Crypto veert vandaag op, maar het voelt nog wankel. Koersen staan hoger dan eerder deze week, maar nieuwe macro cijfers uit de VS en twijfel rond AI drukken op het sentiment. Beleggers vragen zich af wat crypto gaat doen en of dit het begin van een altcoin rally is of alleen een korte opluchting. Elke crypto expert kijkt nu vooral naar de macro data en de volgende stap van de Fed.

Wanneer gaat Bitcoin stijgen?

Bitcoin stijgt en samen met Ethereum en andere altcoins kleurt het groen. Toch voelt het herstel niet stevig. De stijging komt vooral door de verwachting dat de Amerikaanse centrale bank later deze maand wat milder wordt. Tegelijk laten recente cijfers juist zien dat de Amerikaanse economie verzwakt.

De arbeidsmarkt koelt af, bedrijven nemen minder mensen aan en sommige lonen staan onder druk. Dat haalt de angst voor harde inflatie wat weg, maar het laat ook zien dat de economie moe wordt. In zo’n omgeving is een altcoin rally lastig vol te houden. De markt wil graag stijgen, maar durft nog niet vol in te stappen.

Ook in de derivatenmarkt is dat zichtbaar. Leverage op Bitcoin en Ethereum blijft laag. Dat is een signaal dat grote spelers nog geen overtuigde long willen draaien. De bounce is dus echt meer een reactie op hoop dan op harde instroom. Dat maakt het herstel kwetsbaar. Bekijk hier de Bitcoin koersverwachting voor de lange termijn.

Zwakke macro data en AI onzekerheid drukken op altcoin rally

De komende weken komen er veel Amerikaanse cijfers tegelijk. Denk aan productie, inflatie, consumentenbestedingen en nieuwe banen rapporten. Die data bepalen voor een groot deel de toon van december. Vallen de cijfers tegen, dan kan de risk-on stemming snel omslaan.

Daarbovenop speelt de groeiende twijfel rond AI. Grote bedrijven steken enorme bedragen in datacenters en chips. Sommige analisten vragen zich af of dit tempo houdbaar is. Als de markt bang wordt voor een AI bubbel, dan kan dat beleggers voorzichtiger maken met andere risico assets, dus ook met crypto.

$ETH is rallying towards the $3,300-$3,400 level. If Ethereum breaks above this zone, expect a bullish continuation towards the $3,800 level. A rejection from this level could result in a retest of $3,000 zone. pic.twitter.com/19U9L8TQOi — Ted (@TedPillows) December 4, 2025

Een crypto expert verwoordde het, als AI-aandelen een klap krijgen, kan dat geld uit het hele “groei en risico” blok trekken. In dat scenario wordt het behalen van een brede altseason een stuk lastiger. Er is dan simpelweg minder vrij kapitaal om wilde sprongen in kleinere crypto te steunen. Lees ook ons artikel over CME Group lanceert XRP en SOL futures 15 december.

Fed beleid als draaipunt voor altcoin rally in december

Wat doet de Fed in december? De markt rekent nu op extra steun in de vorm van een renteverlaging of in elk geval een zachte toon. Dat voedt de huidige crypto koersverwachting van een rustig herstel. Maar de Fed zelf klinkt nog verdeeld.

🚨Trump Effectively Announces Kevin Hassett as Next Fed Chair > The markets are betting on a total reset. > Hassett is leading the race with 79% odds. > This isn't just a new hire. > It's a whole new playbook for crypto. He is actually one of us: > He doesn't just watch the… pic.twitter.com/Qb1g1AXLgr — Evan Luthra (@EvanLuthra) December 3, 2025

Door eerdere vertraging in officiële cijfers heeft de centrale bank geen volledig beeld. Sommige leden zijn bang dat de arbeidsmarkt te snel afkoelt. Anderen vrezen dat inflatie toch weer oploopt als ze te snel gas terugnemen. Zolang die twijfel er is, blijft ook crypto zoekend.

ETH pump is a really good sign for Altcoin space. And I'm not talking about ETH/USDT but ETH/BTC pair. If you remember correctly, the entire Q2/Q3 rally in alts happened because ETH/BTC was moving up. I'm not expecting a 100%-200% rally in ETH/BTC, but a 20%-25% rally is… — Cas Abbé (@cas_abbe) December 4, 2025

Als de Fed duidelijk maakt dat de rente omlaag kan en liquiditeit toeneemt, dan kan dat de basis leggen voor een langere altcoin rally. Dat is het scenario waar veel handelaren op hopen. Maar als de toon strenger wordt, of als de bank aangeeft dat een renteverlaging nog ver weg is, dan kan de huidige bounce snel uitdoven. Voor geïnteresseerden hebben we een lijst samengesteld met crypto’s die gaan stijgen.

Crypto minen vanaf je telefoon

Nu de markt aan het herstellen is kijken veel investeerders naar een andere manier van geld verdienen met crypto. Een populaire manier is het minen van crypto. Voorheen was dit alleen weggelegd voor degenen die dure apparatuur aanschafte en hoge energierekeningen betaalde. Het nieuwe project Pepenode ($PEPENODE) neemt deze obstakels weg en brengt het naar je telefoon.

Pepenode zit nog in de presale, maar je kunt nu al beginnen met het minen van crypto. Bij elke upgrade die je doet aan de apparatuur worden 70% van de ingezette tokens vernietigd. Naast het minen kun je nu ook al je $PEPENODE tokens staken tegen het hoge jaarlijkse rendement van 573%.

Je hebt nog even de tijd om je eerste $PEPENODE tokens te bemachtigen voor de huidige lage prijs. Bij elke nieuwe fase van de presale hoort namelijk ook een nieuwe prijsverhoging.