ChatGPT rekent op een drukke december voor drie grote altcoins. De XRP koers, Solana koers en Cardano koers laten allemaal patronen zien die passen bij een late eindejaars rally. Maar het model ziet ook duidelijke risico’s. De markt is nog kwetsbaar en één fout kan het sentiment in een klap draaien. Hieronder lees je wat de AI verwacht, welke signalen het gebruikt en wat gaat Ripple doen, wat gaat Solana doen en wat gaat Cardano doen volgens deze analyse.

De XRP koers profiteert van ETF’s en bankdeals volgens ChatGPT

De Ripple nieuws flow blijft sterk sinds de goedkeuring van de eerste Amerikaanse XRP ETF. De AI ziet in de data dat nieuwe wallets snel toenemen, terwijl grote spelers juist actiever worden rond de steunzones. Tegelijk blijft de markt scherp op SWIFT tests, omdat dat het grootste verhaal rond XRP blijft dit kwartaal.

Volgens het model is het best case scenario een stijging richting $4 tot $5, met ongeveer 40% kans. Die inschatting komt door ETF instroom en het idee dat kapitaal tijdelijk weg kan vloeien van BTC en ETH richting XRP.

Het worst case scenario blijft stevig met $1,50 als regels rond banken of stablecoins opnieuw voor ruis zorgen. De AI zet dat risico rond 25%, vooral omdat XRP snel wegzakt als volumes opdrogen. Wat gaat Ripple doen? Het hangt vooral af van de instroom in ETF’s en of de bankupdates deze maand positief blijven. Bekijk hier de XRP verwachting voor de lange termijn.

Solana koers met netwerkactiviteit als motor

De Solana koers blijft rond de steun na een zwakkere periode. De AI ziet dat de chain nog steeds hoge activiteit heeft en DeFi, NFT’s, gaming en betalingen blijven draaien. Ondanks uitstroom in de brede markt groeit de Solana TVL nog steeds harder dan die van veel concurrenten.

In de best case schat het model een sprong naar $280 – $320, met zo’n 45% kans. Dat scenario speelt als volumes aantrekken en Solana opnieuw wordt gezien als de “sterke performer” van dit jaar. Een uitbraak boven de eerdere top kan dan snel gaan, zoals we vaker zagen bij SOL in sterke fases.

In het slechtste geval kan een DeFi exodus de koers richting $80 duwen. De kans daarop wordt rond 20% gezet. Wat gaat Solana doen? De AI ziet dat grote spelers nog steeds deelnemen, maar dat sentiment snel kan kantelen als de sector opnieuw te maken krijgt met hacks of TVL uitstroom. Lees ook ons artikel over banken die massaal Ripple kopen.

Voor de Cardano koers draait alles om de Midnight lancering

De Cardano koers staat al weken onder druk, maar de AI ziet dat de lancering van Midnight op 8 december het belangrijkste moment van de maand wordt. Dit is de privacy- en DeFi sidechain waar analisten al lang op wachten.

Het best case scenario is een stijging naar $0,90 – $1,00, met ongeveer 30% kans. Dat gebeurt vooral als de lancering soepel gaat en er direct netwerkgebruik ontstaat. Dan ontstaat het verhaal dat ADA eindelijk een sterke nieuwe pijler heeft.

Het worst case scenario is $0,25 met ongeveer 25% kans. Dat risico ontstaat als Midnight bugs heeft, vertraging oploopt of als het gebruik tegenvalt. Wat gaat Cardano doen? De AI legt de nadruk op dit ene event. Lukt het, dan kan ADA oplopen. Gaat het mis, dan volgt waarschijnlijk nog een scherpe dip.

Kleine kans op explosie, maar wel kans aldus ChatGPT

ChatGPT ziet drie duidelijke best case scenario’s die allemaal draaien om momentum rond een sterk verhaal. XRP heeft dat via ETF’s en banken, Solana via activiteit op de chain en Cardano via de komst van Midnight. Maar elk project heeft ook één zwakke plek waardoor de rally snel kan vertragen.

De AI ziet geen garantie op een eindejaars rally, maar wel een markt die “licht ontvlambaar” is. Eén sterke week kan genoeg zijn om december alsnog groen te sluiten. Voor de liefhebbers hebben we een lijst samengesteld met crypto’s die gaan stijgen.

