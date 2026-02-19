Crypto AI modellen worden steeds vaker gebruikt voor koersvoorspellingen. ChatGPT analyseerde onlangs de vooruitzichten voor drie populaire altcoins: XRP, Dogecoin en Solana. De resultaten zijn opvallend. Alle drie de munten kunnen volgens het model naar nieuwe records stijgen. Maar wat gaat Ripple doen in een markt die al maanden daalt?

XRP koers: ChatGPT ziet tot $8 eind 2026

De XRP koers staat op 19 februari 2026 rond $1,47. Dat is ruim 60% onder het record van $3,65 uit juli 2025. ChatGPT schat in dat XRP eind 2026 tussen de $4 en $7 kan staan in een basisscenario. In een bullish scenario noemt het model zelfs $8, wat een stijging van meer dan 440% betekent.

Katalysatoren zijn de goedgekeurde spot XRP ETF’s in de VS, de groeiende adoptie van de XRP Ledger door instellingen en de lancering van de Permissioned DEX op 18 februari. Coinspeaker analisten wijzen erop dat het bereiken van $8 een marktkapitalisatie van meer dan $460 miljard vereist. Dat is ambitieus maar niet onmogelijk als de brede cryptomarkt herstelt.

Xrp (XRP) 24u 7d 30d 1j All Time

Dogecoin koers en Solana voorspelling

Dogecoin noteert rond $0,10. Het record van $0,73 uit 2021 ligt ver weg. Toch voorspelt ChatGPT dat DOGE in een bull run naar $1 tot $1,50 kan stijgen. Dat zou een stijging van 900% tot 1.400% betekenen. Tesla accepteert DOGE al voor merchandise en platforms als PayPal ondersteunen de munt. Onze coinspeaker analisten noemen het $1 doelwit optimistisch maar niet onrealistisch als de meme coin sector weer aantrekt. Bekijk ook de beste meme coins voor 2026.

Dogecoin (DOGE) 24u 7d 30d 1j All Time

Solana staat op circa $83. Het record was $293 in januari 2025. ChatGPT ziet een bullish scenario waarin SOL naar $600 kan stijgen. Dat is een verdubbeling van het vorige record. De groeiende interesse van bedrijven als Franklin Templeton en BlackRock in tokenisatie op Solana ondersteunt dit verhaal. Toch waarschuwen analisten dat SOL eerst boven $130 moet breken om het bearish patroon te doorbreken.

Solana (SOL) 24u 7d 30d 1j All Time

Meme coins als speculatieve kans: Maxi Doge

Terwijl grote altcoins wachten op herstel, zoeken handelaren ook naar welke crypto gaat stijgen in de presale markt. Maxi Doge ($MAXI) is een Ethereum meme coin die de degen trading cultuur omarmt. Het project haalde al meer dan $4,6 miljoen op in de presale.

Kopers kunnen tokens staken voor een APY tot 68%. De tokenprijs stijgt automatisch bij elke nieuwe financieringsmijlpaal. Met audits door SolidProof en Coinsult biedt Maxi Doge een van de meest actieve meme presales van 2026.

Maxi Doge presale toegang