De koersen van altcoins binnen de crypto markt gingen fors onderuit deze week. Een mogelijke bear trap ligt op de loer, waarbij de koers gemanipuleerd wordt en opzettelijk onderuit wordt gehaald, om vervolgens weer een verdere stijging te maken.

Altcoins zoals Ripple, Solana, Cardano en Ethereum zagen enorme dalingen tegen het einde van de week. De daling is onder andere veroorzaakt door nieuw opgelegde tarieven van president Donald Trump. Chinese bedrijven zouden volgens hem zo’n 100% meer moeten gaan betalen over Amerikaanse goederen.

Crypto crash door nieuwe importheffingen

De Chinese overheid leek niet blij te zijn met het besluit van Trump en kwam daardoor met tegenmaatregelen, waardoor strengere controle op Amerikaanse goederen wordt uitgevoerd. De handelsoorlog lijkt nog altijd een grote impact te hebben op de wereldwijde economie.

Waar deze handelsoorlog vooral impact op heeft, is het besluit dat de Federal Reserve zal gaan maken in de komende maanden. Door het feit dat er meer banen geschrapt zijn in de afgelopen periode en de inflatie alsnog op blijft lopen, is het onduidelijk welk beleid de FED zal hanteren. Mogelijke renteverlagingen zullen daardoor waarschijnlijk uitgesteld worden.

Dit heeft vervolgens weer een negatieve impact op de crypto markt. Wanneer investeerders weinig rente ontvangen over hun FIAT-valuta, zien we dat kapitaal verschoven wordt richting financiële markten. Als de FED besluit om de rente hoog te houden, dan is een verdere daling voor de crypto markt mogelijk onderweg.

Einde bull markt of tijdelijke bear trap?

Crypto-analisten spreken echter over een tijdelijke bear trap. Crypto whales die de crypto markt manipuleren, sturen de koersen opzettelijk richting lagere koerslevels, waardoor ze hun positie kunnen aanvullen. Een bear trap wordt vaak gevolgd door een periode van forse stijgingen.

De tijdelijke bear trap lijkt niet een hoop goeds op te leveren voor altcoins. De koers van Ripple (XRP) ging binnen een zeer korte tijd naar $1,77 en verloor 37% van zijn waarde. Solana (SOL) wist beter stand te houden en daalde naar $1,76, wat resulteerde in een daling van slechts 20%. Cardano ging met ruim 24% onderuit en wist een bodem neer te zetten rond $0,61.

Deze flinke dalingen laat investeerders de vraag stellen of het altcoin seizoen nu officieel over is. Deze vraag is lastig te beantwoorden. De altcoin seizoen index stond vorige week namelijk nog op een waarde van 75, wat een altcoin seizoen betekent.

Momenteel staat de index rond een waarde van 45, wat aangeeft dat het sentiment rondom altcoins veranderd is. Investeerders zijn schuwer om op dit moment nog in altcoins te investeren. Bitcoin zou mogelijk eerst een stijging moeten gaan maken voordat altcoins weer verder kunnen gaan stijgen.

Is dit de beste crypto wallet om altcoins te kopen?

Voor het aanschaffen van altcoins heb je uiteraard een crypto wallet nodig. Een crypto wallet is nodig om je crypto munten veilig op te slaan. Je verstuurt je crypto munten van de exchange waar je de altcoins gekocht hebt, naar de crypto wallet.

Een van de veiligste crypto wallets op dit moment is Best Wallet. Dit crypto project heeft zijn eigen presale gelanceerd, waarbij het vroegtijdig de $BEST-token verkoopt. Deze token kan gebruikt worden binnen de crypto wallet van Best Wallet om onder andere crypto munten om te ruilen of om te staken.

De presale van Best Wallet wist binnen zeer korte tijd meer dan $16,5 miljoen op te halen. Dit geeft aan dat de interesse in de crypto wallet aanzienlijk is. Deze interesse wordt onder meer gewekt door hoge stakingsbeloningen, een veilig ecosysteem en een community gedreven systeem. Bezitters van de $BEST-token mogelijk namen stemmen over de toekomst van het cryptoproject.

De $BEST-token is alleen te koop via de officiële website van Best Wallet met ETH, BNB, USDT of creditcard.

