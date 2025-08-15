De Crypto Fear & Greed Index staat op 59, wat wijst op een neutraal marktsentiment. De index is richting ‘fear’ aan het bewegen waardoor analist Atlas wijst op een bull trap. Maar betekent dit dat we aan de vooravond staan van een nieuwe crypto crash? In dit artikel gaan we hier dieper op in

Crypto Fear & Greed Index op 59

De cryptomarkt vertoont momenteel een neutraal sentiment, met de CMC Crypto Fear and Greed Index op 59. Dit cijfer geeft aan dat marktdeelnemers zich in het midden bevinden tussen angst en hebzucht.

De Fear and Greed Index is een indicator die het marktsentiment in crypto meet door verschillende factoren te combineren, zoals volatiliteit, handelsvolume, sociale media en online zoektrends. De schaal loopt van 0: ‘extreme fear’ tot 100: ‘extreme greed’.

Het doel van deze indicator is beleggers inzicht te geven in de psychologische staat van de markt. Zo worden investeringsbeslissingen niet alleen gebaseerd op koersanalyse, maar wordt ook het collectieve sentiment van marktdeelnemers meegenomen.

Volgens de laatste gegevens staat de index op 59, een daling ten opzichte van gisteren toen die nog op 68 stond en een maand geleden op 70. Deze terugval wijst op een tijdelijke afname van het marktoptimisme op korte termijn.

Vergeleken met vorige week bleef de index stabiel op 59, wat suggereert dat beleggers momenteel afwachten welke richting de markt op gaat. Toch met deze daling vragen beleggers zich af of de volgende crypto crash aanstaande is.

Stevenen we af op een nieuwe crypto crash?

In een recente post suggereerde analist Atlas dat de markt zich mogelijk in de ‘grootste bear trap’ in jaren bevindt, een situatie die volgens hem sterke gelijkenissen vertoont met die in 2017 en 2021, vlak voordat altcoins enorme rallies maakten. Dit is ook terug te zien in de index die richting ‘fear’ beweegt.

Volgens Atlas kan de huidige dip in de totale cryptomarktkapitalisatie beleggers ertoe verleiden om te vroeg te verkopen. In eerdere cycli ging deze fase, vaak gekenmerkt door angst en onzekerheid, vooraf aan een krachtige rebound die altcoins naar recordhoogtes dreef. “Als de geschiedenis zich herhaalt, kan elke $200 veranderen in $75.000,” aldus Atlas, waarmee hij wijst op het enorme potentieel voor wie vroeg positie inneemt.

Grafieken die hij bij zijn post deelde, vergelijken de marktstructuur van begin 2021 met de huidige koersontwikkeling. Beide tonen een consolidatiefase na een eerste stijging, gevolgd door een scherpe terugval, de zogenaamde bear trap, voordat er een verticale stijging volgde. In 2021 verdubbelde de totale marktkapitalisatie nadat de markt uit deze val brak. Atlas denkt dat een vergelijkbaar traject nu mogelijk is, met een mogelijke stijging richting $5 biljoen.

Zijn boodschap aan handelaren is duidelijk: ook al voelt het sentiment nu bearish, dit zou weleens de laatste shake-out kunnen zijn voordat het volgende altcoin season losbarst. De sleutel is volgens hem het patroon herkennen en alvast kapitaal te positioneren in kansrijke projecten voordat de bredere markt het oppikt.

