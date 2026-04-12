De crypto verwachting voor twee zwaargewichten

Ethereum en XRP zijn allebei flink gedaald sinds hun records in 2025. ETH staat zo’n 55% onder zijn all time high van bijna $5.000, XRP zelfs 62% onder de $3,65. Toch bewegen beide projecten in compleet verschillende richtingen. De vraag die veel beleggers bezighoudt: welke crypto kopen als je moet kiezen?

We legden beide projecten voor aan Claude AI voor een onderbouwde analyse op basis van onchain data, marktpositie en institutionele adoptie.

Ethereum koers verwachting: stille reus achter de schermen

Ethereum is het fundament van de tokenized economie. Het netwerk bezit circa 58% van de $16,5 miljard grote RWA markt (exclusief stablecoins). BlackRock’s BUIDL fonds, getokeniseerde staatsobligaties en repo markten draaien vrijwel allemaal op Ethereum.

Daarnaast staat er meer dan $163 miljard aan stablecoins op het Ethereum mainnet. De EU stablecoin regulering onder MiCA versterkt die positie, omdat Ethereum het enige netwerk is met voldoende infrastructuur voor compliant uitgifte op grote schaal. Spot ETH ETF’s trokken in 2025 $9,9 miljard aan instroom, met een beheerd vermogen van meer dan $12 miljard begin 2026.

Maar er is een keerzijde. Layer 2 activiteit daalt, met de L2 naar L1 DAU ratio op slechts 1,12 in februari. Er wordt wekelijks nog maar 267 ETH verbrand, wat de deflatoire belofte verzwakt. De Ethereum verwachting hangt af van de vraag of al dat kapitaal ook daadwerkelijk actief wordt ingezet.

XRP koers verwachting: ETF’s live, maar verkoopdruk groot

XRP heeft iets wat Ethereum niet heeft: zeven actieve spot ETF’s in de VS. Toch vallen de resultaten tegen. In maart stroomde $31 miljoen uit die fondsen, het eerste verliesmaand sinds lancering. Het totale beheerd vermogen daalde van $1,24 miljard in januari naar onder de $1 miljard.

Het grootste probleem: circa 60% van alle XRP wordt gehouden tegen een gemiddelde kostprijs van $1,44. Elke rally richting dat niveau stuit op verkoopdruk van houders die willen uitstappen. De XRPL betaalvolumes daalden bovendien met 90% sinds hun piek in februari 2026.

Aan de positieve kant staat RLUSD, Ripples stablecoin die inmiddels geïntegreerd is bij Binance en Gemini. En de SEC classificeerde XRP als digitale commodity op 17 maart. De CLARITY Act, die dit juridisch verankert, wordt eind april behandeld in de Senaat. Als die wet doorgaat, zou dat de XRP verwachting drastisch kunnen veranderen.

Wat zegt Claude AI: welke crypto heeft meer potentie?

Het AI model kiest op basis van de huidige data voor Ethereum. Niet vanwege koerspotentie op de korte termijn, maar vanwege structurele dominantie. Volgens de analyse is Ethereum het enige netwerk waar institutioneel kapitaal, stablecoin liquiditeit en RWA infrastructuur op schaal samenkomen.

“De combinatie van 58% RWA marktaandeel, $163 miljard aan stablecoins en groeiende ETF instroom maakt Ethereum tot de veiligere keuze voor 2026,” aldus een crypto expert van ons team.

ETH sterke punten: 58% RWA marktaandeel, $163 miljard stablecoins, $12 miljard ETF AUM, MiCA compliance

58% RWA marktaandeel, $163 miljard stablecoins, $12 miljard ETF AUM, MiCA compliance ETH zwakke punten: dalende L2 activiteit, lage fee burn, 55% onder ATH

dalende L2 activiteit, lage fee burn, 55% onder ATH XRP sterke punten: 7 spot ETF’s, RLUSD groei, commodity classificatie, CLARITY Act potentieel

7 spot ETF’s, RLUSD groei, commodity classificatie, CLARITY Act potentieel XRP zwakke punten: 60% houders onder water, dalende ETF instroom, 90% minder betaalvolume

XRP kan harder stijgen als de CLARITY Act wordt aangenomen en macro omstandigheden verbeteren. Maar voor wie zoekt naar een crypto verwachting gebaseerd op fundamenten, biedt Ethereum het sterkste fundament. Beide coins zijn het bekijken waard voor wie opkomende crypto kansen volgt, maar de risicoprofielen zijn fundamenteel anders.