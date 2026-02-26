De totale marktkapitalisatie van crypto steeg op 26 februari naar $2,30 biljoen, een stijging van bijna 4% in 24 uur. Bitcoin staat rond $68.000, Ethereum handelt boven $2.050 en de XRP koers noteert rond $1,42. Na weken van zware verliezen kleurt de markt eindelijk groen.

Bitcoin koers herstelt: van $62.500 naar $68.000 in twee dagen

De crypto crash van begin deze week dreef de Bitcoin koers op 24 februari naar een dieptepunt van $62.500. Dat was het laagste niveau sinds begin februari. De Crypto Fear & Greed Index daalde diezelfde dag naar 5, het laagste punt ooit gemeten sinds de index in 2018 werd gelanceerd. Zelfs tijdens de Covid crash van 2020 en de FTX instorting van 2022 was het sentiment niet zo negatief.

Maar op 25 februari sloeg het sentiment om. Bitcoin steeg meer dan 6% en raakte kort de $70.000 aan voordat de koers terugviel naar $68.300. Vandaag, 26 februari, consolideert BTC rond $68.000. Wie de Bitcoin koers verwachting volgt, ziet dat het weerstandsniveau tussen $70.000 en $71.000 nu de belangrijkste horde is.

Bitcoin (BTC) 24u 7d 30d 1j All Time

Ethereum koers en XRP koers profiteren van short squeeze

Het herstel beperkte zich niet tot Bitcoin. De Ethereum koers steeg met 10% en heroverde het niveau van $2.000 voor het eerst in een week. Solana sprong 14% omhoog en de XRP koers klom 6% naar $1,43.

Ethereum (ETH) 24u 7d 30d 1j All Time

De rally werd aangejaagd door massale liquidaties in de derivatenmarkt. Volgens CoinGlass data werd er meer dan $400 miljoen aan short posities geliquideerd in 24 uur. Alleen al in Bitcoin ging het om circa $200 miljoen. Meer dan 100.000 traders werden geraakt. De short posities zaten overvol na weken van negatief sentiment, waardoor de markt kwetsbaar was voor een explosieve stijging.

Xrp (XRP) 24u 7d 30d 1j All Time

Wat veroorzaakte deze crypto rally?

Analisten van Coinspeaker wijzen op drie factoren die samenvielen:

Historisch lage Fear & Greed Index: De score van 5 op 24 februari signaleerde extreme paniek. Historisch gezien volgde na dergelijke dieptepunten vaak een sterk herstel

De score van 5 op 24 februari signaleerde extreme paniek. Historisch gezien volgde na dergelijke dieptepunten vaak een sterk herstel Jane Street rechtszaak: Op 23 februari klaagde de curator van Terraform Labs handelsreus Jane Street aan voor vermeende handel met voorkennis tijdens de Terra crash van 2022. Het dagelijkse verkooppatroon rond 10:00 uur Amerikaanse tijd leek daarna te stoppen

Op 23 februari klaagde de curator van Terraform Labs handelsreus Jane Street aan voor vermeende handel met voorkennis tijdens de Terra crash van 2022. Het dagelijkse verkooppatroon rond 10:00 uur Amerikaanse tijd leek daarna te stoppen Terugkeer ETF instroom: Op 24 februari stroomde $257,7 miljoen aan nieuw kapitaal in Amerikaanse Bitcoin ETF’s. Fidelity en Blackrock leidden de instroom met respectievelijk $82,8 miljoen en $78,9 miljoen

Volgens een analist van Coinspeaker bieden deze factoren samen een sterke basis voor een crypto verwachting op korte termijn. Maar structurele risico’s blijven aanwezig.

Wat verwachten Coinspeaker analisten voor maart?

Ondanks het crypto nieuws van deze week blijft het sentiment fragiel. De Fear & Greed Index staat op 26 februari nog altijd op 16, diep in ‘Extreme Fear’ gebied. Bitcoin is in 2026 ruim 45% gedaald ten opzichte van de piek van $126.000 in oktober 2025. Dat maakt dit technisch gezien nog altijd een bearmarkt.

Volgens onze analisten hangt het vervolg af van twee scenario’s. Als Bitcoin boven $68.000 blijft en ETF instroom aanhoudt, kan een crypto bull run richting $75.000 volgen in maart. Verliest BTC echter het steunniveau van $63.000, dan liggen niveaus rond $55.000 tot $60.000 op de loer.

Traders die posities willen innemen op deze niveaus doen er goed aan een betrouwbaar leverage trading platform te gebruiken met duidelijke risicobeheertools. De volatiliteit blijft hoog en dat vraagt om discipline.