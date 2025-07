DeepSeek AI begint een van de grootste concurrenten van ChatGPT te worden wat betreft crypto AI voorspellen. Wij legden het Chinese platform diverse vragen voor over crypto in 2025, en kregen interessante informatie terug. Lees snel verder om te weten wat de Ripple koers, Solana koers en Cardano koers gaan doen volgens de Chinese kunstmatige intelligentie.

DeepSeek AI – nieuwe Crypto AI uitdager

In de afgelopen maanden is ChatGPT haar positie als beste crypto AI langzaam maar zeker uit handen aan het geven. Meerdere concurrenten liggen op de loer om deze positie over te nemen, waaronder het Chinese DeepSeek AI. Deze AI is een eigendom van High-Flyer, een groot hedgefonds.

Anders dan ChatGPT is DeepSeek AI specifieker gebouwd op het geven van koersinzichten, zowel binnen TradFi als binnen de cryptowereld. Het is daarmee in potentie een uitstekende Crypto AI om in de gaten te houden. Wij besloten om de chatbot te vragen analyses voor crypto in 2025 te maken, en waren zeker niet teleurgesteld in het resultaat.

DeepSeek AI: Ripple koers kan naar $5

Momenteel staat de Ripple koers op $3,25, een groei van bijna 45% ten opzichte van een maand geleden. Met name de afgelopen dagen versnelde de groei in rap tempo, en volgens DeepSeek AI hoeft het niet hierbij te blijven. De crypto AI voorspelt dat de koers nog voor het einde van het jaar door kan groeien naar $5.

DeepSeek AI onderscheidt vier verschillende elementen die de Ripple koers naar deze hoogte zou kunnen stuwen: het einde van de Ripple vs SEC rechtszaak, Real World Utility in de vorm van internationale transacties, partnerschappen met grote banken en de historische ATH. Deze staat op $3,84, en de Ripple koers zou deze waarde op korte termijn kunnen inhalen.

Volgens de Crypto AI zou het inhalen van deze waarde ervoor kunnen zorgen dat de token extra bull market moment pakt, waardoor een punch richting de $5 goed mogelijk is. Dit zou een groei van 66% betekenen ten opzichte van de huidige waarde.

Solana koers naar $600?

Tijdens de bull run op crypto in 2025 blijft Solana tot nu toe een beetje achter. Het platform, dat vooral bekend werd vanwege de vele meme coins op de chain, kende in de afgelopen maand een groei van ‘slechts’ 17%. DeepSeek AI voorziet dat de Solana koers nog flink zal gaan stijgen. Het doel voor de token ligt wat betreft de crypto AI op een waarde van $400 tot $600 per token – momenteel staat $SOL op $177.

Volgens de Chinese crypto AI is Solana een uitdager van Ethereum, aangezien het dankzij lage fees en een hoge schaalbaarheid projecten op het gebied van DeFi, NFTs en Web3 aantrekt. Bovendien is het netwerk in de afgelopen periode flink verbeterd, waardoor er geen opstoppingen meet plaatsvinden en het vertrouwen van investeerders groot is. Evenals $XRP zit ook de Solana koers dicht bij haar historische ATH.

Mocht DeepSeek AI gelijk krijgen, dan zal voor het einde van 2025 de Solana koers met 125% tot 238% stijgen. Dat maakt investeren nu de koers van Solana nog langzaam stijgt erg interessant.

DeepSeek AI: grote stijging Cardano koers aanstaande

Met een groei van een kleine 30% in de afgelopen 30 dagen kunnen Cardano investeerders terugkijken op een mooie groei. De ietwat saaie token van Charles Hoskinson en zijn team zou volgens DeepSeek AI echter een van de grote crypto in 2025 kunnen worden. Een stijging van zo’n 775% is dit jaar mogelijk, zo wil de chatbot.

Hiervoor worden verschillende redenen genoemd, waaronder het feit dat Cardano een ‘volwassen’ DeFi systeem is, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek. Daarnaast richt de chain zich actief op opkomende economieën, zoals Afrika en Zuid-Oost Azië.

De ATH van de Cardano koers staat op $3,10, en daar zitten we met de huidige waarde ($0,811) behoorlijk ver vandaan. Toch zou de token volgens DeepSeek AI nog voor het eind van het jaar kunnen stijgen naar $5 tot $7.

Cardano kent momenteel een marktkapitalisatie van $23 miljard. Een groei met dergelijke cijfers zou betekenen dat de market cap naar $201 miljard zal gaan – dit is groter dan wat XRP op dit moment heeft. Hiermee lijkt de Chinese crypto AI ons wel erg enthousiast, alhoewel niets onmogelijk is binnen de huidige bull market.

Optimaal investeren in crypto 2025

Net als ChatGPT toont ook DeepSeek AI zich erg bullish omtrent de cryptomarkt in 2025. Dit is een signaal om serieus te nemen, aangezien deze crypto AI mede ontworpen is om diverse koersen te analyseren. Nu investeren in bijvoorbeeld de Ripple of Solana koers lijkt dan ook een verstandig idee.

Wanneer je instapt binnen de cryptomarkt, wil je de hoogst mogelijke rendementen en het gemak van een soepel werkend trading platform. Een interessante DeFi crypto wallet (met eigen DEX) is Best Wallet: gebruik je deze app in combinatie met de Best Wallet Token ($BEST) dan betaal je lagere transactiekosten en krijg je hogere beloningen voor staking.

Steeds meer traders weten Best Wallet te vinden, de verwachting is dat het platform in 2026 ruim 40% van de Decentralised Wallet markt in handen heeft. Dat zorgt ervoor dat ook $BEST, nu nog een presale crypto, eenmaal na de exchange listing flink in gebruik (en waarde) kan stijgen.

Wil je dus nu instappen? Koop dan je Cardano, Ripple of Solana via Best Wallet met behulp van de $BEST token!

Nu naar de Best Wallet Token presale