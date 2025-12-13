Volgens aankondigingen tijdens het Solana Breakpoint in 2025 wordt XRP via een brug op het Solana netwerk beschikbaar gemaakt. Hex Trust en LayerZero verzorgen de uitgifte van Wrapped XRP, waardoor de liquiditeit van XRP direct inzetbaar wordt binnen Solana DeFi. Dit is een controleerbare protocol integratie die het gebruik van XRP tokens vergroot buiten het eigen netwerk. Kan dit Ripple nieuws zorgen voor een nieuwe impuls voor de XRP koers?

Wat dit Ripple nieuws voor de XRP koers betekent

Deze integratie betekent dat de XRP tokens in een ‘wrapped’ vorm nu ook op Solana gebruikt kunnen worden. Deze tokens blijven zo aan XRP gekoppeld, maar functioneren binnen een nog sneller en goedkoper netwerk. Dit is belangrijk voor de XRP koers omdat het gebruik van XRP zo verschuift van alleen transacties naar bredere toepassingen.

Binnen Solana’s DeFi netwerk kunnen de XRP tokens dan ingezet worden voor lending, trading en liquiditeitspools. Tokens die in deze toepassingen worden gebruikt, staan vaak tijdelijk vast in smart contracts. Dit verlaagt het direct beschikbare aanbod. Deze verandering is meetbaar via on-chain data zoals locked value en het protocol gebruik.

BREAKING: XRP is coming to Solana 🔥 pic.twitter.com/LabnKkLs71 — Solana (@solana) December 12, 2025

XRP koers profiteert van deze extra gebruiksopties

De XRP koers wordt historisch sterk beïnvloed door zijn gebruik als settlement token. Door de koppeling met Solana ontstaat er een extra gebruikslaag. XRP wordt daarmee meer een multi-chain asset in plaats van een token dat vooral binnen één ecosysteem circuleert.

Volgens verschillende crypto-analisten zal deze stap vooral institutionele partijen aanspreken. Zij zijn immers al bekend met XRP en krijgen nu toegang tot een actief DeFi netwerk zonder complexe infrastructuur. Dit vergroot de functionele vraag naar XRP-tokens, los van de kortetermijn handel erin.

Onze analyse: wij verwachten een gematigder ontwikkeling van de XRP koers dan sommige analisten die direct van een sterke XRP rally uitgaan. Dit is vooral vanwege de tijd die nodig is voor een DeFi adoptie en het tempo waarin protocollen de Wrapped XRP daadwerkelijk gaan integreren.

Wat gaat Ripple na deze stap doen?

Wat Ripple na deze integratie gaat doen, is een vraag die bij veel XRP houders leeft. Ripple werkt al langer aan het uitbreiden van het gebruik van XRP buiten betalingen om. De stap richting Solana past in een strategie waarin XRP breder inzetbaar wordt binnen meerdere netwerken.

Door samen te werken met bestaande DeFi ecosystemen hoeft Ripple geen eigen infrastructuur te bouwen. Dit verlaagt de drempel voor developers en vergroot de kans op een snelle implementatie. Deze aanpak sluit ook prima aan bij eerdere samenwerkingen waarbij XRP via bridges beschikbaar werd gemaakt.

XRP koers in een breder perspectief

Het Ripple nieuws rond Solana laat zien dat XRP steeds meer onderdeel wordt van een verbonden crypto landschap. De XRP koers zal daarbij sterker samenhangen met daadwerkelijk gebruik in DeFi toepassingen.

Tegelijk blijft er ruimte in de markt voor tokens met hogere risico’s en potentieel snellere koersbewegingen, afhankelijk van het profiel van de investeerder.

Een mooi alternatief voor wie meer volatiliteit zoekt

Niet elke investeerder is op zoek naar stabiliteit of institutionele adoptie. Voor traders die zich juist richten op hoge volatiliteit en snelle koersbewegingen, verschuift de aandacht vaak naar andere segmenten van de cryptomarkt. Meme coins spelen hierin een duidelijke rol.

Binnen die categorie groeit de belangstelling voor projecten die zich richten op extreme leverage en actieve trading. Een voorbeeld hiervan is Maxi Doge, dat zich profileert met hefboom strategieën tot 1000x en aanvullende opbrengsten via staking met een APY tot 1420%. Het $MAXI token haalde in korte tijd al bijna $200.000 op, wat wijst op een toenemende interesse van retail investeerders.