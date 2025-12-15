Meme coins zijn volgens een crypto analist nog lang niet uitgespeeld. Na de klappen van 2025 ziet MoonPay-president Keith Grossman kansen voor een volwassen meme coin in 2026, met meer focus op community en echte toepassingen.

Meme coins groeien uit hun hypefase

Volgens Grossman draaiden meme coins nooit alleen om een grap. De echte kracht zit in aandacht en community. Blockchain stelt ons in staat om die aandacht om te zetten in waarde, iets wat in het verleden voornamelijk bij grote platforms bleef hangen. Waar een crypto meme vroeger vooral bedoeld was om viraal te gaan, ontstaat nu ruimte voor projecten die ook daadwerkelijk iets teruggeven aan hun gebruikers.

💡 NEW: MoonPay president Keith Grossman says #memecoins aren’t dead but evolving, and argues their real innovation is the low-cost tokenization of attention on blockchain. pic.twitter.com/KZqQ6JOFY6 — Coinpaper (@coinpapercom) December 15, 2025

Grossman vergelijkt die ontwikkeling met social media na de internetzeepbel. Veel platforms verdwenen, maar wat overbleef werd sterker en volwassener. Volgens hem kan hetzelfde gebeuren met meme coins.

Wat ging er mis in 2025?

De aanzienlijke afname van meme coins in 2025 had verschillende redenen. Diverse bekende projecten zijn stopgezet na beschuldigingen van slechte planning of slecht beheer. Tokens die verbonden waren met politici of influencers verloren eveneens snel aan waarde. Dit leidde tot wantrouwen onder veel investeerders.

Volgens Grossman houdt dat echter niet in dat de meme coins zijn verloren. Hij beschouwt deze periode voornamelijk als een opruiming, waarbij kwetsbare projecten worden verwijderd en er ruimte ontstaat voor verbeterde initiatieven.

Welke meme-achtige crypto’s hebben nog kansen?

De interesse in crypto’s die lijken op de meme’s is ondanks de afname niet volledig verdwenen. Analisten beschouwen voornamelijk mogelijkheden voor projecten met een heldere identiteit en een actieve supportersbasis. Het draait steeds meer om betrokkenheid op de lange termijn in plaats van snelle acties.

in no particular order, off the dome 1. Bonk

2. Wif

3. Fartcoin

4. Chill Guy

5. UFD

6. Fwog

7. Moo Deng

8. Michi

9. AI16Z

10. Zerebro

11. Nub

12. Mog

13. Pepe

14. Franklin

15. PENGU

16. Trump

17. Melania

18. White Whale

19. Jess

20. SPX6900

21. Pippin

22. Spark

23.… https://t.co/TOOYHGiLzm — MoonPay 🟣 (@moonpay) December 10, 2025

Een groeiend aantal meme coins introduceert eenvoudige maar waardevolle functies, zoals spelelementen, stemming in de gemeenschap of technische verbindingen met bestaande blockchains. Hierdoor blijven gebruikers langer actief en gaat het minder om alleen gokken op stijgende prijzen. In tegenstelling tot de klassieke pumps uit eerdere cycli draait het bij deze projecten minder om snelle winst en meer om structurele betrokkenheid en terugkerend gebruik.

Dat is ook zichtbaar in recente marktgegevens. De analyse van de Dogecoin koers toont aan dat handelaren nog altijd op zoek zijn naar momenten om in te stappen bij populaire meme coins. Dit duidt erop dat de interesse nog steeds aanwezig is.

Wat is de beste meme coin om nu te kopen?

Tegelijk blijft het belangrijk om realistisch te blijven. Meme coins staan bekend om grote schommelingen en kunnen snel stijgen, maar ook hard dalen. Wie zich afvraagt welke crypto nu kopen het best is, doet er goed aan om voorzichtig te zijn en geen te grote posities in te nemen. Spreiding en risicobeheer blijven cruciaal.

Het nieuwe project Maxi Doge ($MAXI) is een illustratie van een meme coin die aansluit bij deze nieuwe fase. Het project richt zich niet alleen op humor, maar richt zich ook op de gemeenschap en de herkenbaarheid. De kracht ligt voornamelijk in de betrokken achterban en de zichtbaarheid binnen het meme-ecosysteem.

Marktvolgers beweren dat het succes van dit soort projecten meer afhankelijk is van constante verbetering dan van korte hypes. Maxi Doge streeft ernaar dit te realiseren door winkelbeleggers bereikbaar te houden en zich sterk te concentreren op sociale interactie. Hierdoor verschilt het van de traditionele meme coins uit eerdere periodes.

Net als andere meme coins blijft Maxi Doge gevoelig voor sentiment. Toch zien analisten dit type projecten als onderdeel van een bredere trend. Richting crypto 2026 zou vooral de combinatie van community, herkenbaarheid en betrokkenheid bepalen welke meme coins relevant blijven.

Nu naar de Maxi Doge presale