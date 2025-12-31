Metaplanet meldde in het vierde kwartaal van 2025 via een aandelenfinanciering zijn Bitcoin treasury fors te hebben uitgebreid. De duidelijke drijfveer achter deze stap is het verhogen van het aantal BTC per aandeel. Het bedrijf kocht in één kwartaal duizenden extra BTC en koppelt dit direct aan een interne rendementsmaatstaf. Kan de Bitcoin koers hierdoor op middellange termijn extra steun krijgen?

Bitcoin koers en de snelle groei van de Metaplanet treasury

Metaplanet kocht in het vierde kwartaal van 2025 in totaal 4.279 BTC. De totale voorraad kwam daarmee uit op 35.102 BTC. Voor een beursgenoteerd bedrijf is dat een uitzonderlijk tempo. De strategie is helder. Door kapitaal op te halen via de markt en dit vrijwel direct in Bitcoin om te zetten, vergroot het bedrijf zijn blootstelling zonder de operationele omzet te hoeven verhogen.

Volgens CEO Simon Gerovich kijkt Metaplanet niet alleen naar de absolute BTC aantallen. De focus ligt meer op wat elke aandeelhouder indirect bezit. Dit wordt gemeten met de zogeheten BTC Yield.

Deze metric laat zien hoeveel Bitcoin er per aandeel bijkomt. In 2025 staat deze teller op +568%. Dit betekent dat de Bitcoin positie per aandeel binnen één jaar meer dan vijf keer zo groot werd.

Wat de BTC koers over deze aanpak zegt

Deze aanpak lijkt sterk op een treasury model waarin Bitcoin als een strategische reserve wordt behandeld in plaats van als tijdelijke belegging. Door systematisch te blijven kopen, wordt timing minder belangrijk.

Voor de Bitcoin koers betekent dit vooral dat er een structurele vraag vanuit bedrijven ontstaat die niet snel weer verkopen. Dit type vraag verschilt duidelijk van een leverage gedreven handel door de bulls of korte termijn traders.

Belangrijk is ook dat Metaplanet expliciet over deze metric communiceert. Hierdoor kunnen investeerders het beleid volgen zonder over losse aan- of verkopen te hoeven speculeren. Dat maakt dit model transparanter dan veel andere corporate Bitcoin strategieën.

*Metaplanet Acquires Additional 4,279 BTC, Total Holdings Reach 35,102 BTC* pic.twitter.com/Bkas5kCZGY — Metaplanet Inc. (@Metaplanet) December 30, 2025

Preferred shares als financieringsinstrument

Om deze groei mogelijk te maken gaf Metaplanet 23,6 miljoen Class B MERCURY preferred shares uit. Deze aandelen werden geplaatst tegen 900 yen per stuk. Het bedrijf haalde hiermee in totaal ruim $136 miljoen op. Dit bedrag werd verdeeld over kapitaal en reserves, wat de balans verstevigt.

Het grootste deel van deze middelen is bestemd voor extra Bitcoin aankopen. Een kleiner deel wordt gebruikt voor Bitcoin yield strategieën en voor het aflossen van bestaande bedrijfsobligaties. Daarmee verlaagt Metaplanet zijn schuld terwijl het tegelijkertijd zijn BTC positie vergroot.

Bitcoin koers en een nieuwe infrastructuur op het netwerk

