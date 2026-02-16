De Bitcoin koers beweegt vandaag tussen $68.000 en $69.000, een niveau waar traders met spanning naar kijken. Bitcoin is vandaag gedaald ten opzichte van zowel 15 februari als 9 februari vorige week. De vraag rijst: waarom daalt Bitcoin vandaag? Onze experts leggen het je uit.

Bitcoin nieuws: waarom de koers vandaag daalt

De vraag waarom daalt Bitcoin vandaag heeft meerdere antwoorden. Over de afgelopen 24 uur daalde Bitcoin 2,7%, met een verlies van 3,9% over 7 dagen en zelfs 28,1% over 30 dagen. De verkoopdruk komt voort uit verschillende factoren die samen de markt beïnvloeden.

Ten eerste zien we dat Bitcoin ETFs netto verkopers zijn geworden in 2026, in tegenstelling tot vorig jaar toen ze massaal inkochten. Dit betekent dat grote institutionele beleggers hun posities verkleinen. Daarnaast speelt macro-economische onzekerheid een rol, waarbij traders risicovolle assets zoals crypto verkopen.

Ook is er sprake van geforceerde liquidaties. Wanneer Bitcoin een bepaalde prijs bereikt, worden posities automatisch verkocht. Dit versterkt de neerwaartse beweging en creëert extra verkoopdruk. Voor wie nadenkt over welke crypto kopen, is het belangrijk deze dynamiek te begrijpen.

Bitcoin voorspelling: februari historisch een sterke maand

Ondanks de huidige daling laat historische data een ander verhaal zien. Februari heeft historisch een gemiddeld rendement van 27% laten zien, waarmee het één van de sterkere maanden is voor Bitcoin prestaties. Dit plaatst februari in de bovenste laag van Bitcoin’s seizoensgebondenheid.

📉 BITCOIN HEADING FOR WORST Q1 IN 8 YEARS BTC is down 22% since 2026 began, its WEAKEST Q1 since 2018. If this month closes red, it could also mark Bitcoin’s first ever back-to-back red Jan + Feb. pic.twitter.com/iaIgoNyCqA — Coin Bureau (@coinbureau) February 16, 2026

Nog interessanter is dat februari in post-halving jaren (jaren na een Bitcoin halving gebeurtenis) gemiddeld maar liefst 40,74% stijging heeft laten zien. Dit komt door de supply shock die een halving veroorzaakt, waarbij minder nieuwe Bitcoin in circulatie komt. Hier zien we een belangrijk patroon: de eerste helft van februari ziet vaak correcties, maar de tweede helft kan zeer bullish zijn.

Voor beleggers die kijken naar Bitcoin koers verwachting betekent dit dat geduld kan lonen. De markt zit momenteel in een gezonde deleveraging fase, waarbij overmatige leverage uit het systeem wordt gehaald zonder complete structurele ineenstorting.

Wat gaat Bitcoin doen: technische analyse en scenario’s

Onze expert analyse toont dat de Bitcoin koers handelt boven de cruciale $68.000 steun. Als deze houdt, kan de prijs stijgen naar $70.000 en mogelijk $72.000. De Relative Strength Index (RSI) staat op 35,54, wat wijst op oversold condities zonder extreme waarden te bereiken.

Het meest bullish scenario ziet Bitcoin stabiliseren boven $68.000, waarna een herstel richting $90.000 mogelijk wordt. Dit niveau vormde eerder een sterke steunzone en kan fungeren als magnetisch prijspunt. Bij verder herstel komt $101.000 in beeld als realistisch doel voor een crypto bull run later dit jaar.

Het bearish scenario treedt in werking als Bitcoin onder $65.000 sluit. Dan wordt $60.000 het volgende belangrijke niveau, waar de 200-week moving average steun biedt. Voor traders die interesse hebben in beste altcoins is het belangrijk te begrijpen dat deze Bitcoin bewegingen de hele markt beïnvloeden.

Bitcoin Hyper biedt alternatieve kans tijdens consolidatie

Terwijl Bitcoin consolideert, zoeken slimme beleggers naar nieuwe kansen in de markt. Bitcoin Hyper ($HYPER) richt zich op een van Bitcoin’s grootste problemen: langzame transacties en hoge kosten.

Het project bouwt een Layer 2 netwerk op Bitcoin dat snelle, goedkope transacties mogelijk maakt terwijl de veiligheid van Bitcoin behouden blijft. Bitcoin Hyper gebruikt de Solana Virtual Machine voor smart contracts en heeft al meer dan $31 miljoen opgehaald in de presale fase. Dit laat zien dat er sterke vraag is naar schaalbaarheidsoplossingen voor Bitcoin.

Voor traders die kijken naar welke crypto gaat stijgen biedt Bitcoin Hyper een unieke propositie. Het combineert de veiligheid van Bitcoin met de snelheid die nodig is voor moderne DeFi applicaties. De presale loopt tot Q1 2026, wat betekent dat vroege deelnemers kunnen profiteren van lagere prijzen voordat het project op exchanges wordt gelanceerd.

