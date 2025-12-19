De Bitcoin koers staat onder druk en Fidelity slaat alarm. Jurrien Timmer, topstrateeg bij Fidelity, waarschuwt dat een Bitcoin crash richting $60.000 een reëel scenario is. Volgens hem vertoont Bitcoin steeds meer tekenen dat de huidige cyclus zijn piek al heeft bereikt. De markt kijkt nu gespannen vooruit, want wat gaat Bitcoin doen in januari?

Fidelity ziet einde van bekende Bitcoin cyclus

Volgens Jurrien Timmer lijkt Bitcoin het klassieke vierjarig patroon te hebben afgerond. In eerdere bullmarkten volgde na de halving een sterke stijging, waarna de markt afkoelde. De piek rond $125.000 in oktober past volgens Fidelity goed in dat historische beeld. Dat maakt zijn Bitcoin voorspelling opvallend voorzichtig, zeker omdat hij op de lange termijn positief blijft over BTC.

While I remain a secular bull on Bitcoin, my concern is that Bitcoin may well have ended another 4-year cycle halving phase, both in price and time. If we visually line up all the bull markets (green) we can see that the October high of $125k after 145 months of rallying fits… pic.twitter.com/Uxg9DTccnt — Jurrien Timmer (@TimmerFidelity) December 18, 2025

Timmer noemt 2026 zelfs een mogelijk “off year” voor Bitcoin. Geen diepe bearmarkt, maar ook geen nieuwe bullfase. De markt zou vooral zijwaarts bewegen, met lange periodes van twijfel en plotselinge correcties. Lees ook ons artikel over de SEC die crypto regels verduidelijkt.

Macro-economie vergroot kans op Bitcoin crash volgens Fidelity

Macro-economie speelt een grote rol. Rentes blijven hoog en liquiditeit wordt krapper. In zo’n omgeving krijgen risicovolle assets het moeilijk. Bitcoin beweegt nog steeds mee met aandelenmarkten en dat maakt BTC kwetsbaar.

It has certainly been an interesting year for gold and Bitcoin. Gold mooned while Bitcoin swooned. Is it time for mean reversion? In my view, not yet. pic.twitter.com/c1Bq11MFbi — Jurrien Timmer (@TimmerFidelity) December 18, 2025

Timmer wijst daarnaast op goud. Terwijl Bitcoin dit jaar terugviel, ging goud juist stevig omhoog. Dat patroon ziet hij vaker in fases waarin beleggers risico vermijden. Zolang goud sterker blijft dan Bitcoin, verwacht Fidelity geen snelle ommekeer in de Bitcoin koers. Voor de geïnteresseerden hebben we een lijst samengesteld met de beste altcoins van het moment.

Bitcoin koers test cruciale steunzones

Technisch gezien wordt het spannend rond de zone tussen $65.000 en $75.000. Dat gebied ziet Fidelity als een belangrijk steuncluster. Op de weekgrafiek is te zien dat eerdere correcties daar vaak tot rust kwamen, mede door lange termijn EMA’s die samenlopen.

Zakt Bitcoin overtuigend onder die zone, dan komt een Bitcoin crash richting $60.000 in beeld. Aan de bovenkant ligt de grootste weerstand rond $100.000. Zolang BTC daar niet boven sluit, blijven verkopers dominant en blijft elke opleving kwetsbaar. Bekijk hier de Bitcoin voorspelling voor de lange termijn.

Bitcoin voorspelling blijft verdeeld

Toch is het beeld niet volledig negatief. Timmer blijft een uitgesproken lange termijn bull op Bitcoin. Hij ziet de huidige fase vooral als een noodzakelijke pauze na een sterke rally. In eerdere cycli duurde zo’n afkoeling vaak rond een jaar. Dat patroon lijkt zich nu opnieuw te vormen.

Voor BTC bulls is vooral belangrijk dat de markt niet in paniek raakt. Zolang steunzones standhouden en verkoopdruk afneemt, kan de Bitcoin koers zich langzaam herstellen. Dat gebeurt meestal niet met explosieve moves, maar met lange, rommelige fases.

Wat gaat Bitcoin doen in januari

Volgens Fidelity kan januari een beslissende maand worden. Vindt Bitcoin rond de huidige niveaus een stabiele bodem, dan neemt de kans op een langere consolidatie toe. Breekt die bodem, dan wordt het scenario van een diepere Bitcoin crash realistischer.

Voor beleggers betekent dit vooral voorzichtigheid. Dit is geen markt voor snelle winsten. Volatiliteit blijft hoog en scherpe uitschieters horen erbij. Geduld en risicobeheersing zijn nu belangrijker dan optimisme. De waarschuwing van de grote vermogensbeheerder maakt één ding duidelijk. De makkelijke fase ligt achter ons. Wat gaat Bitcoin doen? De volgende beweging van de Bitcoin koers zal bepalen of 2026 een tussenjaar wordt, of dat BTC eerder dan verwacht weer kracht toont.

