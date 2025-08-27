De cryptomarkt kende deze week opvallende stijgingen, waarbij Cronos ($CRO), Numeraire ($NMR) en Hyperliquid ($HYPE) de rally aanvoerden. Bullish nieuws zorgde voor een sterke impuls: Cronos profiteerde van de samenwerking met Trump Media, Numerai haalde $500 miljoen op via JPMorgan en Hyperliquid brak door naar een nieuwe all-time high.

In dit artikel gaan we dieper in op deze drie opkomende crypto.

Cronos stijgt 40% na samenwerking met Trump Media

De koers van Cronos is deze week opvallend gestegen, met een winst van 40%. Dit komt door de strategische samenwerking tussen Donald Trump’s mediabedrijf, Trump Media, en Crypto.com, het bedrijf achter het Cronos-project, op het gebied van crypto-treasury.

Ondertussen test de koers een tussentijdse weerstand rond de $0,23, een niveau waar eerdere rally’s sterke weerstand ondervonden.

Een overtuigende sluiting op de weekly boven deze barrière kan de deur openen richting de zone van $0,27–$0,40, die samenvalt met de 0,236–0,382 Fibonacci-retracementniveaus van de daling in 2021–2022.

Dit zou in het meest gunstige scenario een uitbraak van 75% betekenen en het argument versterken voor een trendomkeer op middellange termijn.

$NMR koers explodeert na $500 miljoen kapitaalinjectie

Een Bloomberg-rapport van dinsdag benadrukte dat het crowdsourced kwantitatieve fonds Numerai een toezegging heeft binnengehaald van $500 miljoen van de vermogensbeheerdivisie van JPMorgan Chase & Co., die in de komende twaalf maanden zal worden ingezet. Het kwantitatieve fonds beheert momenteel ongeveer $450 miljoen. Dit nieuws leidde tot een scherpe koersstijging van de $NMR-token, die die dag met meer dan 100% steeg.

Op de daily wordt duidelijk dat de koers van $NMR woensdag verder is opgelopen met 10% en nu boven de $17,80 handelt. Als dit opwaartse momentum aanhoudt, zou $NMR de rally kunnen uitbreiden richting de volgende wekelijkse weerstand op $22,29.

De Relative Strength Index (RSI) op de daily staat op 82, ruim boven de ‘overbought’ zone, wat duidt op sterk bullish momentum.

Hyperliquid breekt recordhoogte

De koers van Hyperliquid vond donderdag support rond de oplopende trendlijn (getrokken door meerdere dieptepunten sinds begin april) en steeg in de drie daaropvolgende dagen met 13,88%, waarbij het boven het 50-daags Exponential Moving Average (EMA) sloot op $42,44.

Op maandag volgde echter een correctie van 6,6%, waarbij opnieuw de 50-daagse EMA werd getest en support bood. De dag erna veerde de koers met meer dan 13% op. Op woensdag, ten tijde van schrijven, zet $HYPE de rally voort en doorbreekt het zijn eerdere recordhoogte van $49,88.

$HYPE is daarmee in een zogenoemde ‘price discovery’ beland. Als de opwaartse trend doorzet, zou de koers kunnen oplopen richting het belangrijke psychologische niveau van $60.

De Relative Strength Index (RSI) op de daily staat op 61, ruim boven het neutrale niveau van 50, wat wijst op bullish momentum. Ook de MACD liet dinsdag een bullish crossover zien, wat het positieve scenario verder ondersteunt.

Mocht $HYPE toch te maken krijgen met een correctie, dan kan de koers terugvallen richting de 50-daagse EMA op $42,92.

Nieuwe meme coin Maxi Doge haalt $1,5 miljoen op

Dogecoin was tijdens de bullmarkt van 2021 de beste meme coin om te kopen en maakte van veel vroege investeerders miljonairs. Maar dit lijkt te veranderen.

Zo hebben meerdere gevestigde Dogecoin holders onthuld dat ze investeren in een nieuwe cryptomunt genaamd Maxi Doge ($MAXI), die tijdens de lopende presale al $1,5 miljoen heeft opgehaald. Er wordt gespeculeerd dat dit de nieuwe Dogecoin zou kunnen worden.

Maxi Doge wordt in de markt gezet als Dogecoin’s energieverslindende jongere neef, die sinds 2017 vanaf de zijlijn toekeek terwijl andere dogecoins rijk werden, en nu is het zijn beurt. Daarnaast introduceert het project interessante stakingbeloningen tot wel een APY van 199%. Op het moment van schrijven kosten tokens $0,000254.

