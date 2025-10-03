Als het aan de crypto analist Benjamin Cowen ligt, kan de Bitcoin dominantie in oktober gaan exploderen. Wat gaat Bitcoin doen in oktober en hoe verhoudt dit zich tot de altcoinmarkt?

Cryptomarkt begint sterk aan oktober

De cryptomarkt is sterk begonnen aan oktober. Deze historisch gezien goede maand ging nu al samen met een stijging van meer dan 9% voor de Bitcoin koers. Tegelijkertijd wist ook Ethereum indruk te maken met een stijging van meer dan 13%. De grootste winnaar binnen de top 10 van de cryptomarkt bleek al snel Solana te zijn. Solana is in een week tijd met maar liefst 16,6% gestegen en is hiermee boven de $231 uitgekomen.

Ondanks dat naast Bitcoin nu ook de andere altcoins het erg goed doen, is er een crypto analist die verwacht dat de Bitcoin dominantie aanzienlijk gaat toenemen in oktober. Benjamin Cowen sprak zich onlangs namelijk erg bullish uit over de toekomst van Bitcoin.

Bitcoin nieuws: Benjamin Cowen spreekt van Bitcoin dominantie explosie in oktober

In de ogen van Benjamin Cowen is BTC de koning van de cryptomarkt. Cowen denkt dat Bitcoin de plek is waar de liquiditeit over de aankomende weken naartoe gaat stromen en dit moet de Bitcoin dominantie volgens hem laten exploderen. Hij ziet de geruchten en de speculatie over een nieuwe altcoin season als een afleiding voor de enige winnaar van de cryptomarkt: Bitcoin.

I still think #Bitcoin Dominance is going to explode higher *extremely* soon. BTC is king and that is where liquidity should flow for the next several weeks Alts are a distraction from what matters pic.twitter.com/nI3qNxKVq7 — Benjamin Cowen (@intocryptoverse) October 2, 2025

Het is een opvallende opmerking, aangezien oktober ook wel ‘Uptober’ wordt genoemd. Een maand waarin niet alleen Bitcoin historisch gezien indruk maakt, maar ook de rest van de cryptomarkt. Deze trend is nu ook terug te zien aan de prestaties van deze cryptomarkt.

Bitcoin was over de afgelopen week namelijk een van de slechtst presterende crypto’s uit de top tien van de cryptomarkt. Op Tron na deed geen enkele crypto het slechter.

Als er gekeken wordt naar de Bitcoin dominantie, is deze over de afgelopen dagen ook flink afgenomen. Deze Bitcoin dominantie bevond zich midden augustus nog boven de 64%, maar is op het moment van schrijven afgezakt naar 57%. In diezelfde periode is de Ethereum dominantie flink toegenomen van 9% naar 13%.

Altcoin season index wijst op goede prestaties altcoin markt

Als we naar de altcoin season index kijken, lijken we ons ook dicht in de buurt te bevinden van een altcoin season. Ondanks dat Benjamin Cowen dit ziet als afleiding is het een belangrijk teken dat altcoins het op dit moment een stuk beter doen dan Bitcoin. Tijdens een altcoin season kunnen deze altcoins mogelijk gaan exploderen.

Of we nu een altcoin season ingaan of niet, doet er niet toe. De altcoin season index geeft simpelweg alleen maar aan hoeveel van de altcoins het op dit moment beter doen dan Bitcoin. Het feit dat 71% van de altcoin markt het op dit moment beter doet dan Bitcoin is een belangrijke indicator dat de Bitcoin dominantie niet zomaar gaat exploderen. De market cap van de altcoin markt zonder Bitcoin en Ethereum behaalde onlangs zelfs een nieuwe all-time high bij de $1,16 biljoen. Het is een teken dat deze dominantie aan het afnemen is, een ontwikkeling die ook terug te zien is aan de Bitcoin dominantie grafiek.

Dit betekent niet dat we ons opeens zorgen hoeven te maken over de toekomst van Bitcoin. De uitspraak van Benjamin Cowen lijkt echter niet gegrond te zijn. De nieuwe regelgeving binnen Amerika lijkt namelijk een belangrijke stap gevormd te hebben die de gehele cryptomarkt legitiemer heeft gemaakt. En het zijn juist de altcoins die hiervan profiteren, aangezien Bitcoin al meer legitimiteit kende.

Al met al bevindt de cryptomarkt zich als geheel in een positieve fase. Niet alleen Bitcoin presteert goed, maar ook de rest van de altcoins maakt indruk. Een Bitcoin rally voorbij de $124.198 lijkt zeker een mogelijkheid op de korte termijn. Als oktober zijn huidige trend voorzet, dan kunnen er zomaar nieuwe recordhoogtes behaald worden door Bitcoin.

