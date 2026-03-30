Historisch slecht Q1: wat gaat crypto doen in Q2?

Het eerste kwartaal van 2026 was pijnlijk voor crypto beleggers. Bitcoin daalde van boven $100.000 naar circa $66.500, Ethereum verloor meer dan de helft van zijn waarde ten opzichte van de piek, en Solana zakte van boven $200 naar $83. De crypto markt stond onder druk door een combinatie van stijgende olieprijzen, geopolitieke spanningen en een Fed die de rente vasthield met een verhoogde inflatieverwachting.

Toch zijn er signalen dat Q2 2026 een kentering kan brengen. ETF instroom herstelde in maart, Morgan Stanley bereidt de lancering van eigen crypto ETF’s voor, en whale activiteit op meerdere chains wijst op accumulatie. Laten we kijken wat de crypto verwachtingen zijn voor deze drie grote altcoins.

XRP koers verwachting Q2 2026

De XRP koers staat vandaag op $1,35 en bevindt zich boven het 200 daags voortschrijdend gemiddelde van $1,38. De MACD is positief, maar de RSI op 77 signaleert overbought condities op korte termijn.

Claude AI voorspelling voor XRP in Q2 2026:

Steunniveau: $1,25 – $1,30

Weerstandsniveau: $1,55 – $1,80

Realistisch koersdoel eind Q2: $1,70 – $2,20

Bullish scenario (CLARITY Act + ETF instroom): $2,50+

De fundamentele basis voor XRP is sterker dan ooit. Ripple’s stablecoin RLUSD is gegroeid naar $1,4 miljard marktkapitalisatie. De overnames van Hidden Road ($1,25 miljard) en GTreasury ($1 miljard) versterken het institutionele netwerk. XRP ETF’s noteren al en Goldman Sachs houdt $152 miljoen aan XRP posities. Als de CLARITY Act in mei door het Congres komt, kan dat een sterke katalysator zijn voor wie overweegt XRP te kopen.

Ethereum koers verwachting Q2 2026

Ethereum handelt rond $2.000, een niveau dat de munt al weken test als steun. De RSI staat neutraal rond 42 en het 50 daags gemiddelde daalt, wat korte termijn zwakte bevestigt. Toch biedt het weekchart een ander beeld: de 200 weekgemiddelde stijgt al sinds eind 2024.

Claude AI voorspelling voor ETH in Q2 2026:

Steunniveau: $1.850 – $1.950

Weerstandsniveau: $2.400 – $2.600

Realistisch koersdoel eind Q2: $2.200 – $2.800

Bullish scenario (ETH ETF staking + macro herstel): $3.000+

Morgan Stanley’s aanvraag voor een Ethereum Trust met stakingfunctionaliteit is een mogelijke gamechanger. ETH ETF’s beheren samen circa $21,8 miljard. De overstap van passieve naar stakende ETF’s kan nieuwe instroom genereren. Voor beleggers die kijken naar de Ethereum verwachting op langere termijn is het huidige prijsniveau interessant vanuit risico rendement perspectief.

Solana koers verwachting Q2 2026

Solana staat op circa $83 na een daling van meer dan 60% sinds de piek. De RSI op 42 is neutraal en de koers beweegt in een dalend wigpatroon. De $80 zone fungeert als sterke steun. Solana ETF’s hebben inmiddels bijna $900 miljoen aan beheerd vermogen, en Mastercard en Western Union bouwen actief op het Solana netwerk.

Claude AI voorspelling voor SOL in Q2 2026:

Steunniveau: $75 – $80

Weerstandsniveau: $97 – $116

Realistisch koersdoel eind Q2: $100 – $130

Bullish scenario (ETF groei + netwerkupgrades): $145+

De ontwikkelaaractiviteit op Solana blijft sterk. Het netwerk trok in 2025 meer dan 11.500 nieuwe ontwikkelaars aan. De aankomende Alpenglow upgrade en groeiende institutionele interesse via crypto exchanges maken SOL tot een van de meest kansrijke altcoins voor Q2.

Welke cryptomunt heeft het meeste potentie?

Op basis van de analyse heeft XRP de sterkste fundamentele rugwind voor Q2 2026. De combinatie van RLUSD groei, aanstaande regelgeving via de CLARITY Act, actieve ETF producten en de bredere TradFi strategie van Ripple creëert een unieke positie. Procentueel gezien biedt Solana mogelijk het hoogste opwaarts potentieel vanwege de scherpe daling in Q1, maar het risico is ook groter. Ethereum is de veiligste keuze voor wie zoekt naar stabiliteit met opwaarts potentieel via staking ETF’s.

Voor een gespreide aanpak richting Q2 zou ik het volgende overwegen: 50% XRP, 30% ETH en 20% SOL. Wie op zoek is naar welke crypto gaat stijgen doet er goed aan deze drie nauwlettend te volgen.

Deze analyse is een AI gegenereerde voorspelling en vormt geen beleggingsadvies. Cryptomarkten zijn zeer volatiel. Doe altijd eigen onderzoek voordat je investeert.