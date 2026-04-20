BlackRock’s iShares Bitcoin Trust (IBIT) kocht afgelopen week voor ongeveer $600 miljoen aan Bitcoin. Daarmee staan de holdings nu op 788.927 BTC, bevestigd door Arkham Intelligence data. De wereld’s grootste vermogensbeheerder stijgt hiermee de naar de derde plek, boven Strategy en Coinbase.

Bitcoin whales schuiven op: IBIT versus Strategy

Het gevecht aan de top is de laatste maanden spannender dan ooit. In maart stond Strategy nog op slechts 23.000 BTC achterstand. Door de recente $600 miljoen aankoop van BlackRock staat de kloof nu weer op ongeveer 8.000 Bitcoin. Strategy zou zo’n $600 miljoen aan extra aankopen nodig hebben om de koppositie terug te pakken.

De kern van het verhaal zit in twee totaal verschillende speelstijlen. BlackRock kan alleen Bitcoin toevoegen als beleggers IBIT aandelen kopen, waarna de ETF nieuwe coins uit de markt haalt. Strategy kiest juist actief en financiert haar aankopen via aandelenuitgifte. CEO Michael Saylor kocht tussen 6 en 12 april nog 13.927 BTC voor ongeveer $1 miljard, tegen een gemiddelde prijs van $71.902. Voor wie zelf Bitcoin wil kopen zijn deze instroomcijfers relevant om in de gaten te houden naast de bitcoin koers verwachting.

Larry Fink bevestigt record instroom: Bitcoin treasury vraag blijft sterk

BlackRock CEO Larry Fink noemde het eerste kwartaal van 2026 tijdens de Q1 resultaten “een van de sterkste jaarstarts in onze geschiedenis”. De Q1 cijfers laten zien waarom:

$935 miljoen aan netto instroom in crypto ETFs in Q1 2026

aan netto instroom in crypto ETFs in Q1 2026 $32 miljard aan crypto instroom over de afgelopen twaalf maanden

aan crypto instroom over de afgelopen twaalf maanden $130 miljard totale netto instroom over alle BlackRock producten

totale netto instroom over alle BlackRock producten $60,67 miljard aan digitale activa onder beheer per 31 maart

aan digitale activa onder beheer per 31 maart IBIT alleen goed voor $34,7 miljoen instroom op 13 april, terwijl de rest van de spot Bitcoin ETF markt $291 miljoen zag uitstromen

Deze cijfers zijn belangrijk omdat ze laten zien dat institutionele vraag naar Bitcoin niet wegebt bij koerszwakte. Traders die breder kijken dan alleen BTC volgen ook aanpalende markten zoals de ethereum verwachting, waar BlackRock via ETHA ook een grote positie heeft.

Wat betekent dit voor de Bitcoin koers verwachting?

Bitcoin handelt rond $74.800 en de combinatie van IBIT dominantie plus Strategy’s onophoudelijke aankopen creëert een klassieke supply squeeze setup. Strategy produceert per week meer vraag dan miners nieuwe coins kunnen leveren. Samen met de 1,29 miljoen BTC in alle Amerikaanse spot ETFs wordt het vrije aanbod op beurzen steeds dunner.

De race tussen BlackRock en Strategy is nog lang niet voorbij. BlackRock heeft daarnaast een tweede Bitcoin product in voorbereiding (iShares Bitcoin Premium Income ETF) dat maandelijks rendement uitkeert via call opties op IBIT. Strategy heeft naar eigen zeggen nog bijna $49 miljard aan koopkracht klaar staan en mikt op 1 miljoen BTC eind 2026.

Snel meeprofiteren met Bitcoin Hyper ($HYPER)?

Wie niet direct $74.800 per Bitcoin wil neerleggen maar wel wil meeliften op het momentum, kijkt vaak naar projecten die Bitcoin uitbreiden. Bitcoin Hyper ($HYPER) is zo’n presale project dat een Layer 2 bouwt op Bitcoin met de Solana Virtual Machine. Dat betekent snellere transacties en lagere kosten, terwijl de beveiliging van het Bitcoin netwerk behouden blijft.

Het project richt zich op DeFi, memecoins en tokenisatie bovenop Bitcoin, een use case die tot nu toe vooral op Ethereum en Solana speelde. Nu institutionele partijen zoals BlackRock Bitcoin als fundament omarmen, wordt de behoefte aan bruikbare Bitcoin infrastructuur groter. De presale draait momenteel en is bedoeld voor vroege kopers die instappen voordat de token op grotere beurzen landt.

Bitcoin Hyper presale toegang