De cryptomarkt kreeg in 24 uur tijd een enorme klap, met meer dan $1,16 miljard aan liquidaties verspreid over Bitcoin, Ethereum en een groot deel van de altcoins. De totale marktkapitalisatie daalde met ruim 4% naar $3,45 biljoen, terwijl Bitcoin kort onder $104.000 zakte en Ethereum terrein verloor tot rond de $3750. Altcoins werden nog harder geraakt: Solana daalde 9%, Cardano verloor 11%, en XRP leverde bijna 6% in richting $2,25. Ondanks de forse verkoopdruk zien analisten juist in XRP tekenen van sterkte, dankzij stabiele netwerkaantallen en toenemende interesse vanuit institutionele beleggers.

Volgens marktgegevens is de stijgende Bitcoin dominantie, inmiddels boven 60%, een belangrijk signaal dat investeerders hun geld tijdelijk parkeren in de veiligere hoek van de markt. Dit fenomeen duwt altcoins verder omlaag, maar historisch gezien herstellen projecten met sterke fundamentals als eerste zodra de volatiliteit afneemt. XRP valt binnen die categorie, mede dankzij de toegenomen liquiditeit op de spotmarkt en de koppeling aan betalingsinfrastructuren die buiten de typische speculatieve handel vallen. Voor wie zich afvraagt welke crypto gaat stijgen, wijst on-chain data erop dat XRP kans maakt.

XRP houdt cruciale steun

De koers van XRP probeert stand te houden boven de $2,30 zone, die eerder diende als een stevige steun tijdens de zomer. Analisten zien het gebied tussen $2,00 en $2,10 als cruciaal en zolang XRP daarboven blijft, kan de token een basis vormen voor een nieuwe opleving. Een doorbraak boven de $2,50 zou de verkoopdruk verlichten en een test richting $2,84 mogelijk maken. De technische structuur toont daarbij tekenen van accumulatie, met toenemende handelsvolumes in het hogere orderboek, een klassiek teken dat grote kopers de dip gebruiken om posities uit te breiden.

Ondertussen blijft de cryptocrash verbonden met het macro-economische beleid van de Amerikaanse centrale bank. De Federal Reserve heeft laten doorschemeren dat er in december mogelijk renteverlagingen aankomen, wat zorgt voor meer risicobereidheid in markten als crypto. Zodra dat scenario wordt bevestigd, kan XRP profiteren van het herstel van liquiditeit. Analisten verwachten dat de token als eerste van de grote altcoins kan terugveren, vooral als nieuwe kapitaalinstroom volgt via exchange-partnerschappen en fintech integraties. Voor investeerders die willen inspelen op de volgende opleving, biedt de lijst van de beste altcoins van dit moment extra inzicht in projecten met vergelijkbaar herstelpotentieel.

Angst als brandstof voor herstel

De Fear & Greed Index schommelt momenteel rond 20, een zone die historisch vaak overeenkomt met bodemvorming. Terwijl de meeste handelaren nog afwachten, blijven whales actief accumuleren, vooral in coins met sterke fundamentele netwerken. XRP’s relatief stabiele transactiesnelheid en lage volatiliteit maken het aantrekkelijk voor partijen die liquiditeit zoeken buiten Bitcoin. Mocht de markt de komende weken herstellen, dan ligt een beweging terug naar $2,80 of zelfs $3,00 binnen bereik, als de steun op $2,00 standhoudt. Investeerders vragen zich daarom af wat ze moeten kopen, BTC of XRP.

🚨 PRESIDENT TRUMP HAS SIGNED A NEW ECONOMIC STIMULUS BILL DESIGNED TO INJECT TRILLIONS INTO THE U.S. FINANCIAL SYSTEM AND AMERICAN-BACKED CRYPTO PROJECTS!#XRP IS RECOGNIZED AS THE LEADING AMERICAN-ALIGNED DIGITAL ASSET — AND REAL TOKEN, BUILT ON THE XRP LEDGER, IS POSITIONED… pic.twitter.com/cwlQirysFU — CryptoGeek (@CryptoGeekNews) November 5, 2025

Ondanks de paniek tonen on-chain signalen en macro evenementen. Zoals Trump die Ripple erkent dat XRP het beste uitgangspunt heeft om als eerste te herstellen. De komende dagen worden beslissend, want een doorbraak boven $2,50 kan de toon zetten voor een nieuwe fase van optimisme binnen het bredere marktlandschap.

Het volgende hoofdstuk in meme mining

In deze lastige periode is er een project dat verandering wil brengen. Pepenode brengt een compleet nieuw concept naar de markt met zijn mine-to-earn model, waarin humor, gamification en blockchain samensmelten. In plaats van simpelweg te traden, bouwen gebruikers hun eigen virtuele mining ruimte met meme nodes die continu nieuwe tokens genereren. Het systeem beloont actieve deelname met staking rewards tot maar liefst 628%, terwijl upgrades en combinaties van nodes voor extra opbrengsten zorgen. Deze unieke structuur maakt Pepenode meer dan een meme coin, het is een interactief ecosysteem dat plezier koppelt aan rendement.

De presale van Pepenode groeit razendsnel, met al miljoenen dollars opgehaald binnen enkele dagen. Dat succes komt voort uit het sterke community gevoel en de slimme integratie van bonussen in populaire tokens zoals $PEPE en $FARTCOIN. Voor investeerders die zoeken naar projecten die verder gaan dan hype en een echte utility introduceren binnen de meme cultuur, is dit het moment om in te stappen. Pepenode staat klaar om de toon te zetten voor een nieuwe generatie meme finance, waar je eigen server room letterlijk winst oplevert.

