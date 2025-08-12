Mede dankzij de Bitcoin ETF en de Ethereum ETF zit de crypto markt deze week flink in de lift. Gezamenlijk trokken beide Exchange Traded Funds een kapitaal van $500 miljoen richting de markt. Zowel Bitcoin als Ethereum lijken mede dankzij deze inflow van institutioneel geld op weg te zijn naar een nieuwe All-Time High.

Bitcoin ETF en Ethereum ETF halen geld op

De release van Bitcoin ETF producten in de VS, en daarna ook die van Ethereum ETF’s, heeft de crypto markt het nodige goeds gebracht. De verwachtingen rondom deze beursproducten waren hooggespannen, maar lijken wel steeds meer uit te komen.

Met een ETF stap je in bij de koers van een achterliggend product, zonder deze zelf te bezitten. Een Bitcoin ETF volgt precies de koers van Bitcoin, maar je hoeft de tokens niet zelf op te slaan in een crypto wallet. De aanbieder van de ETF beschikt wel over Bitcoin, en zorgt voor een 1-op-1 dekking waardoor de waarde van je gekochte ETF verzekerd is.

Deze methode van investeren is beschikbaar via traditionele beurzen, en wordt dan ook vooral gebruikt door institutionele investeerders. In totaal is er op deze manier al $20,6 miljard via Bitcoin ETF’s richting de crypto markt gestroomd. De afgelopen week vormde een goede periode, met een inflow van $265 miljoen.

Ook Ethereum ETF producten haalden in de afgelopen weken geld op, en zorgden voor een instroom van $268 miljoen. In totaal zorgde de Ethereum ETF voor een $8,2 miljard inflow door institutionele investeerders.

Gevolgen voor cryptomarkt

Stappen institutionele investeerders in omdat de crypto markt aan het stijgen is, of stijgt de crypto markt omdat institutionele investeerders instappen? De waarheid van deze aloude kip-ei discussie ligt een beetje in het midden. Feit is dat de crypto markt en institutionele investeerders elkaar versterken.

De instroom van een half miljard dollar in de afgelopen week heeft zijn invloed gehad op de koersen, en de stijgende koersen blijven nieuwe traders richting de crypto markt trekken.

Zo steeg de koers van Ethereum in de afgelopen week met 17,5%, mede onder invloed van de inflows bij Ethereum ETF producten. De Ethereum koersverwachting is bovendien positief, de token staat nog maar 10% verwijderd van zijn hoogste notering ooit.

Wat betreft Bitcoin, met een marktkapitalisatie van $2,3 biljoen, is zelfs de inflow van Bitcoin ETF producten een ‘druppel op de gloeiende plaat’. Desondanks zijn de bewegingen bij deze ETF’s wel van invloed op de algehele Bitcoin koers (en crypto markt); ze geven immers weer wat het sentiment is onder institutionele investeerders en kunnen gezien worden als een belangrijke indicator.

Daarmee zijn crypto ETF’s belangrijk vanwege de synergie die ze bieden: ze geven een duidelijk beeld en betere cijfers dan wanneer elke partij onafhankelijk van de ander zijn eigen crypto zou kopen.

Ontwikkelingen voor crypto markt

Niet elke crypto liefhebber is echter voorstander van Bitcoin en Ethereum ETF producten. Zo is het voor het aanbieden van deze beurseffecten noodzakelijk dat ETF aanbieders als BlackRock en Fidelity grote hoeveelheden tokens aankopen en opslaan.

Bovendien ondersteunen deze ontwikkelingen het gebruik van Bitcoin en Ethereum als ‘digitaal goud’, maar wordt de rol van crypto als betaalmiddel hiermee ondermijnd. Wat daarbij niet helpt, is dat het netwerk van Bitcoin qua utiliteit nogal achterloopt: het kan niet gebruikt worden voor de ontwikkeling van dApps, DeFi tools of nieuwe cryptomunten.

Een nieuw platform genaamd BTC Hyper wil hier verandering in brengen. Het team achter dit ambitieuze project heeft een eigen Layer-2 chain voor op het Bitcoin netwerk ontworpen, waarmee Bitcoin meer functionaliteiten krijgt. Bovendien kan Bitcoin zelf dankzij deze L2 sneller en schaalbaarder worden.

BTC Hyper komt bovendien met een eigen cryptomunt, die afhankelijk van het succes van het platform enorm in waarde zou kunnen stijgen. Sommige crypto analisten denken dat $HYPER een x100 crypto (of meer) kan worden.

Bitcoin ETF’s voorzien in een groeiende vraag naar Bitcoin als ‘digitaal goud’, BTC Hyper zorgt ervoor dat Bitcoin ook meer utility krijgt – dat laatste kan de doorslag geven in een stijgende crypto markt.

