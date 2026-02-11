De Bitcoin koers laat volgens een bekende crypto analist signalen van stabilisatie zien. Na een periode van stevige dalingen vragen beleggers zich af of de Bitcoin crash ten einde loopt. De nieuwste analyse wijst op een mogelijke omslag in het marktsentiment.

Crypto analist ziet afnemende verkoopdruk

Volgens de crypto analist zijn er meerdere technische signalen die wijzen op een afname van verkoopdruk. Het handelsvolume tijdens recente dalingen neemt af, wat erop kan duiden dat verkopers hun kracht verliezen. In eerdere marktcycli ging dit vaak vooraf aan een fase van consolidatie.

Daarnaast stabiliseert de volatiliteit. Waar de Bitcoin koers eerder scherpe uitslagen liet zien, worden de bewegingen nu minder extreem. Dit wijst erop dat de markt een evenwicht probeert te vinden na de recente correctie.

De analist benadrukt dat stabilisatie niet automatisch betekent dat de koers direct zal stijgen. Vaak volgt eerst een periode van zijwaartse beweging voordat een nieuwe trend ontstaat.

Is de Bitcoin crash voorbij?

De vraag of de Bitcoin crash definitief voorbij is, blijft lastig te beantwoorden. Volgens de analist hangt dit sterk af van bredere marktomstandigheden. Macro economische onzekerheid en sentiment binnen de financiële markten blijven invloedrijk.

Bitcoin “dead” again? After each drawdown:

-93% (2011) → recovered

-84% (2015) → recovered

-83% (2018) → recovered

-77% (2022) → recovered Every crash looked final.

But it rewards who stay committed. Keep HODLing. 🚀 pic.twitter.com/4lq4P3vp0z — The Moon Show (@TheMoonShow) February 11, 2026

Historisch gezien vond een echte bodem vaak plaats wanneer het sentiment extreem negatief was en veel beleggers hun vertrouwen verloren. De huidige markt vertoont enkele van die kenmerken, maar volledige bevestiging ontbreekt nog.

Toch wijst de analist erop dat eerdere crashes vergelijkbare patronen lieten zien. Na een fase van paniek volgde meestal stabilisatie en daarna geleidelijk herstel. De huidige situatie past mogelijk in datzelfde patroon.

Wat gaat Bitcoin doen op korte termijn

Wat gaat Bitcoin doen in de komende weken is volgens de analist afhankelijk van het behoud van belangrijke steunzones. Als de Bitcoin koers stabiel blijft boven recente niveaus, kan dit het vertrouwen versterken.

Mocht de markt opnieuw onder druk komen, dan kan volatiliteit terugkeren. Daarom waarschuwt de analist dat beleggers niet te vroeg moeten concluderen dat het gevaar volledig geweken is. Stabilisatie is een positief signaal, maar geen garantie voor directe stijging.

Op middellange termijn ziet de analist ruimte voor herstel, mits externe omstandigheden niet verslechteren. Institutionele interesse en toenemende adoptie blijven volgens hem belangrijke steunpilaren.

Voorzichtig optimisme onder beleggers

Binnen de markt ontstaat voorzichtig optimisme. Sommige beleggers zien de huidige fase als een opbouwperiode waarin sterke handen accumuleren. Anderen blijven terughoudend en wachten op bevestiging van een duidelijke opwaartse trend.

De Bitcoin koers fungeert opnieuw als leidende indicator voor de bredere cryptomarkt. Wanneer Bitcoin stabiliseert, volgen altcoins vaak met vertraging. Dat maakt deze fase cruciaal voor het bredere marktsentiment.

Bitcoin “dead” again? After each drawdown:

-93% (2011) → recovered

-84% (2015) → recovered

-83% (2018) → recovered

-77% (2022) → recovered Every crash looked final.

But it rewards who stay committed. Keep HODLing. 🚀 pic.twitter.com/4lq4P3vp0z — The Moon Show (@TheMoonShow) February 11, 2026

Voor nu lijkt de paniek van de eerdere daling af te nemen. De komende weken zullen uitwijzen of dit daadwerkelijk het einde van de Bitcoin crash markeert of slechts een tijdelijke adempauze is.

Alternatief voor beleggers die inzetten op Bitcoin infrastructuur

Terwijl de focus vaak ligt op de Bitcoin koers zelf, kijken sommige beleggers naar projecten die voortbouwen op het Bitcoin netwerk. Juist in periodes van stabilisatie ontstaat ruimte voor innovatie en ontwikkeling.

Een project dat binnen deze context aandacht krijgt is Bitcoin Hyper ($HYPER). Dit initiatief richt zich op het uitbreiden van het Bitcoin netwerk met snellere transacties en extra functionaliteit. Omdat het zich in een vroege fase bevindt, is het minder direct afhankelijk van korte termijn koersbewegingen.

Voor beleggers die geloven in de lange termijn rol van Bitcoin, maar ook zoeken naar aanvullende groeimogelijkheden, kan dit type project een interessante aanvulling zijn binnen een bredere strategie.

Nu naar de Bitcoin Hyper presale