaakt.

In het gunstigste geval voorziet ChatGPT in haar Ripple koersverwachting een XRP rally naar meer dan $5,00 aan het eind van december (+150% ten opzichte van de huidige Ripple koers). Dit kan het geval zijn wanneer er een sterke altcoinmarkt ontstaat. Wanneer het Ripple nieuws echter bearish blijft is volgens ChatGPT een daling naar $2,20 tot $1,80 mogelijk.

ChatGPT schetst zodoende een relatief positief Risk:Reward scenario. In een bullish XRP rally kan de waarde met 150% stijgen, terwijl het risico in het uiterste geval een XRP crash van 150% is.

Komst $HYPER slecht Ripple nieuws?

Een van de problemen waar Ripple mee te kampen heeft, is het feit dat de token en chain steeds meer concurrentie ondervinden. Zo is er met Bitcoin Hyper een nieuw platform opgestaan, dat Bitcoin beter bruikbaar wil maken voor de internationale betalingsmarkt.

Dit wil het platform doen met behulp van een Layer-2 op de Bitcoin blockchain, die een verbinding legt met de Solana Virtual Machine. Hierdoor kunnen gebruikers de voordelen van Solana gebruiken voor hun Bitcoin transacties. Dit is gunstig, omdat Solana 65.000 transacties per seconde verwerkt terwijl Bitcoin er hooguit 7 aankan.

Het gevolg is dat Bitcoin veel sneller en schaalbaarder zal worden, waardoor het een stuk goedkoper en eenvoudiger wordt om internationale transacties uit te voeren via de Bitcoin chain.

Institutionele investeerders zouden de voorkeur geven aan Bitcoin transacties boven XRP, zo stelt ChatGPT: “Veel partijen vertrouwen Bitcoin meer dan XRP, zeker institutioneel. Als BTC straks ook bruikbaar is voor internationale betalingen via Bitcoin Hyper, kan het XRP als brugvaluta deels vervangen.”

Hoewel de komst van Bitcoin Hyper dus slecht Ripple nieuws kan zijn, biedt het ook kansen. Voor traders is het immers een nieuwe investeringsmogelijkheid. $HYPER, de eigen token van het platform, zal dienen als het smeermiddel dat transacties mogelijk maakt.

Een flinke adoptie van Bitcoin Hyper kan ervoor zorgen dat deze token flink in waarde stijgt. Het lijkt dus verstandig om nu toe te slaan, aangezien de crypto voorlopig nog in de presale zit (en nog tegen een stapsgewijs oplopende prijs gekocht kan worden).

And just like that… BOOM! 22M Raised! 🔥⚡️ pic.twitter.com/UEeJ2ukj79 — Bitcoin Hyper (@BTC_Hyper2) October 6, 2025

In korte tijd wist $HYPER al $22 miljoen op te halen. Een duidelijk teken dat de nieuwe crypto niet alleen het vertrouwen van ChatGPT heeft, maar ook veel investeerders enthousiast weet te maken.

Nu naar de Bitcoin Hyper presale