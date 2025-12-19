De inflatie in de VS is gedaald naar 2,6 procent. Dat is het laagste niveau sinds 2021. Normaal is dat goed nieuws voor crypto. Toch gebeurde er iets anders. De Bitcoin koers bewoog kort omhoog, maar zakte snel weer terug. De Ethereum koers en XRP koers volgden hetzelfde patroon. Ondanks positief macro-nieuws zag de markt er onrustig uit. Voor veel beleggers voelt dit als een kleine crypto crash. Wat gaat crypto doen als goed nieuws geen effect meer heeft?

Bitcoin koers blijft vastzitten in een smalle range na crypto crash

De Bitcoin koers liet na het inflatiecijfer een korte opleving zien. Die werd snel verkocht. Dat zie je vaker in een markt die moe is. Traders zaten al in positie en gebruikten het nieuws om winst te nemen. Daardoor verdween de stijging net zo snel als die kwam.

In de grafiek is dat goed te zien. Bitcoin botst steeds tegen dezelfde zone aan. Daarboven ligt stevige weerstand. Elke keer als de koers daar in de buurt komt, nemen verkopers het over. Aan de onderkant ligt een duidelijke steunzone. Zolang die houdt, blijft de markt zijwaarts bewegen. Maar breekt die steun, dan kan de crypto crash versnellen.

Ook belangrijk is dat Bitcoin vaak onder de belangrijkste voortschrijdende gemiddelden blijft. Dat maakt elke stijging kwetsbaar. De markt vertrouwt het nog niet. Bekijk hier de Bitcoin verwachting voor de lange termijn.

Ethereum koers toont veerkracht, maar mist kracht na crypto crash

De Ethereum koers oogt iets stabieler dan Bitcoin. Toch lukt het ook hier niet om door te zetten. ETH veert op, maar blijft hangen onder belangrijke niveaus. Dat wijst op twijfel, niet op kracht.

In de grafiek zie je dat duidelijk. Elke opleving loopt vast bij dezelfde zone. Daarna zakt de koers rustig terug. Dat is geen paniek, maar ook geen overtuiging. Kopers wachten. Verkopen gebeurt sneller dan kopen.

Zolang Ethereum niet duidelijk boven de weerstand blijft, blijft het gevoel hetzelfde. Herstel binnen een zwakke markt. Bekijk hier de Ethereum verwachting voor de lange termijn.

XRP koers laat emoties van de markt zien

Bij XRP zie je vaak wat de rest van de markt voelt. Snelle bewegingen. Korte pieken. Snelle terugval. Dat is hier niet anders. De XRP koers schiet omhoog, maar wordt meteen afgeremd.

De steun- en weerstandsniveaus werken hier bijna perfect. Dat betekent dat traders scherp zitten. Ze vertrouwen de richting niet en pakken snel winst. Dat maakt XRP extra gevoelig voor schommelingen, zeker in onrustig crypto nieuws. Bekijk hier de XRP verwachting voor de lange termijn.

Waarom de crypto crash ondanks lage inflatie?

Dit is de kern van het verhaal. Crypto reageert niet alleen op inflatie. Crypto reageert vooral op liquiditeit en de neiging naar risico. En daar zit nu de rem.

Hoewel inflatie daalt volgens de Fed, is er nog geen duidelijke stroom van nieuw geld richting risicovolle markten. Centrale banken zijn voorzichtig. Rentes dalen, maar langzaam. Dat betekent geen directe brandstof voor crypto.

Daarnaast was de markt al vol gepositioneerd. Veel traders zaten long voor het inflatie nieuws. Dan wordt positief nieuws geen startschot, maar een verkooppunt. Dat verklaart de snelle ommekeer en de hoge volatiliteit van de afgelopen uren.

Europa helpt het sentiment niet

Ook in Europa was er nieuws. De Bank of England verlaagt de rente. De ECB verhoogde de groeiverwachting. Op papier klinkt dat positief. In de praktijk verandert het weinig. De boodschap is vooral stabiliteit. Geen paniek, maar ook geen extra stimulans. En zonder extra stimulans blijft crypto vaak hangen. Dat zie je nu terug in de koersen.

Wat gaat crypto doen richting 2026?

Dit gedrag zegt veel over de markt. Crypto wordt minder gevoelig voor losse cijfers. Het draait steeds meer om vertrouwen en timing. Niet wat het nieuws is, maar hoe de markt reageert, bepaalt de richting.

Als inflatie blijft dalen en rentes verder omlaag gaan, kan dat later helpen. Maar voorlopig blijft de markt zoekend. Meer range. Meer schommelingen. Minder duidelijke trend.

Voor jou als belegger is dit een fase van geduld. Kijk naar de niveaus. Kijk naar de reactie op nieuws. Daar zie je wat er echt speelt bij de Bitcoin koers, Ethereum koers en XRP koers. Lees ook ons artikel over de Fidelity CEO die voorspelt Bitcoin koers januari – is er hoop of volgt een BTC crash naar $60k.

