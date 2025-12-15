XRP ETF’s trekken al weken geld aan. ChatGPT voorspelt dat dit bij een volgende mijlpaal voor extra druk omhoog kan zorgen. Wat gaat Ripple doen als die instroom doorzet tot $10 miljard?

Op dit moment laat SoSoValue zien dat de totale assets rond $1,18 miljard liggen. De dagelijkse netto instroom staat op $20,17 miljoen. De XRP koers hangt rond $2,00. Dat is een stevige basis, maar $10 miljard is een andere categorie.

XRP ETF: waarom $10 miljard ineens anders voelt

Een ETF maakt crypto kopen simpel, vooral voor partijen die niet via crypto exchanges willen werken. Ze klikken bij een broker en klaar. Dat klinkt saai, maar het maakt een groot verschil. Want als er elke dag nieuwe instroom is, moeten die fondsen XRP kopen om dat bij te houden.

Bij $10 miljard aan AUM is dat geen klein bijeffect meer. Dan praat je over een constante vraag die niet afhangt van hype op X of een korte rally. Dat soort “stille vraag” kan de markt langzaam strakker trekken. Minder aanbod dat rondzwerft en meer XRP dat vastzit in fondsen.

Je zag iets soortgelijks bij de ETF’s van Bitcoin en Ethereum. Niet elke dag vuurwerk. Soms blijft de koers lang hangen. Tot het moment dat de markt doorheeft dat de koopdruk echt structureel is. Lees ook ons artikel over Ripple integratie op Solana bevestigd – krijgt de XRP koers nu extra steun dit jaar?

ChatGPT voorspelt: wat gaat Ripple doen als $10 miljard instroom binnenkomt?

ChatGPT kijkt hier vooral naar het mechanisme. Als instroom aanhoudt, krijg je meestal eerst een fase met weinig spektakel. De koers beweegt, maar niet zo hard als je zou denken. Dat is frustrerend voor snelle traders. Maar ondertussen stapelt de vraag zich op.

Daarna kan er een kantelpunt komen. Bijvoorbeeld als de markt merkt dat dips steeds sneller worden opgekocht. Of als er ineens meer aandacht komt doordat “$10 miljard” lekker klinkt in headlines. Dan kan de koers sneller omhoog schieten dan mensen verwachten, juist omdat er minder aanbod ligt om te verkopen.

In dit scenario plakt de AI er ook een koersrange aan. Als ETF’s echt $10 miljard aan instroom aantikt en het sentiment blijft positief, dan is een XRP koers rond $4 tot $6 logisch. Dat is geen exacte voorspelling. Het is een scenario gebaseerd op basis van extra vraag, krapper aanbod en het feit dat grote flows vaak pas later in de koers zichtbaar worden. Bekijk hier de XRP verwachting voor de lange termijn.

Maar er zit een grote “als” aan vast. Als de instroom stopt, draait het verhaal snel om. Dan kan diezelfde markt ook hard terugvallen.

ChatGPT voorspelt: hoeveel kan Ripple waard worden als dit doorzet?

Hoeveel kan Ripple waard worden hangt niet alleen af van ETF’s. ETF’s zijn een motor, maar niet de hele auto. Drie dingen blijven alles bepalen.

De eerste is regelgeving. Eén streng signaal kan geld laten twijfelen. En dan droogt de instroom sneller op dan je lief is. De tweede is macro. Als de markt risk-off gaat, zakt bijna alles mee. Ook projecten met een goed verhaal zoals XRP. De derde is liquiditeit en sentiment. Als de markt echt “aan” staat, kan een ETF verhaal een versneller zijn. Als de markt moe is, werkt het veel minder.

Dus ja, bij $10 miljard wordt XRP serieuzer als “institutions play”. Maar het blijft een markt die snel kan draaien. Zeker rond belangrijke nieuwsitems. Voor de geinteresseerden hebben we een lijst samengsteld met crypto’s die gaan stijgen naast XRP.

Dit stuk is een scenario. Geen belofte. ChatGPT voorspelt wat er kan gebeuren als ETF’s blijven groeien en het vertrouwen hoog blijft. Maar of het haalbaar is, hangt ook af van de bredere markt. Denk aan regels, macro condities en het algemene gevoel in crypto.

Nieuwe altcoin die profiteert van XRP rally

Als er inderdaad een XRP rally naar de $4 tot $6 losbreekt na de instroom van $10 miljard in de ETF’s dan is dit merkbaar in de hele crypto markt. In het verleden hebben we kunnen zien dat meme coins zoals Dogecoin hier het meeste van profiteren en daarom is het interessant om te kijken naar het laatste lid van de familie.

Maxi Doge ($MAXI) is het “bro gym” neefje van Dogecoin en zit vol met testosteron, pre-workout, Red Bull en 1000x leverage. Het is speciaal voor degene die de eerste rally’s van DOGE, WIF en SHIB gemist hebben. Als vroege investeerder heb je de mogelijkheid om je $MAXI tokens nu al te staken tegen het hoge jaarlijkse rendement van 72%.

Je hebt nog even de tijd om je eerste $MAXI tokens te bemachtigen voor de huidige lage prijs. Bij elke nieuwe fase van de presale hoort namelijk ook een nieuwe prijsverhoging.

Nu naar de Maxi Doge presale