Het Ripple nieuws stapelt zich op. Op 11 februari 2026 maakte Deutsche Bank bekend dat het Ripple technologie integreert voor grensoverschrijdende betalingen. Tegelijkertijd verlaagde Standard Chartered op 16 februari het XRP koersdoel van $8 naar $2,80. De XRP koers staat op 19 februari rond $1,47. Wat gaat Ripple doen met deze gemixte signalen?

Xrp (XRP) 24u 7d 30d 1j All Time

Deutsche Bank kiest voor Ripple: wat betekent dit?

Deutsche Bank draagt bij aan SWIFT’s nieuwe blockchain gebaseerde systeem voor grensoverschrijdende betalingen, waarbij het Ripple technologie inzet. Het project omvat meer dan 40 banken en belooft tot 30% lagere kosten voor internationale transacties.

Dit is een belangrijke stap voor Ripple. Deutsche Bank is een van de grootste banken ter wereld. De integratie bevestigt dat traditionele financiële instellingen Ripple als serieuze partner zien. Samen met de nieuwe Permissioned DEX op de XRP Ledger, gelanceerd op 18 februari, bouwt het ecosysteem aan institutionele infrastructuur wat positief is voor de XRP verwachting.

Crypto AI analyse: Ripple stijgt naar $8 of blijft het bij $2,80?

Standard Chartered voorspelde eerder dat XRP eind 2026 naar $8 kon stijgen. Op 16 februari verlaagde analist Geoffrey Kendrick dat doel naar $2,80. De reden: aanhoudende uitstroom uit ETF’s, hoge rentes en zwak beleggersvertrouwen. De bank houdt het lange termijn doel voor 2030 op $28.

ChatGPT en andere crypto AI modellen zijn optimistischer. In een bullish scenario noemen deze modellen $4 tot $8 als haalbaar als de markt herstelt. De katalysatoren zijn duidelijk: goedgekeurde XRP ETF’s (met $1,37 miljard instroom sinds lancering), de afgeronde SEC zaak en groeiende adoptie door banken.

De realiteit is dat een XRP rally naar $8 na de zomer een marktkapitalisatie van meer dan $460 miljard vereist. Dat is ambitieus. Het herziene doel van $2,80 (+90% vanaf de huidige koers) is realistischer op korte termijn, maar afhankelijk van een breder marktherstel.

Risico’s en kansen voor de rest van 2026

Beleggers moeten rekening houden met beide scenario’s. De positieve factoren zijn sterk: Deutsche Bank integratie, institutionele ETF instroom, de Permissioned DEX en meer dan 300 RippleNet partners. Maar de markt verkeert in extreme angst. Bitcoin daalt al vijf weken op rij en het totale crypto marktkapitaal is ruim $2 biljoen gekrompen sinds oktober.

Wie naar welke crypto gaat stijgen kijkt, moet weten dat XRP technisch gezien boven $1,75 moet breken om het bearish patroon om te keren. Onder $1,23 dreigt een verdere daling richting $1,00.

Meme coins als alternatief: Maxi Doge

Naast grote altcoins is er ook interesse in de presale markt. Maxi Doge ($MAXI) is een Ethereum meme coin met meer dan $4,6 miljoen aan presale opbrengsten. Het project biedt staking tot 68% APY en een gefaseerde prijsstructuur.

Met audits door SolidProof en Coinsult is Maxi Doge een van de meest actieve beste meme coins presales van dit moment.

Maxi Doge presale toegang