De XRP koers handelt op 9 maart 2026 rond de $1,35. Dat is een daling van ruim 62% ten opzichte van het hoogtepunt van $3,65 in juli 2025. De Bitcoin koers staat op ongeveer $67.500, een min van bijna 47% sinds de piek van $126.000 in oktober 2025. Twee bekende AI modellen, Google Gemini en Open AI’s ChatGPT, verwachten beide dat XRP Bitcoin verslaat qua rendement dit jaar. De vraag is: wat gaat Ripple doen en hoe hoog kan de koers komen?

Gemini AI: crypto verwachting tot $13 voor XRP

Google Gemini is het meest optimistische AI model. Het ziet de XRP koers richting $10 tot $13 bewegen voor eind 2026. Dat zou een stijging van 600% tot 900% betekenen vanaf het huidige niveau.

Gemini baseert deze crypto verwachting op drie factoren:

RLUSD groei: Ripple’s eigen stablecoin wint terrein en versterkt de vraag naar het XRP Ledger

Ripple’s eigen stablecoin wint terrein en versterkt de vraag naar het XRP Ledger XRP ETF instroom: Sinds de lancering in november 2025 stroomde al meer dan $1,3 miljard aan institutioneel kapitaal in XRP ETF’s

Sinds de lancering in november 2025 stroomde al meer dan $1,3 miljard aan institutioneel kapitaal in XRP ETF’s CLARITY Act: Als deze Amerikaanse wet doorgaat, kan XRP officieel als digitale grondstof worden aangemerkt

Voor de Bitcoin koers verwacht Gemini een stijging richting $250.000 in een optimistisch scenario. Maar in procenten ziet het model XRP als duidelijke winnaar. Wie zoekt naar welke crypto gaat stijgen, komt XRP steeds vaker tegen.

ChatGPT AI: voorzichtiger maar nog steeds positief

ChatGPT, het AI model van Anthropic, is gematigder. De crypto expert in AI vorm schat het optimistische koersdoel voor XRP op $8, met ruimte tot $14 als ETF instroom boven de $10 miljard uitkomt. In een neutraal scenario verwacht ChatGPT een XRP koers tussen $1,80 en $2,60 tegen eind 2026.

Voor Bitcoin projecteert ChatGPT een range van $60.000 tot $150.000, afhankelijk van de macro omstandigheden. Het verschil in rendement is duidelijk: XRP biedt volgens ChatGPT meer procentuele upside dan BTC, maar met grotere risico’s. Bekijk ook de volledige XRP verwachting voor meer achtergrond.

Haalt XRP de $10 in 2026?

Beide AI modellen zijn het eens: XRP heeft meer groeipotentieel dan Bitcoin dit jaar. Maar $10 is geen zekerheid. Dat zou een marktwaarde van ruim $600 miljard vereisen, waarmee Ripple Ethereum zou passeren als tweede grootste cryptomunt.

De belangrijkste risico’s zijn geopolitieke spanningen, afnemende liquiditeit en een mogelijke crypto crash als Bitcoin onder $60.000 zakt. AI voorspellingen zijn nuttig als richtlijn, maar bieden geen garantie. Doe altijd eigen onderzoek en investeer nooit meer dan je bereid bent te verliezen.

Voor wie op zoek is naar een geschikte partij om te handelen, bekijk het overzicht van crypto exchanges.