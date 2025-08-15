Een kleine crypto markt crash was het gevolg van de slechte inflatie cijfers die gisteren bekend werden gemaakt. Onder meer XRP en de Ethereum koers zagen de gevolgen van stijgende prijzen in de VS. Desondanks lijkt de plotselinge daling van grote altcoins (en Bitcoin) geen grote gevolgen te hebben.

Inflatie data zorgt voor crypto markt crash

De vrijgave van de Amerikaanse Producentenprijsindex van juli heeft voor de nodige oproer gezorgd op de crypto markt. De cijfers, vastgesteld door het Amerikaanse Bureau of Labor Statistics, tonen inflatie cijfers die op z’n zachtst gezegd niet gunstig zijn. Prijzen voor groothandels stegen deze maand met 0,9%. De Core PPI, zonder volatiele producten als voedsel en energie meegerekend, kon deze stijging nauwelijks verzachten: 0,6%.

Dit is de sterkste groei van de maandelijkse inflatie in de VS sinds de eerste maanden van 2022.

Deze inflatiecijfers zorgden voor paniek onder investeerders, aangezien groeiende inflatie een belangrijke indicator kan zijn voor een instortende economie. Dergelijke cijfers kunnen er immers voor zorgen dat de Federal Reserve de rentetarieven voorlopig nog niet verlaagd, en deze in het ergste geval zelfs verhoogd.

Daarnaast zorgt inflatie voor een sterkere positie van de dollar ten opzichte van aandelen en crypto investeringen; sommige traders stappen dus nu al over van grote altcoins naar stablecoins.

Tot slot kan de stijgende inflatie ervoor zorgen dat de liquiditeit op de cryptomarkt terugloopt. Dit brengt voor investeerders risico’s met zich mee

Gevolgen crypto markt crash voor XRP en Ethereum koers

Het is zodoende niet vreemd dat de inflatiecijfers zorgden voor een kleine crypto markt crash. Gisteren ging in enkele uren tijd voor $200 miljard verloren. Over de gehele cryptowereld ($4,2 biljoen) is dit gelukkig een klap die wel opgevangen kan worden.

Individuele koersen van altcoins merkten echter wel degelijk de gevolgen van de crypto markt crash. Onder meer de Ethereum koers zakte behoorlijk door de hoeven, en moest de support van $4500 testen. Dit was een fikse tegenvaller voor veel investeerders, die een poging om de All-Time High ($4892) aan te scherpen zagen stranden op $4777.

Na een korte opleving heeft ook vandaag de Ethereum koers het weer lastig. Ook op het moment van schrijven staat de $4500 als belangrijke support onder druk.

Eenzelfde beeld komt terug bij XRP. Onder invloed van de Amerikaanse inflatiecijfers verloor Ripple koers zo’n 6%. De token stond voor de uitgifte van de PPI-rapportage op $3,34, maar vecht momenteel om de $3,00 vast te houden.

De reden dat juist XRP zo hevig op de inflatiecijfers reageert is helder: deze token heeft de meeste connecties met TradFi partners en investeerders, en zal dus ook als eerste de gevolgen van een dergelijke crypto markt crash ondervinden.

Jezelf beschermen tegen crypto markt crash

Wil jij jezelf beschermen tegen een mogelijke crypto markt crash beschermen en toch in crypto blijven investeren? Dan is het een verstandig plan om jezelf met een divers portfolio te hedgen tegen mogelijke gevaren.

Je zorgt er dan voor dat je niet alleen beschikt over Bitcoin en de top 10 altcoins, maar dat je bijvoorbeeld ook inzet op kleinere markten zoals RWA’s, AI Crypto en meme coins.

Het voordeel hiervan is bovendien dat deze tokens, anders dan de grote cryptomunten, nog steeds de potentie hebben om x100 rendementen te leveren. Sommige tokens worden zelfs speciaal gemaakt met het oog op de realisatie van extreme groei.

Een goed voorbeeld hiervan is TOKEN6900, een nieuwe ‘BrainRot Finance’ meme coin die de economische wereld parodieert. Deze token zal gelanceerd worden met de bizar lage marktkapitalisatie van $5 miljoen, waardoor er veel ruimte is voor groei naar de bovenkant.

Zelfs wanneer de crypto markt crash in de huidige fase doorzet, ben je met TOKEN6900 relatief veilig, aangezien deze cryptomunt nu nog in de presale zit. Dat maakt de token een bijzonder goede aanvulling op je crypto portfolio, en een uitstekende hedge tegen de stijgende inflatie.

Nu naar de TOKEN6900 presale