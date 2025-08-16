Enkele vermogensbeheerders hebben een aanvraag ingediend voor een DOGE-ETF, terwijl de Dogecoin koers consolideert tussen $0,20 en $0,25. Wat betekent de nieuwe ETF aanvraag voor de toekomst van Dogecoin?

Grayscale dient Dogecoin ETF aanvraag in

Grayscale, een van de grootste vermogensbeheerders in de Verenigde Staten, heeft gisteren een aanvraag ingediend voor het lanceren van een spot Dogecoin ETF.

Bij goedkeuring door de SEC (Securities and Exchange Commission) zal de Dogecoin ETF op de New York Stock Exchange Arca verhandelbaar worden.

De Dogecoin die gekoppeld is aan de ETF zal bij Coinbase aangeschaft worden en opgeslagen worden. De DOGE-ETF zal in zogeheten “baskets” verkocht worden, wat een hoeveelheid van 10,000 aandelen representeert.

De komst van een spot Dogecoin ETF zorgt ervoor dat institutionele investeerders en bedrijven de mogelijkheid krijgen om te investeren in Dogecoin, zonder dat ze daadwerkelijk zelf de DOGE token hoeven te bewaren.

Op dit moment is de SEC de aanvraag aan het beoordelen. De beurswaakhond heeft laten weten dat een besluit pas later dit jaar zal plaatsvinden.

Naast Grayscale hebben ook 21Shares, Osprey, Rex Shares en Bitwise een aanvraag ingediend voor een spot Dogecoin ETF.

Wat betekent dit voor de Dogecoin koers?

Goed nieuws voor de koers van DOGE, deze wist namelijk sinds het begin van augustus weer een stijging door te maken. De meme coin wordt nog altijd ver onder zijn all time high verhandeld, maar kan mogelijk op korte termijn een verdere stijging doormaken.

Sinds de aanvragen voor een DOGE-ETF zien we dat het handelsvolume in de meme coin fors is toegenomen. In de afgelopen 24 uur werden er ruim 13,1 miljard DOGE-tokens verhandeld, wat een waarde van ruim 3 miljard vertegenwoordigt.

De komst van meerdere spot DOGE-ETF’s zou goed nieuws betekenen voor de meme coin. Dit geeft institutionele investeerders en bedrijven de mogelijkheid om kapitaal richting Dogecoin te verschuiven. Hierdoor kan de koers van de meme coin mogelijk een nieuwe all time high bereiken dit jaar.

In de bovenstaande afbeelding kunnen we het koersverloop van Doge zien over de afgelopen twee maanden. De meme coin is rond $ 0,287 tegen een cruciale weerstand aangelopen. Hier ligt momenteel de top van de range.

De koers van DOGE bevindt zich in een stijgende trend, wat aangegeven wordt door hogere toppen en hogere bodems. Bij een daling kan de meme coin mogelijk support weten te vinden rond $ 0,188.

