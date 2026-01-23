Circle CEO Jeremy Allaire zette in Davos een duidelijke lijn uit. Volgens hem gaan binnen een paar jaar miljarden AI-agents zelfstandig betalingen doen. Niet via banken, maar via stablecoins. Dat zei hij op het podium van het World Economic Forum. Die uitspraak zet de schijnwerpers niet alleen op de Circle crypto USDC, maar ook op RLUSD. De XRP stablecoin staat nu ineens midden in dat verhaal.

World Economic Forum zet stablecoins op de agenda

Tijdens het World Economic Forum sprak Allaire over een toekomst waarin software zelf economische beslissingen neemt. AI-agents kopen data, rekenkracht of diensten zonder dat een mens meekijkt. Volgens Allaire kan het huidige banksysteem dat niet aan. Het is traag, werkt niet continu en is niet gebouwd voor miljoenen kleine transacties per seconde.

The future will be paid for in Stablecoins. Today, Circle CEO Jeremy Allaire confirmed stablecoins are the only system that can support billions of AI agents transacting at scale. In a landscape where autonomous agents are performing millions of micro-transactions per second,… pic.twitter.com/zcK9ZcPycL — Stablecoins.eth (@Stablecoins_eth) January 22, 2026

Stablecoins lossen dat probleem op, omdat ze altijd beschikbaar zijn en direct afrekenen.

Die boodschap werd online snel opgepakt. Op X werd zijn uitspraak samengevat als: stablecoins zijn geen optie, maar noodzaak. Dat maakt dit geen hype praat, maar een structurele visie op hoe geld zich aanpast aan het internet. Dit komt tegelijk met Gemini AI dat de Ripple CEO gelijk geeft over dat de XRP koers naar ATH gaat in 2026.

Circle crypto ziet AI als grootste gebruiker

Circle crypto kijkt verder dan traders of beleggers. De focus ligt op machine-to-machine betalingen. Denk aan AI die automatisch software huurt of data inkoopt. Daarvoor is stabiel geld nodig dat makkelijk te programmeren is. Volgens Allaire is er op dit moment geen alternatief dat wereldwijd kan schalen. Stablecoins zijn daarvoor het enige systeem dat al werkt.

A stablecoin offering in Davos – great session on what’s happening with stablecoins and the development of the internet financial system. pic.twitter.com/JFkYKIVqY8 — Jeremy Allaire – jda.eth / jdallaire.sol (@jerallaire) January 22, 2026

Dat verklaart ook waarom Circle zo sterk inzet op regelgeving en transparantie. Grote spelers stappen pas in als het fundament klopt. Diezelfde logica zie je terug bij Ripple.

RLUSD krijgt steeds meer zichtbaarheid

RLUSD is Ripple’s eigen dollar stablecoin. Recent werd duidelijk dat deze XRP stablecoin live is gegaan op het grote Binance. Dat is belangrijk. Een stablecoin zonder liquiditeit blijft een experiment. Met noteringen en handelsparen wordt RLUSD pas echt bruikbaar, ook buiten het Ripple ecosysteem. Omdat Binance niet actief is in Nederland hebben we voor de liefhebbers een lijst samengesteld met de beste crypto exchanges die beschikbaar zijn in Nederland.

Ripple positioneert RLUSD als stabiele rekeneenheid voor instellingen. Niet voor snelle winst, maar voor afwikkeling. Precies dat sluit aan bij het AI verhaal van Allaire.

Wat gaat Ripple doen met RLUSD AI-betalingen?

De grote vraag is wat Ripple hiermee gaat doen. RLUSD kan dienen als vaste dollarlaag voor transacties. XRP zelf blijft dan de brug tussen netwerken en valuta’s. In zo’n model draait het niet om speculatie, maar om volume. Hoe meer betalingen via RLUSD lopen, hoe vaker de infrastructuur wordt gebruikt.

Als AI gedreven betalingen groeien, kan dat de rol van XRP veranderen. Minder hype, meer functie. Dat is het scenario waar veel investeerders op wachten.

XRP koers laat strijd rond belangrijke niveaus zien

De huidige XRP koers laat zien dat de markt nog twijfelt. Op de weekgrafiek is een Golden Cross zichtbaar, wat vaak wijst op een positieve lange termijn trend. Tegelijkertijd zakte de koers na een eerdere piek terug richting de zone rond twee dollar. Dat niveau blijft een psychologische grens.

De Fibonacci extensies op de grafiek tonen mogelijke doelen als de trend weer aantrekt. Hogere zones liggen duidelijk in beeld, maar zolang er geen nieuwe katalysator is, blijft XRP consolideren.

XRP verwachting hangt af van echte adoptie RLUSD

De XRP verwachting wordt steeds minder bepaald door losse uitspraken. Het draait nu om gebruik. Als AI-agents daadwerkelijk stablecoins gaan inzetten en als RLUSD daarin een rol krijgt, dan verandert de waardering van het netwerk. Niet omdat XRP stijgt “omdat het kan”, maar omdat het nodig is.

De uitspraak van Allaire in Davos maakt één ding duidelijk. Stablecoins schuiven op naar de kern van het financiële systeem. Of Ripple daarvan profiteert, hangt af van hoe snel RLUSD wordt ingezet in de echte wereld. Dat antwoord komt niet in tweets, maar in transacties.

