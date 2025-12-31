De Bitcoin koers blijft rond de $88.000 hangen, terwijl de Ethereum koers rond $3000 beweegt en de XRP koers rond $1,86 schommelt. Toch denken sommige traders dat er iets kan kantelen. De reden is dat de zilverprijs afkoelt na een extreme run. En als dat geld uit edelmetalen wegtrekt, kan er ruimte ontstaan voor een nieuwe crypto rally.

Zilverprijs koelt af na extreme sprint

Zilver had dit jaar een bizar sterke periode. In de grafiek die rondgaat op X zie je hoe hard het omhoog ging. Maar juist na zulke runs zie je vaak een fase waarin de markt even stoom afblaast.

Massive sweep on Silver earlier today, which might signal a short-term top is on the horizon. It doesn't say this entire run is over, however, we could easily see a correction of 20-40% before the next upwards run happens. Crucial to monitor is whether Gold can stay above the… pic.twitter.com/xuJaub6JBD — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) December 29, 2025

Michaël van de Poppe wees op een “massive sweep” in zilver. Dat is zo’n snelle spike die daarna terugvalt. Volgens hem kan dat een teken zijn dat er op korte termijn een top ligt. Hij sluit zelfs een stevige correctie niet uit, voordat zilver later weer verder kan stijgen. Als dat scenario klopt, verandert het spel. Want winst zoekt dan vaak een nieuwe plek.

Bitcoin koers: traders zien dezelfde setup als bij de zilverprijs

Ash Crypto deelde een chart die veel aandacht kreeg. Daarin legt hij zilver boven Bitcoin. Zijn punt is dat zilver uitbrak, een korte terugtest deed en daarna verticaal ging. Bitcoin lijkt nu in een fase te zitten waarin die “terugtest” nog bezig is. Dat terwijl bedrijven als Metaplanet onlangs nog grote investeringen in Bitcoin deden.

Silver is printing what Bitcoin could do next. pic.twitter.com/oGlSlxwqN3 — Ash Crypto (@AshCrypto) December 30, 2025

Dit soort vergelijkingen zijn geen waarheid. Het is vooral hoe traders naar de markt kijken. Ze willen een simpel verhaal dat past bij de prijsactie. En ze letten op dezelfde steun, weerstand en momentum.

Wat het wel zegt, is dat er weer meer focus op Bitcoin is. Zeker nu edelmetalen niet meer elke dag alleen maar omhoog lijken te gaan. Bekijk hier de Bitcoin verwachting voor de lange termijn.

Ethereum koers kan extra hard reageren als risk-on terugkomt door afkoelende zilverprijs

Ethereum is vaak gevoeliger voor sentiment dan Bitcoin. Als beleggers weer risico durven nemen, krijgt ETH meestal sneller extra volume. Dat zie je vooral als traders denken dat de markt “weer open” staat voor groei.

Het is ook logisch. Bitcoin is vaak de eerste stap. Daarna komt de rest. Ethereum zit dan vaak in de voorhoede, omdat het groot is en veel wordt gebruikt als graadmeter voor de altcoin markt.

Als ETH een belangrijk niveau terugpakt, kan dat snel doorslaan naar meer vertrouwen. En dat kan weer nieuwe kopers aantrekken. Niet omdat het moet, maar omdat de markt zo werkt.

XRP koers lift mee als liquiditeit terug de markt in stroomt

XRP loopt soms net achter de grote beweging aan. Maar als er echt geld de markt in komt, kan het snel gaan. Zeker omdat XRP veel wordt verhandeld en vaak op de radar staat bij retail.

De afgelopen tijd viel het op dat edelmetalen dit jaar veel beter presteerden dan crypto. Zo groeide goud rond +72% en zilver rond +150% YTD, terwijl Bitcoin juist lager staat en Ethereum ook. Dat contrast voedt het idee dat er “inhaalruimte” is. Maar die inhaalruimte komt alleen als er instroom is. Zonder nieuw volume blijft het vaak bij een korte opleving.

Wat gaat crypto doen als kapitaal roteert?

De gedachte achter dit verhaal is vrij simpel. In onzekere tijden zoeken beleggers bescherming. Dan doen goud en zilver het vaak goed. Maar als die beweging moe wordt, schuift de aandacht naar assets met meer risico en meer upside.

The valuation of $BTC USD vs. Gold has hit the lowest level in multiple years. It's been a great year for commodities, however, @MNFund_ expects to see a turn-around of risk appetite going forward in 2026.#Bitcoin taking over Gold.#Ethereum taking over Silver. ⬇️ https://t.co/aMQk1iroU4 — Michaël van de Poppe (@CryptoMichNL) December 29, 2025

Van de Poppe zei ook dat de verhouding tussen Bitcoin en goud op een laag niveau zou liggen, vergeleken met eerdere jaren. Dat soort opmerkingen passen in hetzelfde plaatje. Edelmetalen hebben de spotlight gehad en crypto kan daarna volgen.

Toch is dit geen automatisme. Soms daalt zilver en zakt crypto gewoon mee. Zeker als macro tegenzit of als aandelen ook zwak worden.

Crypto rally hangt af van volume en het bredere sentiment

Het is verleidelijk om te denken dat zilver omlaag gaat en crypto omhoog. Maar zo netjes is de markt bijna nooit. Een echte crypto rally heeft brandstof nodig. Denk aan instroom, overtuiging en volume.

Dus ja, een dalende zilverprijs kan een signaal zijn dat het sentiment draait. En het kan een trigger zijn voor nieuwe trades in Bitcoin, Ethereum en XRP. Maar het blijft afhankelijk van het grotere plaatje. En hoeveel kopers er echt klaarstaan.

