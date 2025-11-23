De bewegingen van institutionele investeerders bij Bitcoin ETF producten geven doorgaans een goede indicatie van de koers die de grote token zal varen. Een $903 miljoen uitstroom is zodoende erg negatief Bitcoin nieuws: mogelijk hangt een verdere crash in de lucht. Wat gaat Bitcoin doen? Wij vroegen ChatGPT om een crypto AI verwachting.

Bitcoin ETF kent enorme uitstroom

De enorme verliezen van de Bitcoin koers in de afgelopen maand zijn ook bij ETF investeerders niet onopgemerkt gebleven. Deze traders, vaak wat traditioneler van aard (en meer gericht op de lange termijn) blijken massaal het zinkende schip te verlaten.

Met name op donderdag 20 november werd een enorme uitstroom genoteerd, van liefst $903 miljoen verdeeld over verschillende Bitcoin ETF producten. De grootste klap viel bij de grootste ETF, IBIT van Blackrock. Hier vloeide liefst $355,5 miljoen aan waarde weg. Ook Grayscale (GBTC) zag een sterke outflow, van liefst $199,35 miljoen.

Dit is de grootste uitstroom bij Bitcoin ETF sinds 25 februari van dit jaar, toen Donald Trump zijn importheffingsplannen bekend maakte.

Niet alleen Bitcoin zag een uitstroom op de traditionele beurzen: spot Ethereum ETFs noteerden op 20 november ook een forse outflow, ruim $261 miljoen.

ETF nieuws aanleiding tweede Bitcoin crash?

De uitstroom bij ETFs komt mede tot stand door de slechte prestaties van de huidige Bitcoin koers. In de afgelopen maand werd een verlies van bijna 25% genoteerd; inmiddels zoekt de token support rond de $80.000.

De capitulatie van traditionele investeerders is slecht Bitcoin nieuws, aangezien het ervoor kan zorgen dat andere partijen (zoals bijvoorbeeld retailers) zich ook terugtrekken. Hierdoor wordt in potentie een negatieve spiraal geopend waarbij de Bitcoin crash zich constant versterkt.

Crypto AI verwachting van ChatGPT

Om orde te scheppen in deze chaos hebben wij ons gewend tot de crypto AI verwachting van ChatGPT. De bekende generatieve tekstbot ziet dat het sentiment van dit moment voorzichtig of zelfs negatief is, maar denkt ook dat een snelle ommekeer hiervan mogelijk is.

Een support van de Bitcoin koers wordt verwacht op minimaal $78.000 – over een maand wordt alweer naar de $90.000 gekeken door ChatGPT, en over een jaar kan er zelfs sprake zijn van een nieuwe ATH ($130.00 tot $160.000).

Redenen voor de verwachte groei zijn onder meer de historische cyclus van de token, de sterke opleving die doorgaans na een capitulatie volgt en verwachte terugkeer van lange termijn adoptie.

Volgens ChatGPT is het huidige Bitcoin nieuws dan ook geen aanleiding tot paniek. Sterker nog; het vormt een ideale koopkans.

