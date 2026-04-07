BlackRock en Fidelity domineren de Bitcoin ETF markt

De instroom in Amerikaanse spot Bitcoin ETF’s bereikte $471 miljoen op één handelsdag. BlackRock haalde via zijn iShares Bitcoin Trust (IBIT) $182 miljoen binnen, gevolgd door Fidelity met $147 miljoen via FBTC. Geen enkel fonds noteerde uitstroom. Dit is de hoogste daginstroom in weken en een duidelijk signaal dat grote beleggers weer vertrouwen tonen in Bitcoin.

🚨BITCOIN ETFS POST BIGGEST INFLOWS IN WEEKS, NEARLY $500M FLOODS INTO BTC PRODUCTS U.S. spot Bitcoin ETFs attracted $471 million on Monday, the highest inflows since late February. BlackRock's IBIT led with $182M and Fidelity Investments's FBTC added an $147M. — Coin Bureau (@coinbureau) April 7, 2026

De timing is opvallend. Na maanden van wisselende instroom draaide maart 2026 positief met $1,32 miljard aan totale netto instroom, de eerste positieve maand sinds oktober. Dit Bitcoin nieuws wijst op een structurele verschuiving: institutionele partijen zien Bitcoin steeds meer als vast onderdeel van hun portefeuille in plaats van een speculatief experiment.

Wat betekent dit voor de Bitcoin koers?

De Bitcoin koers staat momenteel rond $69.000. Dat is ruim onder de recordstand van $126.000 uit oktober 2025, maar het herstel van de afgelopen weken is bemoedigend. De vraag is of de ETF instroom genoeg kracht heeft om de koers richting $80.000 te duwen.

Een analist van ons team merkt op:

“De gecoordineerde instroom over meerdere fondsen is geen toeval. Dit lijkt op bewuste portefeuille herbalancering door grote partijen, niet op speculatieve hype.”

Voor wie overweegt in te stappen, is het slim om eerst een betrouwbare crypto broker te kiezen die spot Bitcoin ETF’s ondersteunt.

Bitcoin koers verwachting Q2 2026: twee scenario’s

Bullish scenario: als de ETF instroom aanhoudt en de CLARITY Act in de Senaat doorgaat voor mei, kan de Bitcoin rally versnellen richting $75.000 tot $80.000. Berichten over een mogelijk staakt het vuren tussen de VS en Iran ondersteunen het risicosentiment extra. In combinatie met de verwachte Bitcoin koers verwachting van analisten die $82.000 als haalbaar zien, biedt Q2 kansen.

Bearish scenario: de instroom in april is tot nu toe bescheiden vergeleken met maart. Als macro economische tegenwind aanhoudt, zoals hoge rente en geopolitieke spanningen, kan Bitcoin terugzakken naar de $60.000 tot $65.000 zone. Zonder aanhoudende ETF vraag verliest de rally snel aan kracht.

Bitcoin Hyper: Layer 2 oplossing in de spotlight

Terwijl institutionele beleggers kiezen voor ETF’s, groeit de interesse in projecten die Bitcoin schaalbaarder maken. Bitcoin Hyper ($HYPER) bouwt een Layer 2 netwerk bovenop Bitcoin dat snellere transacties en lagere kosten mogelijk maakt. Het project heeft inmiddels meer dan $32 miljoen opgehaald in de presale.

HYPER gebruikt de Solana Virtual Machine om smart contracts naar Bitcoin te brengen. Dat opent de deur voor staking, gedecentraliseerde applicaties en zelfs meme coins op het Bitcoin netwerk. Voor beleggers die naast ETF’s ook opkomende crypto projecten willen verkennen, biedt Bitcoin Hyper een alternatieve route om van het Bitcoin ecosysteem te profiteren.

Disclaimer: dit artikel is geen financieel advies. Crypto beleggingen zijn risicovol. Doe altijd eigen onderzoek.