Kan Ripple 10 euro worden? Volgens een bekende crypto expert is dat (nog) niet realistisch, alhoewel de instroom bij XRP ETF producten bijzonder groot is. Het begrijpen van fundamentele limieten is belangrijk om een waardevolle inschatting te maken van tokenkoersen. Wat gaat Ripple doen, en welke alternatieven zijn er?

XRP ETF succes, maar Ripple koers blijft achter

De lancering van XRP ETFs eind november hadden eigenlijk niet op een ongelukkiger moment kunnen vallen. Na grote verliezen in oktober was ook in november de crypto markt behoorlijk down, met verliezen van (bij sommige grote altcoins) tussen de 30% en de 50%. Het was dan ook maar zeer de vraag of institutionele investeerders interesse zouden hebben in de nieuwe beursproducten.

Die twijfels zijn inmiddels wel weggenomen. Ondanks het feit dat de cryptomarkt down was en bleef, kenden XRP ETF producten een instroom van bijna $1 miljard. De vijf uitgevers — Bitwise, Canary, Franklin Templeton, Grayscale en Rex Osprey, wisten dit bedrag binnen 12 dagen binnen te halen. Samen zijn ze goed voor het beheer van ongeveer 473 miljoen XRP tokens, die dus niet meer op de exchanges verkrijgbaar zijn.

Dit succes zorgt echter nog niet voor een stijgende Ripple koers. De token, met name gericht op institutionele samenwerking, kende deze week enkele swings, maar blijft swingen tussen de $2,00 en $2,20.

Volgens sommige traders had de schade voor de Ripple koers veel groter kunnen zijn. Zo is het maar de vraag of XRP zonder de instroom bij ETFs in staat zou zijn geweest om de $2,00 vast te houden. Veel andere grote tokens presteerden in de afgelopen weken nog een stuk slechter dan Ripple.

Crypto expert: Kan ripple 10 euro worden?

Volgens crypto expert Nischal Shetty, mede-oprichter van Shardeum, is het onrealistisch om te verwachten dat de Ripple koers $10 kan halen op basis van ETF instroom. Uit zijn analyses blijkt dat de instroom bij nieuwe ETF producten doorgaans met name vanuit korte termijn-trader komt, niet vanuit investeerders op de langere termijn. Grote investeerders die op de lange termijn instappen zoeken vooral real-world settlement volumes, liquiditeit en duidelijke regelgeving.

Het is volgens Shetty hiermee niet gezegd dat Ripple de $10 helemaal niet kan halen, maar puur gekeken naar ETFs is dit onrealistisch: “ETF toegang zorgt voor meer liquiditeit en verspreiding, maar het is geen vervanger van utility. (..) Duurzame waarde komt voort uit echte settlement-vraag, adoptie door bedrijven, consistente volumes en regulatoire acceptatie.”

Een andere belangrijke limiet ligt op het gebied van marktkapitalisatie. Deze bedraagt momenteel $126 miljard. Wil de Ripple koers naar $10 stijgen (+400%) dan moet ook de marktkapitalisatie met dezelfde percentages stijgen. Dit zou een market cap van $630 miljard betekenen- bijna de helft meer van wat Ethereum nu heeft. Op de lange termijn niet onmogelijk, maar wel lastig.

Wat gaat Ripple doen?

Mede onder invloed van XRP ETF investeerders heeft de Ripple koers zich in de afgelopen weken relatief goed gehouden ten opzichte van de crypto markt. Hiermee staat er een sterke basis voor groei in de toekomst. Bredere ontwikkelingen op de crypto markt, zoals bijvoorbeeld een ‘Santa Rally’ zouden voor een fraaie stijging kunnen zorgen.

There is some bullish hopium for santa rally pic.twitter.com/ikDB8GsgfI — Cernat 🏴‍☠️ (@cernatul) December 8, 2025

Het eerste doel daarbij is het terugveroveren van $2,20 als support. Vanuit hier zullen bulls verder willen bouwen, mogelijk met $3 als doel voor het einde van deze maand. Dit is echter alleen mogelijk wanneer macro-economische omstandigheden meezitten.

$10 is een fraaie doelstelling voor de lange termijn: dit hoeft echter op de korte termijn niet bij XRP verwacht te worden. In plaats van dromen van dubbel-cijferige gains moeten investeerders toch vooral realistische verwachtingen hanteren. Alleen een wonder zou de Ripple koers boven de $10 of zelfs naar de $100 kunnen pushen in 2026.

