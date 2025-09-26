In de afgelopen 48 uur is er ruim 1,5 miljoen SOL, met een waarde van meer dan $315 miljoen, van exchanges gehaald. Dit wijst op grootschalige aankopen door whales en institutionele partijen. Tegelijkertijd blijkt uit on-chain data dat de uitstroom van tokens de instroom van vorige week heeft omgekeerd. Kan de Solana koers hierdoor binnenkort weer herstellen?

Solana koers onder druk na sterke rally

De Solana koers steeg in september in slechts twaalf dagen van ongeveer $196 naar $253. Die winst werd echter in zeven dagen weer volledig weggevaagd.

Over de afgelopen maand is de daling redelijk beperkt gebleven, maar de bewegingen op korte termijn laten zien hoe grillig de markt is. Ondanks die terugval blijft het SOL token een van de weinige grote altcoins waarin zowel de bulls als de bears actief sterke posities innemen.

Stabiliteit in het stablecoin netwerk van Solana

Naast de koersbewegingen valt ook de groei van de stablecoin markt op Solana op. Het totaal aan stablecoins op de blockchain is sinds begin 2025 gestegen van $5 miljard naar meer dan $12 miljard.

Daarmee blijft Solana een belangrijke speler in on-chain liquiditeit. Zelfs met een daling van ruim 60% in de memecoin handel wordt er dagelijks gemiddeld $4,5 miljard aan DEX volume verwerkt. Dat bevestigt de sterke activiteit op het netwerk.

Technische analyse SOL koers toont zwakte

Op de grafiek is te zien dat de SOL koers onder het stijgende kanaal is gezakt. De volgende belangrijke steun ligt rond $185.

Tegelijk staat de Relative Strength Index (RSI) met een waarde van 28 in oversold-terrein. Dat geeft aan dat er op korte termijn ruimte kan zijn voor een rebound.

Buy wall van $300 miljoen ondersteunt de Solana prijs

On-chain data laat zien dat er een buy wall van ongeveer $300 miljoen rond de huidige niveaus ligt.

Zo’n orderblok kan een rem zetten op verdere dalingen en een basis vormen voor een herstel richting $250. Wordt die grens overtuigend doorbroken, dan komt de Solana all-time high van $294 weer in beeld als volgende weerstand.

Bitcoin Hyper ($HYPER)

Bitcoin Hyper ($HYPER) introduceert een revolutionaire stap voorwaarts als de eerste Bitcoin Layer 2 met volledige ondersteuning voor smart contracts. Dankzij de integratie van de Solana Virtual Machine (SVM) kunnen ontwikkelaars razendsnelle en schaalbare dApps bouwen, terwijl transacties worden afgehandeld op Bitcoin Layer 1 voor maximale veiligheid en vertrouwen. Het combineert de kracht van programmeerbaarheid met de robuustheid van het Bitcoin netwerk, zonder concessies.

De $HYPER token speelt een centrale rol binnen het ecosysteem. Het wordt gebruikt voor transactiekosten, staking, stemrecht in de DAO en toegang tot exclusieve dApps. Met behulp van de Canonical Bridge kunnen gebruikers moeiteloos BTC wrappen via non-custodial transfers, waarbij ze op elk moment hun tokens weer kunnen omzetten naar native Bitcoin.

Met al meer dan $4,3 miljoen opgehaald in de presale en een huidige prijs van $0,012375, groeit de community in hoog tempo. Het project kiest bewust voor transparantie: geen private verkooprondes of voorkeursdeals, alleen een eerlijke distributie. Door nu in te stappen, profiteer je niet alleen van aantrekkelijke staking rewards, maar ook van de gunstige instapprijs, die zal stijgen naarmate de presale vordert.

Doe mee aan de crypto presale en claim je $HYPER vandaag!

Nu naar de Bitcoin Hyper presale