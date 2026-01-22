De XRP koers staat weer dicht bij $2. Dat is geen toeval. In Ripple nieuws uit Davos zegt de Ripple CEO dat crypto in 2026 nieuwe records kan halen. Tegelijk komt Gemini met een eigen analyse. De boodschap is duidelijk, want de markt kijkt vooruit. De vraag is alleen of dit genoeg is voor een nieuwe ATH. En misschien zelfs meer.

Ripple CEO ziet 2026 als kantelpunt voor XRP koers

Op het World Economic Forum in Davos liet Brad Garlinghouse zich duidelijk horen. Volgens hem staan innovatie en regels niet tegenover elkaar. Juist nu ontstaat ruimte voor crypto om echt mee te draaien in het financiële systeem. Hij zegt dat grote instellingen al bewegen, maar dat de markt dit nog niet volledig ziet.

Spirited dialogue during today’s WEF session (to say the least), but one important point of agreement across the panelists was that innovation and regulation aren’t on opposite sides. I firmly believe this is THE moment to use crypto and blockchain technology to enable economic… https://t.co/4d3jNeNC4h — Brad Garlinghouse (@bgarlinghouse) January 21, 2026

Dat soort uitspraken zet de toon. Zeker omdat Ripple de rechtszaken achter zich heeft gelaten en steeds vaker aan tafel zit bij toezichthouders. Dit is geen hype praat. Het is een CEO die inzet op lange lijnen. En dat maakt zijn woorden zwaarder. Dit nieuws komt tegelijk met Binance dat XRP stablecoin RLUSD integratie lanceert.

De XRP koersverwachting van Gemini

Gemini keek naar data, flows en aanbod. Hun model schetst een duidelijk pad. In het eerste kwartaal van 2026 verwacht Gemini vooral rust. Consolidatie tussen $2,00 en $2,50. Dat past bij de escrow unlock in januari, die eerst moet worden verwerkt.

Daarna verandert het beeld. In Q2 en Q3 ziet het model ruimte voor een uitbraak richting de oude top rond $3,84. Voor Q4 komt het bull scenario. Als aanbod verder opdroogt en wetgeving volledig werkt, dan noemt Gemini zelfs een piek richting $8. Dat is geen garantie. Maar het is wel een logisch scenario binnen een sterke markt. Dit komt overeen met de XRP verwachting voor de lange termijn.

Wat zegt de data over aanbod en ETFs

De kern van het verhaal zit in schaarste. Volgens de cijfers ligt er nog ongeveer 1,5 miljard XRP op exchanges. Dat is weinig voor een coin met dit volume. Tegelijk laten ETF data zien dat fondsen blijven kopen. In totaal zitten er al rond de 803 miljoen XRP vast in ETFs.

De netflows schommelen per dag, maar de trend is omhoog. De totale assets staan rond $1,39 miljard. Dat betekent dat een groot deel van het aanbod niet meer snel verhandelbaar is. Minder aanbod en stabiele vraag zorgen vaak voor grotere koersbewegingen. Vooral als sentiment draait.

XRP koers worstelt met de EMA’s

Op de grafiek zie je een duidelijk gevecht. XRP handelt rond $1,95. Boven de koers liggen de EMA’s met de 200 EMA rond $2,03. Dat niveau houdt de koers nu tegen. Zolang XRP daaronder blijft, blijven verkopers actief.

Daarboven ligt er weerstand rond $2,19. Dat niveau werd eerder afgewezen. Nog hoger ligt een oude topzone rond $2,40. Aan de onderkant blijft $1,90 belangrijk. Dat niveau is meerdere keren getest. Daaronder ligt steun rond $1,857. Zolang XRP boven die zone blijft, oogt dit als een gezonde correctie. Voor de liefhebbers hebben we een lijst samengesteld met welke crypto’s gaan stijgen naast XRP.

Ripple nieuws zet XRP tegenover Bitcoin

Terwijl XRP stabiliseert, blijft Bitcoin moeite houden rond $90.000. Dat maakt altcoins interessanter voor traders. XRP heeft iets wat Bitcoin niet heeft: Ripple bouwt niet aan een opslag van waarde, maar aan gebruik. Dat maakt XRP gevoeliger voor echte adoptie. Als instellingen die stap zetten, kan XRP sneller bewegen dan Bitcoin. Zeker in een fase waarin BTC consolideert.

🚨🇨🇭CLOSING REMARKS FROM DAVOS🇺🇸 🚨 To close his remarks at the World Economic Forum in Davos, @BGarlingHouse made it clear: "Tokenization isn’t about hype or speculation" This is the direction of global finance. $XRP 👀 pic.twitter.com/Z4377d5zgv — John Squire (@TheCryptoSquire) January 21, 2026

Wat gaat Ripple doen om $8 of zelfs $20 te halen

$8 in 2026 vraagt om meerdere dingen tegelijk. Blijvende ETF instroom. Minder XRP op beurzen. En vertrouwen dat regels blijven meewerken. Dat scenario is pittig, maar niet onrealistisch.

$20 is een ander verhaal. Dat vraagt euforie, brede adoptie en forse volumes in betalingen. Het is geen onmogelijk getal, maar het ligt verder weg. Eerst moet XRP overtuigend boven $2 komen. Daarna richting de oude top.

Voor nu is de conclusie simpel. De basis wordt sterker. De grafiek is nog voorzichtig. Maar als de markt draait, staat XRP er beter voor dan veel anderen. 2026 kan dus spannend worden. Zeker als woorden uit Davos worden omgezet in echte actie.

Nieuwe altcoin met snelgroeiende community

Als XRP daadwerkelijk de $8 weet te bereiken in 2026 dan gaat de hele cryptomarkt hiervan profiteren. In het verleden hebben we gezien dat meme coins dan het meeste stijgen en dat maakt het een interessant moment om te kijken naar het laatste lid van de DOGE familie.

Maxi Doge ($MAXI) is het “bro gym” neefje van Dogecoin en zit vol met testosteron, pre-workout, Red Bull en 1000x leverage. Het is voor degenen die de eerste rally’s van DOGE, WIF en SHIB gemist hebben.

Nu naar de Maxi Doge presale