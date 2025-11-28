De nieuwste crypto voorspelling van ChatGPT over de XRP koers en Cardano koers zorgt voor discussie binnen de markt. Het AI-model schetst een voorzichtig optimistisch beeld richting eind 2025, ondanks de recente volatiliteit. Volgens ChatGPT kunnen ETF’s en technologische vooruitgang bij Ripple en Cardano de basis vormen voor een geleidelijk herstel na een zwakke maand. Ook ziet de AI kansen bij de presale van Best Wallet Token, die vandaag eindigt.

Markt herstelt na zwakke november

De crypto markt kende in november een duidelijke risk-off fase, met uitstroom uit altcoins en hogere volatiliteit. In de laatste week van de maand draaide het sentiment echter. Bitcoin en de grote tokens toonden herstel, en ook de liquiditeit bij grote altcoins trok weer aan. Analisten spreken naar aanleiding van het laatste crypto nieuws van een mogelijke bodemvorming, al blijft de macro-economie bepalend.

In deze context maakte ChatGPT zijn verwachtingen bekend. Het model voorziet voor eind 2025 een gematigde opleving van zowel XRP als Cardano. Dit gebeurt samen met verbeterende liquiditeit en toenemende institutionele betrokkenheid.

XRP koers: ETF’s en SWIFT

Wat gaat Ripple doen volgens ChatGPT? ChatGPT schat de XRP koers voor eind 2025 op ongeveer $2,70, met een bandbreedte van $2,60–$2,80. Dit kan alleen als de instroom bij XRP ETF’s doorzet. Dit kan spreads verkleinen, liquiditeit verdiepen en de extreme schommelingen temperen die vaak door perpetuals worden aangedreven.

Daarnaast benadrukt ChatGPT de rol van Ripple’s On-Demand Liquidity (ODL), die fungeert als alternatief voor het traditionele SWIFT. Door grensoverschrijdende betalingen te versnellen kan XRP als brugvaluta aan relevantie winnen. Een toename van ODL en institutionele adoptie zou de fundamentele vraag versterken, zeker als ETF-instroom en ODL-volumes gelijktijdig groeien.

Toch blijven risico’s aanwezig. Zonder brede institutionele toepassing van ODL of aanhoudende instroom in ETF’s kan de stijging speculatief blijven. ChatGPT zet in zijn crypto voorspelling in dat ETF-flows cyclisch zijn, waardoor de volatiliteit hoog blijft.

Cardano koers: utility en herstel

De Cardano koers wordt volgens ChatGPT minder explosief geacht op korte termijn, maar wel structureel gezond. Het model verwacht eind 2025 een koers tussen $0,50 en $0,65, met $0,58 als basisscenario. Cardano’s research-first benadering en toenemende integratie in financiële toepassingen versterken de praktische bruikbaarheid.

Het ecosysteem groeit, met lichte stijgingen in DeFi, TVL en de hoeveelheid wallets. Toch blijft Cardano qua omvang achter bij grotere Layer 1’s zoals Ethereum of Solana. ChatGPT noemt upgrades als Hydra, Mithril en Midnight als potentiële katalysatoren, maar benadrukt dat blijvende groei in stablecoins en DeFi volume nodig is voor een duurzame rally.

Een breakout boven de weerstandszones zou een teken van nieuw momentum kunnen zijn. Echter nemen de neerwaartse risico’s verder toe onder het niveau van $0,40.

Betrouwbaarheid van ChatGPT en AI

Hoewel ChatGPT’s crypto voorspelling gebaseerd is op historische data en bekende marktpatronen, blijft het belangrijk dat dit geen financieel advies is. AI-modellen beschikken niet over kennis over de toekomst. Ze extrapoleren trends op basis van bestaande data. Factoren als regelgeving, macro-economie en sentiment kunnen de markt snel doen omdraaien.

Experts waarschuwen dat AI-voorspellingen waardevol kunnen zijn als sentimentsindicator, maar niet als zekerheid. De AI heeft geen toegang tot real-time trading data of beleidsbeslissingen en kan marktdynamiek verkeerd inschatten.

Toch biedt de vergelijking van ChatGPT’s scenario’s met menselijke analyses iets opvallends. Waar analisten voorzichtig optimistisch blijven over herstel in 2025, toont ook de AI een beeld van consolidatie gevolgd door gematigde groei.

Herstel in zicht, maar met nuance

Na een zwakke november lijkt de crypto markt de weg omhoog voorzichtig terug te vinden. ETF-ontwikkelingen, stijgende liquiditeit en technologische vooruitgang bij Ripple en Cardano schetsen een hoopvol beeld, maar zonder garanties.

ChatGPT’s crypto voorspelling voor eind 2025 benadrukt de potentie van gereguleerde instroom en fundamentele adoptie. Maar er wordt wel gewaarschuwd voor overhaaste conclusies. De beste crypto voor de komende jaren blijft afhankelijk van data, niet van hoop.

Tenslotte benoemde ChatGPT ook Best Wallet en de Best Wallet Token ($BEST) als waardevolle investering. De crypto presale loopt vandaag ten einde, dus het is je laatste kans om te kunnen profiteren van deze unieke kans.

Best Wallet Token ($BEST)

Best Wallet Token ($BEST) nadert het einde van de exclusieve presale. Tot 13:00 CET kunnen deelnemers nog $BEST kopen tegen de lage presale prijs. Binnen de app biedt Best Wallet directe toegang tot $BEST tijdens de Early Access BW Exclusive Stages, zonder KYC of externe verbindingen. Na de deadline verloopt deze kans, en wordt $BEST verhandelbaar tegen de marktprijs op grote exchanges.

De lancering van Best Wallet vindt plaats in de MEXC Innovation Zone en op KuCoin, twee van de grootste crypto exchanges wereldwijd. Deze dubbele notering versterkt de zichtbaarheid van het project en opent de markt voor miljoenen gebruikers wereldwijd. Alles terwijl de community profiteert van een gereguleerde, liquide handelsomgeving.

Na aankoop in de presale kun je je $BEST Token vrij verkopen op MEXC of KuCoin zodra de handel live gaat. Dit is je laatste kans om $BEST te kopen tegen de laagste prijs voordat de token live gaat.

Nu naar de Best Wallet Token presale