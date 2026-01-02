PEPE is misschien wel de beste meme coin van dit moment. De token is in de afgelopen week met liefst 35% in waarde gestegen. Ook de Dogecoin koers zit in de lift, en bezorgt investeerders alvast een prima start van 2026. Is dit crypto nieuws een voorbode van een memecoin season?

PEPE Coin pakt spotlights als beste meme coin

Slechts weinig investeerders hadden na het afgelopen jaar rekening gehouden met een revival van Pepe Coin. De bekende meme coin rondom een misantropische kikker had te kampen met een zogeheten ‘falling wedge’ patroon, waarbij de lows steeds lower worden en de higher lows steeds minder hoog. Dit had tot gevolg dat vorig jaar de token een enorme teruggang kende, van ongeveer 75%. $0,00002 werd uiteindelijk minder dan $0,000005.

Op 1 januari wist de token dit patroon echter te doorbreken door razendsnel te groeien en de $0,000005 te passeren – een waarde die op 15 november voor het laatst gehaald werd binnen Pepe Coin.

Deze doorbraak valt samen met het doorbreken van de Chaikin Money Flow, die het hoogste niveau bereikt sinds mei 2025. Dit wordt opgevat als een duidelijk teken dat er veel kapitaal naar PEPE Coin vloeit.

Wanneer deze trend zich doorzet, zou een eerste doel, gebaseerd op 0,236 Fibonacci, $0,0000058 moeten zijn. Op de langere termijn zullen Pepe Coin bulls de $0,00001 terug willen pakken.

Ook Dogecoin beheerst crypto nieuws

De Dogecoin koers, die op 31 december nog een verval kende van bijna 4%, profiteerde eveneens van het momentum dat de beste meme coins momenteel lijken te hebben. Vanaf het begin van dit jaar noteerde de token een stijging van 8%.

De reden dat de Dogecoin koers minder is gestegen dan die van Pepe is waarschijnlijk de marktkapitalisatie van $DOGE. Met een cap van $22 miljard is Dogecoin veel groter dan Pepe ($2 miljard), waardoor er ook veel meer geld nodig is om met evenredige percentages in waarde te stijgen.

BREAKING: 🔥 🐕 Whales purchased over 220 million $DOGE (Dogecoin) in the last 24hrs. pic.twitter.com/WHY6tIyPG5 — CEO (@Investments_CEO) January 2, 2026

Wel is duidelijk dat de Dogecoin koers veel harder stijgt dan ‘serieuze’ concurrenten. Cardano en Tron bijvoorbeeld stegen elk niet met meer dan 4%. Dat het vertrouwen groot is, komt mede tot uiting in de aankoopbewegingen van whales: ze kochten op 1 januari (doorgaans een rustige handelsdag) meer dan 220 miljoen Dogecoin.

Ook bij Dogecoin-concurrent Shiba Inu werd een groei genoteerd; de token haalde 7% groei sinds de start van het jaar.

Welke crypto kopen?

Met het oog op de bovenstaande cijfers en historische patronen (zoals de vierjarige Bitcoin cycle) is het helemaal geen gekke gedachte te stellen dat het memecoin season kan losbarsten. Welke crypto kopen daarbij verstandig is, hangt met name van je eigen voorkeuren af.

Wie relatieve veiligheid binnen de meme coin wereld zoekt, kan het beste investeren in de beste meme coins, zoals Dogecoin, Pepe en Shiba Inu. Traders die meer risico willen nemen, kunnen instappen bij een kleine cryptomunt met potentie en een lage marktkapitalisatie. Bij deze tokens zijn immers x1000 returns mogelijk – iets wat van de Pepe Coin koers niet meer verwacht hoeft te worden.

PepeNode: Nieuwe crypto grijpt de aandacht

De nieuwe crypto PepeNode weet de aandacht van veel investeerders te trekken. De meme coin komt namelijk als eerste token ooit met een Play-to-Earn meme coin mining game. In het spel speel je een crypto minende Pepe, die door nodes te verbinden in een digitale serverruimte crypto verdient.

Het bijzondere? Meme coin die je in-game ‘mint’, zoals PEPE Coin, $PEPENODE en Fartcoin worden daadwerkelijk uitbetaald! Zo kun je door te gamen dus geld verdienen met crypto.

Ook kent PepeNode een uitgebreid stakingprogramma, waarvan het dynamische rentepercentage momenteel erg hoog ligt: liefst 537%!

De verwachting is dat het losbarsten van een meme coin season de presale van de nieuwe crypto een boost zal geven. Eenmaal op de exchanges kan de token enorm snel in waarde stijgen – wacht dus niet te lang, en sla toe nu het nog voor de laagste prijs kan.

